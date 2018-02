Dall’offline ai social: i 10 errori più comuni dell’italiano scritto (e digitato)

Si sa, l’italiano è una lingua ricca e dal passato glorioso. Se possiamo rintracciare in Dante e nel dialetto fiorentino i prodromi dell’italiano moderno, è solo durante gli anni Settanta del novecento che la lingua italiana ha iniziato a diffondersi nella penisola. Tuttavia, se da un lato non è stato facile per l’italico idioma smarcarsi dall’uso dei dialetti, dall’altro lato non possiamo dire che gli italiani abbiano un buon rapporto con la loro lingua.

E se la causa di quest’uso problematico della lingua è da imputare un po’ alla struttura stessa dell’italiano, dobbiamo anche riconoscere che l’uso dei social ha dato adito alla nascita di nuovi errori e strafalcioni. Vediamo allora quali sono i 10 errori grammaticali più diffusi nell’italiano scritto, social network inclusi.









Gli errori “canonici”

Iniziamo dall’annoso problema degli apostrofi, come nei casi di po’ o di qual è. Siamo davanti a due fenomeni distinti: il primo è un’apocope, ovvero una forma tronca di una parola. Perciò, po’ andrà con l’apostrofo perché forma abbreviata di poco. Nel secondo caso abbiamo a che fare con una forma ridotta della parola: perciò la parola qual non va apostrofata perché riduzione del pronome quale. Quindi, mai scrivere qual’è se non volete dare prova della vostra somaritudine.

Un problema analogo è quello degli accenti, soprattutto riferiti ai verbi. In tal caso la regola è molto semplice: l’accento non va mai messo, eccetto quando la parola può confondersi con un’altra che non sia una nota musicale. Per esempio, io do va senza accento, perché l’unica parola con cui può confondersi è l’omonima nota musicale; idem per lui fa o lei sta. L’unico caso in cui serve l’accento è lui dà, perché non va confuso con la preposizione semplice da. Attenzione però all’imperativo di un verbo! Trattandosi di forme apocopate vanno sempre apostrofate: va’, sta’, fa’, da’ sono accorciamenti di vai, stai, fai e dai.

Altri errori molto comuni riguardano i plurali delle parole che terminano in -cia e -gia. Nonostante ciò che si pensa, il plurale di ciliegia è ciliegie e non ciliege; idem per provincia che al plurale diventa provincie. La regola è molto semplice: la i si mette quando -cia e -gia sono precedute da una vocale, senza la i quando c’è una consonante. Un discorso diverso vale per le parole con finale in -io dove invece occorre una doppia i quando l’accento cade su -ìo; avremo così luccichii, plurale di luccichio, mentre il plurale di principio resta principi. Se poi volete scrivere olii, plurale di olio, fate pure: risulterete un po’ ancien régime ma non è sbagliato.

Un errore assai comune è l’uso della cosiddetta d eufonica, spesso usata un po’ a caso. La regola vuole che la d eufonica vada usata solo con l’incontro di due vocali uguali: ed ecco è corretto, ad essi è sbagliato. L’eccezione che conferma la regola è ad esempio che ormai si è diffuso così.

Concludiamo questo breve (e forse un po’ pedante) elenco di errori parlando di cattive convinzioni. Se siete convinti che colluttorio si scriva così siete in errore: incredibile ma vero, la forma giusta è collutorio. Se siete in macchina potete accelerare e non accellerare. Siete indecisi se mettere naso fuori di casa per via del tempo? Conviene dare un’occhiata alle condizioni meteorologiche e non a quelle metereologiche (che semmai avranno a che fare con la caduta di meteoriti).

Gli errori “social”

Fin qui abbiamo passato in rassegna alcuni errori assai comuni che tutti noi possiamo commettere quando scriviamo. Ma cosa succede quando scriviamo in rete e sui social in particolare?

In linea di massima, in rete si è erroneamente diffusa la tendenza a scrivere così come si parla. Sarà capitato a tutti in una chat di scrivere o leggere tutto apposto, convinti che sia corretto. Effettivamente quando parliamo sembra che le parole siano attaccate, ma in realtà non è così! La forma corretta è tutto a posto poiché apposto non è di per se sbagliato, salvo essere il participio passato di apporre. Lo stesso vale per frasi del tipo: “avvolte vado al cinema”, anch’esso assai diffuso; di nuovo, la forma corretta è a volte dato che avvolte è il participio passato di avvolgere. Passino locuzioni come tuttobbene, mobbasta, annamobbene se vogliamo dare una vena comica alla chattata.









Altro errore assai comune sui social è l’uso indiscriminato dei puntini di sospensione, del tipo “verrei alla festa, se solo fossi stato invitato……….”. Oltre a essere antiestetici, i puntini di sospensione devono essere ben dosati e non bisogna abusarne. Di norma ne occorrono tre, non due o dieci.

Sempre nelle chat è fin troppo comune il ricorso all’imperfetto dell’indicativo, spesso usato in sostituzione (o in preferenza) di tutti gli altri tempi verbali. Chissà perché su WhatsApp suona meglio se ci andavo mi annoiavo invece del più calzante se ci fossi andato mi sarei annoiato.

Sebbene non siano una novità, le scritture veloci abbondano in rete. Diffuse con l’avvento degli SMS, hanno trovato nell’internet il loro habitat naturale. A chi non è mai capitato di scrivere nn invece di non, o xké al posto di perché? Lo stesso dicasi per gli acronimi: tvb per ti voglio bene o slmv invece di sei la mia vita.

Infine, concludiamo con l’uso dei forestierismi, ovvero di parole prese in prestito da altre lingue. Sono due gli ordini di problemi: uno relativo al genere e uno relativo al plurale. Nel caso del genere il problema si presenta soprattutto con l’inglese. È meglio dire uno screenshot o una screenshot? Nel secondo caso, la regola è che la parola resta invariata. Per cui diremo computer e non computers, sebbene numerosi utenti scrivano di essere fans di un cantante o parlino di hard disks. Abbiamo poi parole come tapas, jeans o avances che sono ormai entrate così nella nostra lingua e non sono da considerarsi errori.

Nicolò Canazza