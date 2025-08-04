Dopo secoli di inattività, il vulcano Krasheninnikov, situato nella penisola di Kamchatka, si è risvegliato con un’eruzione che non si registrava da oltre 600 anni. L’ultima attività del cratere, secondo quanto riferito dagli esperti del Kamchatka Volcanic Eruption Response Team, risalirebbe infatti al 1550. L’eruzione del vulcano Krasheninnikov, iniziata domenica mattina, è stata anticipata da una sequenza di scosse sismiche che ha agitato la zona nei giorni precedenti. L’imponente colonna di fumo e cenere ha raggiunto i 6.000 metri d’altezza, proiettandosi nel cielo sopra una delle regioni più remote e vulcanicamente attive del pianeta.

Un’eruzione spettacolare ma monitorata

Nonostante la portata dell’eruzione del vulcano Krasheninnikov, le autorità hanno assicurato che la popolazione non corre rischi immediati. L’area attorno al vulcano è infatti disabitata, e le uniche presenze umane nella riserva Kronotsky — dove si trova il cratere — sono rappresentate da personale scientifico e turisti, prontamente evacuati.

Il ministero delle Emergenze russo ha emesso un codice di allerta arancione per l’aviazione, sconsigliando qualsiasi sorvolo o scalata nella zona. Per ora, la principale minaccia riguarda solo la sicurezza dei voli – in quanto l’eruzione del vulcano Krasheninnikov è stata classificata con codice arancione -, mentre non ci sono danni a infrastrutture o insediamenti.

Sul canale Telegram di riferimento, il Ministero ha dichiarato che “la nube si è spostata in direzione est, verso l’Oceano Pacifico, dove non ci sono aree abitate lungo il suo percorso”, rassicurando così ogni persona che vive nelle aree limitrofe. Anche l’agenzia di stampa statale russa ha rassicurato i suoi lettori dicendo che l’evento potrebbe essere collegato ad un rapporto di causa-effetto con il terremoto dell’ultimo periodo.

La lava disegna nuovi confini

Il versante sud-occidentale del Krasheninnikov è ora attraversato da una colata di lava lunga già 2,7 chilometri. Il flusso incandescente, accompagnato da continue emissioni di gas e cenere, sta lentamente ridisegnando il profilo geologico della regione. L’altezza del vulcano è di 1.856 metri, ma è la colonna vulcanica a catturare l’attenzione: uno spettacolo visibile anche da diversi chilometri di distanza.

Le immagini dell’eruzione sono state documentate per la prima volta da una compagnia turistica locale, Snezhnaya Dolina, durante un volo verso la famosa Valle dei Geyser.







La scossa delle Curili e le ipotesi sul legame sismico

La domenica dell’eruzione del vulcano Krasheninnikov è stata segnata anche da un’altra manifestazione della forza della natura: un terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito l’area a sud della Kamchatka, nei pressi delle isole Curili. Secondo gli scienziati, l’evento potrebbe essere collegato al devastante terremoto di magnitudo 8.8 che aveva già colpito la zona la settimana precedente.

Questo potente sisma, tra i più intensi registrati nella regione, aveva già provocato allerte tsunami — poi fortunatamente rientrate — in diverse aree del Pacifico, tra cui Hawaii, California, Cile e Polinesia francese. Gli scienziati ipotizzano che lo stress tettonico accumulato abbia innescato una catena di reazioni nella cintura di fuoco del Pacifico.

Un territorio abituato a convivere col fuoco

Il vulcano Krasheninnikov non è un caso isolato. Nella riserva Kronotsky, infatti, sono presenti almeno otto vulcani attivi. La penisola della Kamchatka, spesso definita “l’Islanda dell’Estremo Oriente”, è uno dei luoghi più sismicamente attivi della Terra. Le immagini satellitari degli ultimi anni avevano già rilevato anomalie termiche nella zona del Krasheninnikov, segno che qualcosa si stava preparando.

Anche se le conseguenze immediate sembrano contenute, l’eruzione del vulcano Krasheninnikov ha avuto un impatto ambientale visibile. La cenere ha raggiunto alcune zone della tundra Kronotsko-Bogachevskaya, ricoprendo i suoli con uno strato grigiastro. Tuttavia, i terreni vulcanici incolti e la scarsa vegetazione riducono drasticamente il rischio di incendi.

Le autorità della riserva hanno rassicurato sul fatto che non vi sono pericoli per la fauna, né per le strutture presenti nell’area protetta. L’attività vulcanica viene monitorata costantemente, anche grazie all’impiego di droni, satelliti e osservazioni dirette da parte degli esperti.

Una regione sospesa tra meraviglia e minaccia

La Kamchatka resta un crocevia di forze geologiche impressionanti. L’interazione tra movimenti tettonici e attività vulcanica fa di questa penisola un laboratorio naturale di enorme interesse scientifico. La recente eruzione del vulcano Krasheninnikov, unita al risveglio del vicino Klyuchevskaya Sopka, conferma l’instabilità e allo stesso tempo la straordinaria vitalità di questa terra ai confini del mondo.

Le immagini spettacolari diffuse online stanno attirando l’attenzione globale, alimentando sia la curiosità turistica che la preoccupazione degli scienziati.

Lucrezia Agliani