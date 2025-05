Il Kashmir, da decenni epicentro delle tensioni, si trova di nuovo al centro di una drammatica escalation tra India e Pakistan, ad oggi definita “guerra lampo”. Questa regione a maggioranza musulmana, contesa da entrambi i paesi fin dalla loro indipendenza, ha una storia di scontri, attacchi terroristici e recriminazioni reciproche. Un tempo godeva di uno status speciale previsto dalla Costituzione indiana, che garantiva una certa autonomia al Jammu e Kashmir; tuttavia, dal 2019 il governo nazionalista guidato da Narendra Modi ha revocato questo status, dividendo l’area in due territori separati: Jammu e Kashmir e Ladakh. Questo cambiamento ha alimentato ulteriormente le tensioni, creando un terreno fertile per nuove crisi.

Le radici degli ultimi scontri

Gli ultimi attacchi e controattacchi non sono esplosi nel vuoto: il detonatore è stato un attentato definito come terroristico dall’India e compiuto il 22 aprile a Pahalgam, nel Kashmir indiano, in cui sono stati uccisi 26 turisti. L’India ha accusato il Pakistan di aver sostenuto il gruppo “Resistenza del Kashmir”, responsabile dell’attacco, legato a sua volta al più noto Lashkar-e-Taiba.

Islamabad ha negato qualsiasi coinvolgimento, ma le tensioni sono rapidamente aumentate. Come ritorsione, l’esercito indiano ha lanciato l’“Operazione Sindoor”, mirata a colpire presunte infrastrutture terroristiche sul suolo pakistano e nel Kashmir amministrato da Islamabad. Il nome dell’operazione ha un significato simbolico: il sindoor è il pigmento rosso che le donne hindu si applicano sulla fronte come segno del matrimonio, un richiamo diretto alle mogli degli uomini uccisi nell’attentato.

L’attacco indiano e la risposta pakistana

Secondo quanto dichiarato da Nuova Delhi, l’India ha colpito nove siti strategici in Pakistan e nel Kashmir pakistano, evitando deliberatamente obiettivi militari pakistani e concentrandosi su quelli utilizzati dai gruppi armati. Tuttavia, il Pakistan ha denunciato che gli attacchi hanno colpito anche aree civili, tra cui moschee e centri abitati, causando almeno 26 morti e oltre 40 feriti, con il bilancio destinato a salire man mano che arrivano aggiornamenti.

Tra le città colpite figurano Muzaffarabad, Bagh e Muridke, dove un missile avrebbe centrato un complesso con una scuola, un college e abitazioni, costringendo nove persone a evacuare. Tutte le cifre di sfollati e morti e le misure di necessità ed urgenza sono in continuo aggiornamento e saranno prese nel corso della mattinata di oggi.







L’annuncio del Pakistan: “Atto di guerra”

Il primo ministro pakistano, Mian Muhammad Shehbaz Sharif, ha definito l’attacco indiano un vero e proprio “atto di guerra”, promettendo una risposta “misurata ma potente”. Già nelle ore successive, Islamabad ha affermato di aver abbattuto cinque aerei da combattimento indiani e un drone, mentre l’India ha denunciato almeno dieci vittime civili a causa dei contrattacchi pakistani nel Kashmir indiano.

In risposta all’escalation, Nuova Delhi ha attivato i sistemi di difesa antiaerea, chiuso aeroporti civili e ordinato la sospensione delle attività scolastiche lungo le zone di confine.

I bombardamenti sulla linea di controllo

L’escalation tra India e Pakistan non si è limitaai ai lanci di missili: lungo la Linea di Controllo, la frontiera de facto che separa il Kashmir indiano da quello pakistano, si sono registrati intensi bombardamenti di artiglieria da entrambe le parti. Un portavoce militare pakistano ha dichiarato che almeno cinque località, inclusi due luoghi di culto, sono state colpite dagli attacchi indiani, mentre l’artiglieria pakistana ha risposto colpendo tre diverse aree secondo quanto riferito dalla polizia indiana. Nel Punjab pakistano, una moschea a Bahawalpur è stata centrata, causando la morte di un bambino e il ferimento di due civili.

L’escalation tra India e Pakistan può essere anche nucleare?

La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione questi sviluppi, poiché India e Pakistan non sono due qualsiasi vicini di casa: entrambi possiedono arsenali nucleari e una lunga storia di conflitti armati, guerre aperte e crisi diplomatiche. Anche se l’India ha dichiarato di aver condotto un’operazione “mirata, misurata e non destinata all’escalation”, le dichiarazioni infuocate provenienti da Islamabad e i movimenti militari lungo il confine rischiano di far precipitare la situazione in uno scenario fuori controllo.

Kamal Hyder, corrispondente da Islamabad per Al Jazeera, ha confermato che il Pakistan aveva annunciato già da tempo che avrebbe risposto a ogni attacco indiano: le promesse sono ora diventate realtà.

Lucrezia Agliani