Maurits Cornelis Escher e la sua opera al confine tra realtà, relatività e gravità

Le scale disegnate da Escher sono una raffigurazione del relativismo e dell’esistenza di molteplici centri gravitazionali.

Molti di voi avranno sicuramente presente il famoso quadro di Escher raffigurante inconsuete scale che sembrano portare ad un piano che piano non è, o che sembrano salire, quando invece “in realtà” scendono. Possiamo addirittura osservare due uomini che salgono e scendono contemporaneamente la stessa scala.

Ebbene, ciò che Escher rappresenta in questo quadro è sicuramente il relativismo, la mancanza di un punto di vista oggettivo e di una prospettiva unica (sia concettuale che all’interno del quadro) che ci permetta di giudicare cosa stia in alto e cosa in basso, se una superficie è un pavimento o un soffitto. Non a caso, quest’opera è intitolata Relatività. Andando ancora un po’ più in profondità, possiamo capire come per Escher la relatività sia correlata alla gravità. Ciò che in effetti emerge, osservando il suddetto quadro, è che ogni punto che osserviamo singolarmente sembra seguire la propria personale gravità. Ciò che rende il quadro effettivamente una manifestazione di relativismo è la mancanza di un’unica forza di gravità che ci permetta di definire cosa stia sotto e cosa sopra.

La credenza in un unico centro di gravità, sia in senso fisico che in senso figurato, è ciò che ha portato l’essere umano a ricercare l’oggettività. L’etica, l’estetica e l’ontologia hanno da sempre ricercato una definizione assoluta di bene e male, bello e brutto, essere e non essere, con scarsi risultati: certo, la storia della filosofia è costellata di teorie molto ben formulate e interessanti a proposito della natura del bene o del vero, ma nessuna è mai stata valida in ogni circostanza e per ogni persona. La validità a cui le teorie filosofiche possono aspirare è circoscritta ad un determinato centro di gravità, che non è detto essere condiviso dagli altri. Non credete però che questo discorso sia valido solo per le scienze umane! Anche la fisica, come sappiamo, nell’ultimo secolo ha dovuto fare i conti con la relatività e il prospettivismo, e anche in questo caso la gravità ha giocato un ruolo centrale.

Senza entrare troppo nel dettaglio, le due grandi teorie, formulate nel secolo scorso, per descrivere fisicamente la realtà sono la teoria della relatività e la meccanica quantistica. Semplificando, possiamo dire che la teoria della relatività si occupa di ciò che è molto molto grande (ad esempio, l’Universo), mentre la meccanica quantistica descrive l’infinitamente piccolo. La teoria della relatività deve il suo nome principalmente alla constatazione che il tempo non scorre uniformemente. La velocità del tempo è infatti determinata dalla vicinanza dell’oggetto, o dell’essere umano che percepisce il tempo, ad un centro di gravità: più siamo vicini al nostro centro di gravità più il tempo scorre lentamente, viceversa, più ce ne allontaniamo e più scorre velocemente. Vediamo quindi come anche in questo caso ciò che porta al relativismo è proprio il centro di gravità. Altra cosa da considerare, sulla Terra il centro di gravità “fisico” è unico, ma la Terra stessa è soggetta all’attrazione gravitazionale del Sole e influenza a sua volta la Luna. L’universo è costellato (non solo perché è pieno di costellazioni) di relazioni gravitazionali, di influenze reciproche, cosicché parlare di un unico centro di gravità risulta completamente senza senso.

Per questi motivi, il quadro di Escher non solo è una rappresentazione della relatività, bensì anche degli intrecci gravitazionali che intessono il nostro Universo.

Veronica Perego