In Madagascar la crisi politica ha raggiunto una fase critica. L’unità d’élite dell’esercito in Madagascar, la CAPSAT (Corps du Personnel et des Services Administratifs et Techniques), si è ammutinata nel fine settimana, dichiarando di voler «rispondere alla chiamata del popolo». I militari hanno rifiutato di obbedire agli ordini del governo del presidente Andry Rajoelina, accusato di aver represso con violenza le proteste popolari. La mossa del corpo speciale, che nel 2009 contribuì al colpo di stato che portò lo stesso Rajoelina al potere, ha riaperto una ferita mai del tutto rimarginata nella fragile democrazia malgascia.

La capitale divisa e un presidente in fuga

Mentre l’ammutinamento dell’esercito in Madagascar si consolidava, Antananarivo, la capitale, si è trasformata in un mosaico di aree controllate da fazioni diverse. Le strade principali sono state presidiate da soldati ribelli, che hanno scortato i manifestanti nella Place du 13 Mai, epicentro delle proteste. Secondo la stampa francese, Rajoelina avrebbe lasciato il paese domenica, a bordo di un aereo militare francese, dopo un presunto accordo con Emmanuel Macron. Non ci sono conferme ufficiali sulla sua posizione, ma il presidente dovrebbe rivolgersi alla nazione in un discorso previsto per la serata di lunedì.

Il governo, intanto, ha denunciato un «tentativo di colpo di stato», invitando la popolazione a difendere la democrazia. Il primo ministro Fortunat Zafisambo Ruphin ha garantito che «le istituzioni legali sono ancora in piedi» e ha espresso la disponibilità dell’esecutivo a dialogare con i militari ribelli e con i manifestanti.

Sabato, in un video diffuso online, i membri della CAPSAT hanno invitato tutte le forze armate a disobbedire agli ordini che prevedevano l’uso della forza contro i manifestanti. «Non saremo pagati per sparare ai nostri fratelli e sorelle», ha dichiarato il colonnello Michael Randrianirina, uno dei leader dell’ammutinamento. I soldati hanno inoltre annunciato di aver assunto il controllo di diverse basi militari e di aver nominato un nuovo capo di stato maggiore, il generale Demosthène Pikulas, che ha ricevuto il riconoscimento del ministro della Difesa Manantsoa Deramasinjaka Rakotoarivelo.

La rabbia della Generazione Z

Le proteste sono iniziate il 25 settembre, guidate da giovani che si definiscono la “Generazione Z malgascia”. Le loro rivendicazioni riguardano questioni quotidiane ma profonde: interruzioni prolungate di acqua ed elettricità, aumento del costo della vita, disoccupazione e corruzione diffusa. Con il passare delle settimane, la mobilitazione si è trasformata da rivolta sociale a sfida politica diretta al potere.

I manifestanti accusano Rajoelina di aver tradito le promesse di riforma e di mantenere un sistema bloccato e inefficiente. Secondo le Nazioni Unite, almeno 22 persone sono state uccise e più di 100 ferite durante le proteste. Il governo parla di «incidenti isolati» e accusa «agitatori esterni» di fomentare la violenza, ma la perdita di fiducia appare ormai irreversibile.







L’appello internazionale alla calma

L’Unione Africana ha espresso «profonda preoccupazione» per la situazione, invitando tutte le parti a «mantenere la moderazione e a dare priorità al dialogo». Anche le Nazioni Unite monitorano la crisi, mentre vari Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno consigliato ai propri cittadini di evitare viaggi verso l’isola.

La Farnesina ha confermato di seguire costantemente l’evoluzione, e il ministro Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciata italiana a Pretoria. Nel frattempo, organizzazioni civiche e religiose malgasce tentano di mediare tra governo, opposizione e militari per evitare che la crisi degeneri in un conflitto aperto.

Un paese fragile tra povertà e disuguaglianze

Con circa 31 milioni di abitanti, il Madagascar resta uno degli Stati più poveri dell’Africa: oltre il 75% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, secondo la Banca Mondiale. La pandemia di COVID-19, i cambiamenti climatici e l’aumento dei prezzi dei beni alimentari hanno aggravato una situazione economica già precaria.

Il malcontento popolare, e in particolare della fascia d’età della Generazione Z, non nasce quindi solo da questioni politiche, ma da un progressivo impoverimento che ha ridotto le prospettive di intere generazioni. L’isola, indipendente dalla Francia dal 1960, mantiene ancora legami economici e strategici con Parigi, ma il rischio di isolamento cresce con l’instabilità politica e la paralisi amministrativa.

Il peso di una crisi locale in un contesto globale

La crisi malgascia si inserisce in un quadro africano sempre più complesso, segnato da colpi di stato militari e proteste sociali guidate da giovani. Il Madagascar, geograficamente distante dalle principali rotte del Sahel, non è immune al contagio dell’instabilità che attraversa il continente. Il riemergere della CAPSAT dimostra quanto fragile resti il rapporto tra potere civile e militare, e quanto le istituzioni democratiche non abbiano ancora radici solide.

Sul piano geopolitico, la posizione strategica dell’isola nell’Oceano Indiano rende la sua stabilità un tema sensibile per le potenze esterne. Francia, Stati Uniti e Cina osservano con attenzione gli sviluppi, consapevoli che un vuoto di potere potrebbe aprire nuovi spazi di influenza in una regione chiave per le rotte commerciali e la sicurezza marittima. La “rivolta della Generazione Z” malgascia non è solo una sfida interna, ma anche il simbolo di un nuovo risveglio politico africano, in cui la gioventù rivendica un ruolo nel definire il futuro dei propri paesi.

Lucrezia Agliani