Nel corso degli ultimi sei anni, l’esercito sudcoreano si è ridotto del 20%. Secondo un rapporto pubblicato recentemente dal Ministero della Difesa sudcoreano, il numero complessivo di militari si è ridotto di circa il 20% dal 2019, attestandosi attualmente intorno alle 450.000 unità. Si tratta di una delle diminuzioni più marcate registrate nella storia recente del Paese, e le implicazioni per la sicurezza nazionale e l’equilibrio strategico nella penisola coreana sono tutt’altro che trascurabili.

Un calo annunciato: la crisi demografica come detonatore

Alla base di questa tendenza non vi sono decisioni politiche legate alla riduzione della spesa militare o a un improvviso cambiamento delle minacce percepite, bensì un fattore strutturale: il rapido e persistente calo della popolazione in età da servizio militare. In Corea del Sud, il servizio militare è obbligatorio per tutti i cittadini di sesso maschile tra i 18 e i 35 anni. Tuttavia, la disponibilità di uomini all’interno di questa fascia d’età si sta contraendo a ritmi accelerati, principalmente a causa del crollo del tasso di natalità registrato nel Paese negli ultimi decenni.

Nel 2024, il tasso di fecondità sudcoreano ha raggiunto un nuovo minimo storico: 0,75 figli per donna. Un dato che pone la Corea del Sud saldamente in fondo alla classifica mondiale, ben al di sotto del livello di sostituzione generazionale fissato a 2,1 figli per donna. Per dare un’idea della portata di questa crisi, basti pensare che nello stesso anno l’Italia – anch’essa alle prese con un declino demografico – ha fatto registrare una media di 1,18 figli per donna, quasi il doppio rispetto a Seul.

Il legame tra demografia e difesa è tutt’altro che astratto. Una minore natalità comporta inevitabilmente una riduzione della popolazione giovane, la principale riserva da cui attingere per alimentare le fila dell’esercito. In un Paese come la Corea del Sud, situato in una regione geopoliticamente delicata e costantemente minacciato dal vicino Nord, la disponibilità di un esercito numeroso e ben addestrato rappresenta una condizione essenziale per la sicurezza nazionale.

Il calo degli effettivi comporta anche nuove sfide di tipo operativo. Mantenere lo stesso livello di prontezza, capacità di risposta e copertura del territorio con un numero ridotto di soldati impone una riorganizzazione della struttura delle forze armate, un incremento della professionalizzazione e una maggiore dipendenza da tecnologie avanzate.

La risposta del governo

Conscio della gravità del problema, il governo sudcoreano ha avviato una serie di riforme volte ad adeguare il proprio apparato militare alla nuova realtà demografica. Tra le misure messe in campo si segnalano l’ampliamento dell’uso di sistemi automatizzati e robotici nei settori logistici e di sorveglianza, l’incremento degli investimenti in cyberdifesa e capacità di guerra elettronica, e una revisione generale della durata del servizio militare, con l’obiettivo di razionalizzare l’impiego delle risorse umane disponibili.

Uno degli obiettivi più ambiziosi è quello di ridurre progressivamente la dipendenza da personale obbligato, investendo maggiormente nella formazione di un corpo di soldati professionisti. Si tratta, tuttavia, di un cambiamento culturale e strutturale di lungo periodo, che richiede risorse, tempo e un’attenta pianificazione.







Un confronto internazionale: l’eccezione sudcoreana

La Corea del Sud non è l’unico Paese ad affrontare una diminuzione della popolazione in età da leva, ma rappresenta un caso estremo. Il confronto con altre nazioni industrializzate mostra infatti come, pur in presenza di tassi di natalità in declino, la Corea del Sud si distingua per la rapidità e l’intensità della sua crisi demografica. In Europa, ad esempio, molti Paesi stanno vivendo una transizione demografica simile, ma la presenza di sistemi di leva su base volontaria, unita a un maggiore ricorso all’immigrazione, ha consentito loro di attutire gli effetti più immediati sul fronte militare.

Inoltre, la vicinanza con la Corea del Nord – un regime autoritario dotato di un apparato militare tra i più imponenti al mondo in proporzione alla popolazione – rende il contesto sudcoreano particolarmente vulnerabile. Seul non può permettersi una significativa riduzione della capacità difensiva senza mettere in discussione la propria posizione strategica nella regione.

Equilibrio nella penisola coreana a rischio?

Il progressivo ridimensionamento delle forze armate sudcoreane potrebbe avere ripercussioni non solo sul piano interno, ma anche nei rapporti regionali. La Corea del Nord, che continua a investire massicciamente nel proprio settore militare nonostante le difficoltà economiche, osserva con attenzione le evoluzioni al Sud. La percezione di una minore capacità difensiva potrebbe alimentare l’aggressività di Pyongyang, sia in termini retorici che militari.

Anche gli alleati storici della Corea del Sud, a partire dagli Stati Uniti, seguono da vicino questa evoluzione. Washington, che mantiene ancora oggi una significativa presenza militare sul territorio sudcoreano, potrebbe riconsiderare la propria strategia di deterrenza nella regione, sollecitando ulteriori sforzi da parte di Seul in ambito tecnologico e organizzativo.

Il nodo demografico al centro della politica

La questione demografica, un tempo relegata a temi sociali ed economici, è ormai diventata un tema centrale anche in ambito strategico e militare. La Corea del Sud, in questo senso, rappresenta un laboratorio avanzato di ciò che potrebbe accadere in altre nazioni sviluppate nei prossimi decenni, se non verranno adottate misure efficaci per incentivare la natalità e sostenere la coesione sociale.