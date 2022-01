Esercizio fisico, quali sono le strategie per incoraggiarlo?

Esercizio fisico, meno di 1 adulto su 4 effettua la quantità di esercizio raccomandato

Meno di 1 adulto su 4 effettua la quantità di esercizio fisico raccomandato per mantenere la salute e prevenire le malattie croniche. Progettare interventi che incoraggino le persone a esercitarlo più regolarmente si è dimostrato impegnativo.

I ricercatori hanno testato molte strategie per aumentare l’attività fisica. Ma questi studi tendono ad essere piccoli. La variazione delle popolazioni, delle posizioni e di altri fattori rende anche difficile confrontare i risultati. E ciò che funziona in un ambiente potrebbe non funzionare in un altro.

Cosa hanno fatto i ricercatori?

Per superare queste limitazioni, i ricercatori guidati dalle dottoresse Katherine Milkman e Angela Duckworth dell’Università della Pennsylvania hanno testato dozzine di modi diversi per aumentare l’esercizio. Hanno utilizzato un nuovo approccio da loro sviluppato chiamato megastudio. Il team di ricerca comprendeva 30 scienziati provenienti da 15 università.

Hanno iscritto più di 60.000 membri, con un’età media di circa 40 anni, in palestre 24 Hour Fitness, una catena di fitness nazionale americana. I membri sono tenuti a effettuare il check-in elettronico prima di utilizzare la palestra. Ciò ha permesso ai ricercatori di tenere traccia della frequenza con cui le persone si sono esercitate prima, durante e dopo lo studio.









I ricercatori hanno creato 53 diversi programmi di 4 settimane progettati per incoraggiare l’esercizio fisico. Tutti i programmi includevano la pianificazione di quando si sarebbero verificati gli allenamenti, promemoria via SMS prima degli allenamenti pianificati e micro-premi. Questi ultimi consistevano in punti riscattabili per piccoli crediti su Amazon. Ulteriori strategie e incentivi sono stati poi impilati su questi tre elementi.

Risultati dello studio sull’esercizio fisico

I ricercatori hanno confrontato gli interventi con il programma di base per la loro capacità di aumentare il numero di visite in palestra durante quattro settimane di intervento e per dieci settimane dopo. Un ulteriore gruppo di controllo non ha ricevuto alcun intervento tranne che per un credito Amazon quando si è iscritto allo studio pari ai guadagni attesi nella maggior parte dei programmi.

Lo studio è stato finanziato in parte dal National Institute on Aging (NIA) del NIH. I risultati sono stati pubblicati l’8 dicembre 2021 su Nature.

Nel complesso, il 45% degli interventi ha aumentato il numero di visite settimanali in palestra durante il periodo di studio di quattro settimane rispetto al gruppo di controllo. Questi hanno aumentato l’esercizio da circa il 9% al 27%.

Cinque degli interventi si sono distinti per essere particolarmente efficaci. Uno ha fornito ricompense complessive più elevate per gli allenamenti. Due hanno fornito ricompense bonus per il ritorno in palestra dopo un allenamento perso. Uno consente ai partecipanti di scegliere se vogliono che i loro premi siano inquadrati come perdite o guadagni (cioè, perdere o guadagnare punti premio). E un altro ha inviato messaggi di testo informando i partecipanti che la maggior parte degli americani si esercita e che questa frazione sta crescendo.

Agostino Fernicola

