Esistono più civiltà aliene di quanto credessimo. Lo afferma un team di ricercatori inglesi.

La ricerca è stata condotta da Bart Wlodarczyk – Sroka – dottorando presso l’Università di Manchester – e dal suo relatore, il Professore Andrew Siemion.

Lo studio

Da sottolineare che lo studio tiene conto solo ed esclusivamente delle stelle che potrebbero ospitare civiltà aliene sufficientemente evolute da poter comunicare con una tecnologia radio equivalente alla nostra, oppure anche più evoluta.









Non considera, quindi, sistemi solari che ospitano forme di vita semplici, oppure che non in grado di comunicare con le onde radio.

Lo studio si basa sui risultati della Breakthrough Listen Initiative, un programma di ricerca scientifica conclusosi lo scorso anno, che ha scandagliato 1.327 stelle nel raggio di 160 anni luce dalla Terra alla ricerca di segnali radio che indicassero la presenza di una forma di vita intelligente.

I due ricercatori hanno scoperto che, combinando questi risultati con le osservazioni della sonda GAIA – che ha misurato la distanza tra oltre 1 miliardo di stelle – potevano espandere i risultati della Breakthrough Listen Initiative di un fattore 200 senza bisogno di nuove osservazioni.

Quante sono quindi le stelle “abitabili”?

I ricercatori hanno esteso la ricerca di forme di vita da 1.400 a 280.000 stelle. Ed è emerso che lo 0.04% di queste può potenzialmente ospitare civiltà evolute.

I modelli utilizzati da Wlodarczyk – Sroka e Siemion hanno permesso quindi di ampliare la ricerca a stelle distanti fino a 33.000 anni luce da noi. Ciò però implica che un eventuale civiltà aliena così distante, per farsi scoprire, dovrebbe disporre di tecnologie più evolute di quelle attualmente disponibili sulla Terra.

Come ha spiegato Wlodarczyk – Sroka:

“I risultati dello studio ci suggeriscono che meno di una stella su 1.600 entro un raggio di 330 anni luce potrebbe ospitare trasmettitori di poco più potenti di quelli di cui disponiamo oggi sulla Terra. Allontanandoci ancora più, le probabilità calano drasticamente”.

Quindi sì. Esistono più civiltà aliene di quanto credessimo. Molte di più.

Anna Gaia Cavallo