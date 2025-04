L’Italia si prepara ad affrontare uno dei periodi più intensi dell’anno per quanto riguarda la mobilità su strada: l’esodo pasquale, che nel 2025 coincide con i ponti primaverili, vedrà coinvolti circa 10 milioni di cittadini pronti a mettersi in viaggio lungo la rete stradale e autostradale nazionale. Un flusso massiccio e articolato, che interesserà in modo particolare le giornate a ridosso della festività religiosa e quelle legate alle celebrazioni del 25 aprile e del 1° maggio, generando un prolungamento delle vacanze per molte famiglie italiane.

Un esodo diluito su dieci giorni

Diversamente rispetto agli anni in cui le partenze si concentravano in uno o due giorni specifici, il 2025 segna un cambiamento nella distribuzione dei flussi. Il calendario favorevole ha indotto molti a pianificare viaggi più lunghi, approfittando del fatto che Pasqua cade il 20 aprile e che pochi giorni dopo, il 25, si celebra la Festa della Liberazione, seguita a breve distanza dal 1° maggio, Festa dei Lavoratori. Questo concatenarsi di ricorrenze consente a numerosi italiani di concedersi un periodo di ferie che, in alcuni casi, può estendersi fino a dieci giorni.

Gli studenti, in particolare, saranno tra i protagonisti di questa lunga pausa: la chiusura delle scuole ha infatti dato il via alle prime partenze già dal pomeriggio del venerdì antecedente la Pasqua, con famiglie intere dirette verso località di villeggiatura, borghi storici, mete naturalistiche e seconde case.

Il piano di Anas: 1.045 cantieri rimossi per fluidificare il traffico

Per affrontare questo scenario complesso, Anas ha predisposto un articolato piano d’intervento volto a garantire la massima fluidità della circolazione e a minimizzare i disagi per gli automobilisti. Tra le misure più rilevanti figura la rimozione temporanea di ben 1.045 cantieri, pari all’80% di quelli presenti lungo la rete gestita dall’azienda, fino al 5 maggio.

Questa decisione, assunta in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha come obiettivo quello di alleggerire il carico sulle arterie principali del Paese, soprattutto nei punti storicamente più critici in termini di traffico e congestione.

I punti caldi della viabilità: dove si prevedono le maggiori criticità

Come ogni anno, ci sono tratte stradali che, per la loro importanza strategica o per la presenza di mete turistiche lungo il percorso, saranno particolarmente soggette a sovraccarichi. Tra queste, l’Autostrada del Sole (A1) resta uno degli assi più trafficati, specialmente nei tratti tra Milano, Bologna, Firenze e Roma. Significativo anche l’afflusso previsto sull’A14 Adriatica, utilizzata da coloro che si dirigono verso le coste romagnole, marchigiane, abruzzesi e pugliesi.

Attenzione alta anche sull’A22 del Brennero, destinata a registrare un notevole incremento del traffico verso le località montane del Trentino-Alto Adige, e sull’A4 Torino-Trieste, corridoio fondamentale per chi sceglie il Friuli Venezia Giulia e le città d’arte venete come mete pasquali.







Mobilità sostenibile e informazione in tempo reale

Parallelamente agli interventi infrastrutturali, Anas e le autorità competenti puntano anche su una gestione dinamica dell’informazione agli utenti. Sarà intensificato l’aggiornamento costante delle condizioni del traffico attraverso pannelli a messaggio variabile, app dedicate, servizi radiofonici e social network. L’obiettivo è favorire decisioni consapevoli da parte degli automobilisti, incoraggiando partenze scaglionate e percorsi alternativi.

Non manca inoltre l’attenzione al tema della sostenibilità. Le campagne istituzionali invitano a privilegiare, laddove possibile, i mezzi pubblici o la condivisione del viaggio tramite carpooling, con l’intento di ridurre l’impatto ambientale di un periodo ad alta densità di spostamenti.

Viaggiatori più consapevoli: il ruolo della tecnologia e dei dati

Un altro aspetto che emerge con forza è il crescente ricorso alle tecnologie digitali per pianificare gli spostamenti. Applicazioni di navigazione come Google Maps, Waze o i sistemi integrati nei veicoli di nuova generazione forniscono non solo informazioni sul traffico in tempo reale, ma suggeriscono anche percorsi alternativi, stimano i tempi di percorrenza e segnalano incidenti o rallentamenti.

In parallelo, anche le stazioni di servizio e le aree di sosta si stanno progressivamente attrezzando per offrire un servizio più completo: colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, spazi dedicati ai camper, servizi igienici potenziati e punti ristoro in grado di rispondere a un flusso superiore alla media.

Le previsioni meteo e il fattore clima

Il meteo gioca un ruolo non trascurabile nella gestione dei flussi pasquali. Secondo le previsioni aggiornate, il periodo compreso tra Pasqua e i primi giorni di maggio sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con temperature superiori alla media stagionale.

La bella stagione stimola infatti anche i viaggi dell’ultimo minuto, le escursioni giornaliere e gli spostamenti brevi, generando picchi imprevisti soprattutto sulle strade provinciali e statali secondarie.

Sicurezza stradale al centro dell’attenzione

Nonostante il clima favorevole e l’atmosfera festiva, le autorità ricordano l’importanza di mantenere alta l’attenzione alla guida. Il Ministero dell’Interno ha previsto un incremento dei controlli da parte della Polizia Stradale, con particolare attenzione alla velocità, all’uso del cellulare durante la guida, al rispetto delle distanze di sicurezza e alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.

Un sistema stradale in evoluzione

L’esodo pasquale 2025 rappresenta anche un’occasione per riflettere sull’evoluzione del sistema viario italiano. Se da un lato resta fondamentale la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture esistenti, dall’altro si impone la necessità di investire in nuove modalità di mobilità integrate, resilienti e più efficienti.