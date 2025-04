La capitale della Repubblica Democratica del Congo si risveglia nel dolore e nel caos dopo una delle peggiori inondazioni degli ultimi anni. Tra la notte di venerdì e la mattina di sabato, un violento temporale ha provocato l’esondazione a Kinshasa del fiume Ndjili, sommergendo interi quartieri e causando decine di morti: ad ora, se ne stimano almeno 30. Il disastro mette nuovamente sotto i riflettori la fragilità urbana della capitale congolese, dove la crescita demografica e la costruzione selvaggia aggravano l’impatto dei fenomeni naturali.

Esondazione a Kinshasa, la capitale sommersa dal fango

Kinshasa, la vasta metropoli africana che ospita quasi 17 milioni di abitanti, è stata investita da una violenta ondata di maltempo tra venerdì 4 e sabato 5 aprile. L’esondazione a Kinshasa è stata provocata dalle forti alluvioni che si sono abbattute sulla città, e che hanno provocato l’esondazione del fiume Ndjili, uno dei principali corsi d’acqua che attraversano la capitale della Repubblica Democratica del Congo. Il bilancio delle vittime è drammatico: almeno 30 persone hanno perso la vita, molte delle quali rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni crollate sotto la forza dell’acqua.

Il Governatore di Kinshasa, Daniel Bumba, ha affermato che il bilancio è ancora provvisorio e che potrebbe aumentare. “Stiamo ancora effettuando evacuazioni, in particolare per gruppi vulnerabili come donne incinte e bambini”, ha dichiarato ai media.

Una notte intrappolati nell’acqua

L’esondazione a Kinshasa ha colto di sorpresa centinaia di automobilisti e residenti. Alcuni si sono ritrovati bloccati in auto per tutta la notte, impossibilitati a raggiungere le loro abitazioni o trovare un luogo sicuro dove rifugiarsi. Le acque hanno ricoperto la strada principale che collega Kinshasa all’aeroporto internazionale e ad altre zone strategiche del Paese, rendendola impraticabile per ore, come ha dichiarato il Ministero dei Trasporti.

Strade bloccate e infrastrutture distrutte

Il caos generato dal disastro ha messo in ginocchio le infrastrutture cittadine. Molti quartieri sono rimasti isolati e senza energia elettrica. L’interruzione della fornitura d’acqua ha aggravato la situazione, lasciando migliaia di persone senza accesso all’acqua potabile.

Le autorità locali hanno confermato che i danni alla rete idrica sono gravi, ma hanno promesso il ripristino del servizio entro pochi giorni. La strada principale è stata parzialmente riaperta al traffico leggero, ma ci vorranno almeno 72 ore per il pieno ripristino della viabilità.

Le cause dell’esondazione a Kinshasa potrebbero andare ben oltre il maltempo. Le attività umane che, nel corso degli anni, hanno modificato il corso e la portata del fiume Ndjili, ne hanno ridotto drasticamente la capacità di contenere piene eccezionali. L’urbanizzazione incontrollata e la costruzione di abitazioni in aree a rischio hanno peggiorato una situazione già critica.







Le costruzioni abusive nel mirino delle autorità

Il governatore della città, Daniel Bumba Lubaki, ha attribuito gran parte delle morti alla presenza diffusa di edifici non autorizzati costruiti in zone vulnerabili. Intervenendo alla televisione pubblica, ha dichiarato che saranno presi provvedimenti contro chi abita in insediamenti illegali, prevedendo perfino eventuali sgomberi. Il governatore ha inoltre rassicurato la popolazione sul ritorno dell’acqua potabile nei prossimi due o tre giorni e sulla rapida riapertura delle infrastrutture colpite.

Una ferita aperta nella memoria della città

L’esondazione a Kinshasa ha riportato alla mente la tragedia del 2022, quando un’alluvione simile causò la morte di almeno 100 persone. All’epoca, come oggi, l’inadeguatezza delle infrastrutture urbane e la mancanza di un piano regolatore efficace resero impossibile una gestione tempestiva dell’emergenza. Ancora una volta, le stesse dinamiche si ripetono, con un pesante tributo di vite umane e danni materiali.

Bilancio provvisorio e feriti in aumento

Il ministro provinciale della Sanità pubblica, Patricien Gongo Abakazi, ha parlato con l’agenzia di stampa AFP confermando che il numero ufficiale delle vittime, attualmente fermo a 30, è destinato ad aumentare. Decine di feriti sono stati evacuati e molte persone risultano ancora disperse. Il ministro ha sottolineato che gran parte delle vittime sono morte a causa del crollo dei muri delle loro case, costruite con materiali fragili e spesso erette in zone a rischio idrogeologico.

Intanto, le previsioni meteorologiche indicano ancora forti piogge e violenti venti che si abbatteranno sulla capitale, aumentando il panico dei 17milioni di abitanti che animano la città congolese.

Kinshasa affronta questo disastro in un momento già particolarmente critico. Nelle regioni orientali del Paese, la Repubblica Democratica del Congo è alle prese con un’escalation di violenze: i ribelli M23, sostenuti dal Ruanda, hanno intensificato gli attacchi, provocando oltre 7.000 morti e milioni di sfollati solo negli ultimi mesi. In questo contesto di crisi generalizzata, l’esondazione a Kinshasa e le sue conseguenze presenti e future aggravano ulteriormente le condizioni di vita di una popolazione già provata.

Lucrezia Agliani