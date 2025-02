Perché le nuove generazioni sono così affascinate dall’esoterismo new-age? L’oroscopo, i tarocchi e le frequenze energetiche sono storicamente collocati nell’immaginario collettivo come elementi appartenenti a un mondo che va oltre quello materiale e la crisi delle istituzioni religiose tradizionali ha ridotto la loro centralità nell’amministrazione terrena della dimensione spirituale. In Italia, il fenomeno è in costante espansione, con più di 12 milioni di persone che consultano regolarmente occultisti e cartomanti, mentre la generazione Z ricorre alla lettura dei tarocchi su Tik-Tok per contrastare l’incertezza sul futuro. Invece, nonostante la millenaria influenza della chiesa cattolica, solo il 19% della popolazione va ancora a messa, confermando il cambio di rotta nella vita spirituale delle persone avvenuto nell’ultimo secolo.

Il “nutrimento per lo spirito” a confronto: dall’eucarestia ai tarocchi

Il rischio di blasfemia esplorando l’argomento spiritualità è alto, soprattutto in uno Stato come l’Italia, dove spiritualità e religiosità coincidono da millenni. Eppure, la metamorfosi sociale dettata dal susseguirsi degli eventi scientifico-evolutivi nell’ultimo secolo e l’affermarsi della laicità, anche in risposta al pensiero repressivo dettato dai dogmi cattolici, hanno portato ad un netto allontanamento dal mondo della chiesa, con le messe, gli oratori e le processioni ormai ridotti a un simbolo culturale e snaturati del ruolo di guida per l’anima.

Le motivazioni dietro al fenomeno sono molteplici, sicuramente l’evidente ipocrisia della Chiesa Cattolica, possedente di innumerevoli proprietà, esentasse e con le maniglie d’oro nelle camere da letto ha contribuito all’allontanamento dei più giovani dall’istituzione. Chi ha vissuto gli ambienti cattolici sa che l’energia positiva che si respira nei momenti di raccoglimento tra fedeli è un reale nutrimento per l’anima, ma è innegabile che l’istituzione limitante, ipocrita e patriarcale (nel cattolicesimo le donne non sono considerate degne di celebrare la liturgia) ha poco a che vedere con la pace interiore che deriva dalla fede.

La crisi delle istituzioni religiose tradizionali è ancora più evidente se confrontata con il crescente interesse che suscita l’esoterismo new-age: il boom degli astrologi, la curiosità verso i tarocchi, la lettura della mano, l’ossessione per i temi natali, i cristalli e il palo santo stanno diventando, con l’ausilio dei social, un fenomeno condiviso da un numero di persone destinato a crescere, complice l’incertezza di questo periodo storico. In altre parole, i riferimenti spirituali sono cambiati.

Così, se prima i dogmi cristiano-cattolici erano considerati la bussola della spiritualità, con i sacramenti come l’eucarestia e la confessione a guidare l’anima dei fedeli, il drastico allontanamento dalle tradizionali istituzioni religiose ha innegabilmente lasciato un vuoto nella vita spirituale delle persone, in particolare per i più giovani, in balia di un futuro incerto all’interno di una società sempre più anziana. Se prima la confessione dei peccati assicurava un posto in paradiso, oggi che la terra sembra l’inferno ha più senso prendere l’eucarestia o accendere il palo santo e chiedere ai tarocchi come andranno i prossimi tre mesi?

L’esoterismo new-age: come i social hanno cambiato la percezione della spiritualità

Gli ultimi dieci anni sono stati fondamentali per l’affermarsi dei social nella quotidianità e nella collettività delle persone. Dal punto delle dinamiche sociali, le similitudini di questa epoca con gli anni Sessanta e Settanta e l’avvento degli hippies e dei pacifisti sono tangibili e, proprio nel contesto della prima ondata new-age, gli elementi esoterici come i cristalli o i tarocchi hanno ottenuto nuove legittimazioni nel panorama sociale.

Oggi, soprattutto grazie ai sns, le pratiche occultiste che avevano subito il boom negli anni Settanta sono prepotentemente tornate ad essere parte attiva nella vita delle persone. Così, è sempre più comune imbattersi in cartomanti e astrologi sui social ed è palese come anche i tradizionali mezzi di informazione, ad esempio le principali testate giornalistiche o i programmi televisivi, stiano lasciando sempre più spazio editoriale alla lettura delle carte e ai movimenti dei pianeti.







In particolare l’oroscopo, con tutte le sue interpretazioni, è diventato un elemento centrale per l’individuo post-moderno, con il nefasto transito di Mercurio retrogrado interpretato come il capro espiatorio di qualsiasi imprevisto quotidiano o con la posizione di Venere nel tema natale che andrà a influenzare tutte le relazioni. Una leggenda narra che Napoleone Bonaparte, al pari dei faraoni egizi, consultava regolarmente l’oroscopo, che gli consigliò di non andare in battaglia a Waterloo dato che aveva Saturno, il “maestro del karma”, opposto al Medio Cielo. Il resto è storia.

Difficile anche non subire il fascino dei tarocchi, carte da gioco utilizzate soprattutto per passare il tempo nelle sfarzosi corti aristocratiche del Cinquecento. I tarocchi sono formati da 72 carte denominate “lame”, con 22 carte principali chiamate Arcani Maggiori e le restanti, costituite dai semi spade, bastoni, coppe e denari con le figure, denominate Arcani Minori. Lo scopo di una lettura dei tarocchi è quello di portare chiarezza rispetto a una determinata situazione e individuare gli elementi e gli eventuali ostacoli che possono comparire in quel contesto.

Oltre al significato dei simboli, i tarocchi sono delle vere e proprie opere d’arte: ad esempio, i Mazzi Visconti-Sforza rappresentano la corte aristocratica lombarda, mentre la rivisitazione dei Tarocchi di Marsiglia a cura di Alejandro Jodorowski dà una forte importanza all’uso dei colori nell’interpretazione della stesa. Queste caratteristiche hanno sicuramente influito sul fascino che oggi i tarocchi esercitano sulle nuove generazioni ed è innegabile che l’estetica di questi elementi determini l’interesse suscitato dalle pratiche occulte all’interno del palcoscenico social.

C’è quindi un filo logico dietro alla fenomenologia della nuova ondata new-age, la principale differenza rispetto alle religioni tradizionali è che queste pratiche non vendono la felicità nella vita dell’aldilà, ma vendono consigli su come affrontare le situazioni quotidiane e su come elevare lo spirito in questa vita. Del resto, la vendita delle indulgenze non è una novità nel panorama cattolico, così come non è una novità imbattersi in truffatori e malintenzionati quando si approccia con oroscopi e tarocchi, cambiano solo le modalità, ma ciò evidenzia come la spiritualità delle persone non possa essere messa in secondo piano, perché è una sfera essenziale della vita e deve essere nutrita. Su come farlo, esiste il libero arbitrio.

Aurora Colantonio