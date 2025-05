Ha riaperto da alcuni mesi il Museo della Stregoneria di Torino. La città è considerata un importante centro di diffusione dell’esoterismo. Infatti, il capoluogo piemontese è l’unica città al mondo a far parte sia di un triangolo alchemico di magia bianca, insieme a Praga e Lione, sia di magia nera con Londra e San Francisco. Il Museo si propone di riprendere proprio questa tradizione, mettendo a disposizione degli ospiti numerosi manufatti dal valore misterico. Ma anche veri e propri corsi per approfondire le tematiche e conoscenze sull’occulto. Perché, però, Torino ha questa fama di capitale pagana e quali sono le origini della stregoneria moderna?

Il Museo della Stregoneria

Il Museo della Stregoneria è stato fondato da Norak Odal, scrittore e runologo, nel 2020. Odal si è chiesto come fosse possibile che una città come Torino, così legata all’esoterismo, non avesse un museo dedicato all’argomento. Decide, allora, di creare un centro culturale per studiosi e appassionati dell’occulto. Inizialmente la sede si trova nei pressi della chiesa gotica di San Domenico, dove fu ospitato il primo tribunale inquisitorio. Oggi, riapre, dopo un periodo di inattività, nei pressi della statua del Genio Alato, in piazza Statuto.

La nuova sede è più ampia della precedente e si divide in quattro spazi tematici: Biblioteca esoterica e sala conferenze, Bottega esoterica, Stanza per trattamenti e consulenze, Casa della strega. Quest’ultima si trova nei sotterranei ed è dedicata all’erboristeria, agli altari, agli specchi magici e ai banchi di lavoro.

Il Museo ospita tutta una collezioni di oggetti, frutto di ricerca e raccolta da parte di Odal a partire dal 1999. Ad esempio, il dipinto “La Mano di Gloria” di Lorenzo Alessandri, un’opera di grande suggestione. Oppure le sculture di Frida Ghiozzi, Max Procaccini e Irene Freyart, che evocano l’immaginario magico. Le tavole dei Tarocchi di Carlo Piterà, considerate tra le più grandi e affascinanti al mondo. L’amuleto mesopotamico di Pazuzu, una figura mitica della tradizione antica. Il “Libro del Diavolo”, un manoscritto dal passato misterioso. Si tratta di oltre 1000 reperti.

Inoltre, presso la sede è possibile iscriversi a corsi in presenza od online per approfondire la conoscenza dell’esoterismo e delle sue pratiche, grazie all’affiliazione con l’Accademia Iniziatica di Runologia (A.I.R.) e la SOPHIA (Scuola di Occultismo e Paranormale). Vengono anche organizzate serate tematiche attraverso la collaborazione di autori ed esperti del settore.

Torino: Savoia ed esoterismo

Torino viene spesso associata all’esoterismo. Questo perché è stata nel tempo una città aperta a nuove e varie confessioni. In particolare, la monarchia sabauda, durante il Risorgimento italiano, si è dimostrata particolarmente indulgente verso forme spirituali che divergessero dal cattolicesimo. Infatti, i Savoia e Cavour erano impegnati, all’epoca, in una accesa controversia con la Chiesa cattolica, di cui soffrivano il peso politico e culturale. Da qui, la volontà di controbilanciare, favorendo altre espressioni spirituali.

Inoltre, sembrerebbe che vari componenti della famiglia Savoia avessero interessi personali per l’occulto. Oltre a essere vicini alla Massoneria, associazione elitaria, iniziatica ed esoterica. La fama di capitale dell’esoterismo per Torino, però, trascende i confini nazionali solo negli anni ’70. Quando le correnti della contro-cultura californiana arrivano in Italia, e a Torino viene fondata la prima Chiesa di Satana del paese. Satanismo e neo-paganesimo, quindi, trovano fortuna in città, sotto influenza del nuovo interesse per la stregoneria in un momento storico di forte crisi sociale e politica.

La stregoneria moderna: La Wicca

La stregoneria viene interpretata sia come una forza innata che permette il controllo degli elementi naturali sia come una pratica, con tecniche magiche che possono essere acquisite. Nella stregoneria, comunque, la natura ha un ruolo centrale. Infatti, l’ecologismo e il naturismo trovano spazio soprattutto nella Wicca, la versione moderna, che nasce negli anni ’60-’70.

Il principale studioso della Wicca è il professore dell’università di Cardiff Ronald Hutton. Secondo i suoi studi, questa corrente spirituale nasce in Inghilterra dopo la rivoluzione industriale. Insomma, lo sconvolgimento sociale dovuto all’industrializzazione avrebbe determinato un ritorno all’idealismo naturalista, che rientra pienamente nella stagione del Romanticismo inglese.

La Wicca odierna, che nasce su influsso del New Age statunitense, riprende il sentimento naturista romantico ma inserendosi in un orizzonte decisamente più liberal e meno reazionario. Sono i movimenti ambientalisti, la rivoluzione sessuale, il movimento di liberazione della donna e la valorizzazione proprio del divino femminile a dare impulso a una stregoneria secolarizzata.







Infatti, il femminile e le sue caratteristiche intrinseche, quali il ciclo mestruale e la gravidanza, sono poste su un piedistallo dalla Wicca. La fisicità e la natura, di cui la donna è massima espressione, non vengono più mortificate come avveniva nel cristianesimo. Il corpo della donna, così vincolato alla natura, diventa espressione della divinità nel mondo.

Oggi la Wicca gode di grande rispetto all’estero. Nel 2004, Il Regno Unito ha riconosciuto ufficialmente i matrimoni celebrati tramite rituale wiccan. L’india la ha riconosciuta ufficialmente come religione nel 2007. Come, d’altronde, aveva già fatto lo Stato della Virginia (USA) nel 1985. Le stime più basse contano 800.000 aderenti al culto nel mondo, mentre quelle più entusiaste ne contano dai 3 ai 5 milioni solo nell’America settentrionale.

La via della mano sinistra e la via della mano destra

Le principali correnti magiche si differenziano in “la via della mano sinistra” e “la via della mano destra”. La prima viene identificata con la magia nera e la seconda con la magia bianca. La via sinistra corrisponderebbe al caos e al relativismo. Al rifiuto del divino, per celebrare l’auto-divinizzazione. Quindi, l’io e i suoi bisogni vengono visti come massima aspirazione per ogni individuo.

La via destra, invece, crede nell’Essere superiore, a cui bisogna obbedire. Oltre che a dei dogmi a cui non poter derogare. L’individuo aspira alla congiunzione con l’Essere superiore e alla ricompensa dopo la morte. Questa divisione si ispira a dei versetti dell’apostolo Matteo, contenuti nel Nuovo Testamento.

La Wicca si differenzia dalla magia nera, o meglio satanica, in quanto non fa riferimento a spiriti o demoni. Nonostante ciò, si riscontrano tre tipologie di magie che possono essere praticate al suo interno: la magia bianca, che favorisce e protegge, la magia rossa, che agisce sulla sfera sessuale e amorosa e la magia nera, che ha lo scopo di danneggiare, maledire qualcuno. Il principio cardine della Wicca, comunque, si traduce nella massima: “Se male non fai, fa ciò che vuoi”.

Simboli e ritualità della Wicca

I principali rituali della Wicca sono il Drawing Down, rito per l’invocazione degli Dei, e il Grande Rito. Quest’ultimo richiama gli antichi rituali pagani e celebra l’unione sessuale come atto sacro e mistico. Solitamente il rito avviene sotto forma simbolica, utilizzando il coltello Athame, che viene associato al maschile, e la coppa, associata all’acqua (fertilità) e al femminile.

Altro elemento dal forte valore esoterico è la scopa, strumento utilizzato contro le maledizioni. I rituali di purificazione solitamente iniziano proprio utilizzando la scopa per spazzare il luogo dove avverrà il rito, come atto per pulire gli accumuli astrali. Nelle Americhe, in Galles e in Europa dell’Est, i neosposi saltavano su di un manico di scopa per rendere solenne l’unione e scacciare le cattive influenze. Ancora oggi durante i matrimoni wiccan viene eseguito il salto della scopa.

L’esoterismo e la Wicca, in definitiva, celebrano l’armonia con la natura come forza liberatrice, opponendosi alla mortificazione delle carni che la Chiesa ha per secoli imposto ai suoi adepti. La ribellione al dogmatismo è stata la vera forza pulsante di queste nuove dottrine spirituali.

Per approfondire: Satanismo tra mito e realtà, Camerani, Lombardo, Sanvitale, Sovera Edizioni, 2017.

Martina Portello