In un panorama videoludico dominato da servizi online in continua espansione, da mondi persistenti e da modelli economici che puntano sulla connessione permanente dell’utente, un elemento sorprendente emerge con chiarezza: la preferenza, tutt’altro che marginale, per le esperienze single-player. Una tendenza che contraddice le narrazioni più diffuse sul settore e che, al contrario, conferma la vitalità di un approccio tradizionale al videogioco.

È quanto dimostra una ricerca condotta da Ampere Analysis, che ha raccolto opinioni e abitudini di oltre 34.000 intervistati distribuiti in 22 Paesi del mondo. Un campione ampio e diversificato, che permette di restituire una fotografia precisa del comportamento dell’utenza contemporanea. Il risultato, a una prima lettura, sembra andare controcorrente rispetto alla percezione comune secondo cui i prodotti multiplayer avrebbero ormai spodestato definitivamente le esperienze individuali.

Un quadro che premia il single-player

Secondo le conclusioni del report, il 56% dei giocatori coinvolti dichiara di preferire titoli che si concentrano sull’esperienza single-player rispetto a modalità o giochi strutturati intorno all’interazione con altri utenti. Una percentuale che non solo si conferma prevalente, ma che mostra anche un incremento rispetto al passato: quattro anni fa questa quota era inferiore di circa quattro punti percentuali, segno di un rinnovato interesse verso esperienze autoconclusive, narrative o comunque concepite per essere fruite senza l’obbligo della dimensione sociale.

Il dato appare ancora più interessante se confrontato con il contesto in cui è maturato. L’espansione di servizi “live”, l’evoluzione delle piattaforme online e la proliferazione di prodotti basati su stagioni, aggiornamenti continui e meccaniche competitive avevano fatto supporre una graduale erosione dello spazio riservato ai giochi tradizionali. Invece, il pubblico sembra reclamare, con forza crescente, un’esperienza più intima e meno caotica, forse percepita come una forma di rifugio all’interno di un flusso digitale sempre più frenetico.

Le differenze geografiche: Stati Uniti e Giappone guidano la tendenza

Lo studio mette in luce come la preferenza per il single-player non si distribuisca in maniera uniforme. Alcuni mercati mostrano infatti percentuali ancora più marcate rispetto alla media globale. Gli Stati Uniti, ad esempio, mostrano una netta propensione verso le esperienze individuali: il 65% degli utenti statunitensi si colloca infatti nel segmento di chi predilige giochi da affrontare in solitudine.

Una tendenza simile si riscontra in Giappone—paese storicamente legato alle produzioni narrative e ai giochi a forte componente autoriale—dove la quota sfiora il 63%. Nel Regno Unito, pur mantenendosi leggermente al di sotto di queste cifre, la percentuale è comunque rilevante, pari al 58%.

Il report segnala risultati rilevanti anche per due mercati molto differenti tra loro: la Thailandia, con un sorprendente 62%, e la Germania, con il 60%. In entrambi i casi emerge una predilezione per esperienze videoludiche che valorizzano il ritmo individuale di avanzamento, la focalizzazione sul contenuto e una fruizione più flessibile e personale.

Per quanto riguarda l’Italia, Ampere Analysis non fornisce dati dettagliati. L’assenza di statistiche specifiche impedisce di collocare con esattezza il mercato italiano nel quadro globale, ma non esclude la possibilità che anche nel nostro Paese il fascino del single-player mantenga una posizione di rilievo, considerando la diffusione tradizionale di generi narrativi e la popolarità dei giochi non competitivi.

Il ruolo dell’età: i giovani trainano il multiplayer, ma non sovvertono il dominio del single-player

Uno degli aspetti più interessanti ricordati dalla ricerca riguarda la diversa distribuzione delle preferenze nelle varie fasce d’età. Pur non fornendo valori numerici dettagliati per ogni segmento generazionale, Ampere Analysis specifica che le modalità multiplayer risultano nettamente più popolari tra i giocatori più giovani.

Questo dato appare coerente con le dinamiche sociali ed economiche che caratterizzano le generazioni nate e cresciute in un ecosistema digitale interconnesso. I giovani tendono a privilegiare esperienze basate sull’interazione, sulla competizione o sulla cooperazione online, spesso integrate nei contesti quotidiani di socializzazione. I giochi multiplayer diventano così una forma di aggregazione, una piattaforma di comunicazione e un’estensione della sfera sociale, oltre che un passatempo.

Tuttavia, pur godendo di un’enorme diffusione nei segmenti più giovani, i titoli multiplayer non riescono a ribaltare la tendenza generale. La preferenza per il single-player resta dominante quando si considera la popolazione complessiva degli utenti. Ciò può suggerire che, con l’avanzare dell’età, le esigenze dei giocatori cambino: si cercano esperienze meno legate all’impegno costante richiesto dai giochi online e più orientate alla fruizione personale, senza vincoli di tempo o necessità di coordinamento con altri utenti.







Perché il single-player continua a esercitare fascino

La centralità del gioco in solitaria può essere interpretata attraverso una pluralità di fattori. Uno dei più significativi riguarda la possibilità di vivere storie articolate e profondamente curate, un elemento che nei giochi multiplayer è spesso sacrificato in favore di meccaniche ripetitive o di dinamiche competitive. Il single-player offre esperienze narrative che possono avvicinarsi, per intensità o complessità, a quelle di altri media come il cinema o la letteratura, mantenendo al contempo la specificità interattiva del videogioco.

Un altro aspetto rilevante è la libertà: il giocatore può stabilire autonomamente i propri tempi, mettere in pausa quando necessario, esplorare senza pressioni esterne. Questa caratteristica rende il single-player particolarmente adatto a un pubblico adulto che desidera integrare il gioco nella propria routine quotidiana senza dover rispettare ritmi imposti da altri o dal design del gioco.

La stabilità tecnica rappresenta un ulteriore vantaggio. Mentre molti giochi multiplayer dipendono dalla qualità della connessione, dai server e dall’afflusso di altri giocatori, le esperienze offline risultano più affidabili e meno soggette a interruzioni o malfunzionamenti.

Oltre le mode: una costante culturale del videogioco

L’analisi di Ampere spiega come le esperienze in solitaria non siano semplicemente una resistenza al cambiamento, bensì un elemento strutturale dell’identità videoludica. Sebbene l’industrie continui a investire massicciamente nei servizi live e nei modelli ricorrenti, il pubblico dimostra di non voler rinunciare alla dimensione più intima e personale del medium.

Il ritorno di popolarità del single-player, se considerato insieme all’evoluzione qualitativa delle produzioni narrative e all’interesse sempre vivo per giochi autoriali e indipendenti, suggerisce che il settore continuerà a essere caratterizzato da un equilibrio tra esperienze collettive e individuali.