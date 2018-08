Esplosione a Bologna: Borgo Panigale nel panico

Esplosione a Bologna

Una maxi esplosione si sviluppa nella zona di Borgo Panigale lungo la tangenziale alle ore 13:40 di Lunedì 6 Agosto. La causa è lo scontro fra un tir e un’autocisterna carica di materiale infiammabile, sembra, gas GPL.

Lo scontro è avvenuto a causa di un tamponamento a catena precedente. L’autocisterna ha continuato la sua avanzata entrando nel tir. Questo ha provocato, pochi secondi dopo, l’esplosione.

Video della dinamica dell’incidente:

http:/incidente-bologna-video-schianto-esplosione

Essendo la zona limitrofa a due concessionarie automobilistiche, esattamente dal ponte dei Caduti di Amola, sembra che l’esplosione si sia propagata facilmente alle auto vicine, per poi colpire le auto delle concessionarie Peougeot e Fiat che si trovano sotto il ponte, dando il via ad esplosioni a catena che hanno generato un caos inevitabile. Il ponte è parzialmente crollato, rendendo inagibile totalmente tangenziale e autostrada A14, che rappresenta un raccordo molto importante delle connessioni stradali italiane. Si stima che i lavori autostradali potrebbero durare almeno 6 mesi.

Esplosione a Bologna: vittime e numerosi feriti

L’autista del tir è stato dichiarato disperso, quello dell’autocisterna morto e 70 sono i feriti, di cui 14 quelli gravi e 2 gravissimi, che sono stati portati in ospedali specializzati fuori l’area bolognese. I restanti hanno preso d’assalto l’ospedale Maggiore di Bologna. Fra i feriti sembra che siano rimaste coinvolte alcune forze dell’ordine, essendo già sul posto per tentare di domare e gestire l’incidente causato in precedenza.

I vigili del fuoco sono tempestivamente arrivati, ma domare le fiamme è stato incredibilmente difficile a causa del gas GPL diffuso nell’aria che continuava a produrre esplosioni a catena. Circa tre le ore utilizzate per cercare di spegnere l’incendio. Elicotteri hanno subito supervisionato la zona e molte unità di soccorso sono giunte sia per salvare vite umane, sia per effettuare una stima dei danni e studiare e prevenire futuri o incombenti crolli.

Rimangono sempre al lavoro le unità cinofile, l’obiettivo postosi è cercare di capire quante sono le persone da salvare e cercare possibili dispersi.

Arrivano le prime testimonianze di chi si trovava nei pressi dell’autostrada, tra questi, Marco Rosadini di Arezzo: “Ho ancora l’auto sotto il cavalcavia, aspetto di capire se e quando la potrò riprendere. Mi trovavo qui per lavoro, ero al ristorante ‘Il randagio’ quando, a un certo punto abbiamo sentito uno scoppio violentissimo: ho pensato ad un attentato. Con la deflagrazione il tetto di vetro del ristorante ha iniziato a crollare: le persone hanno iniziato a scappare. Eravamo seduti, a un certo punto si è sentito un boato fortissimo ed ha cominciato a venire giù tutto. Ho guardato fuori e mi è sembrata di vedere tutta una parete di fiamme. Ci sono stati 7-8 minuti di scoppi: non ho davvero pensato a un incidente, avevo pensato ad un attentato”.

Il boato dell’esplosione

L’onda del boato a contribuito a causare un gigantesco numero di danni. La sua propagazione tramite onde ha distrutto vetri, finestre, lampadari e oggetti dentro alle case nelle vicinanze. Molte persone hanno pensato a un secondo terremoto, in quest’area, dalle violenti proporzioni.

Video sulle testimonianze di alcune vittime:

https://video.repubblica.it/edizione/bologna/bologna-le-testimonianze-dei-feriti-l-esplosione-ci-ha-sbattuti-a-terra/312008/312646

I danni sono quindi stati percepiti in varie zone di Bologna, interessando anche persone non presenti all’esplosione.

Il bilancio definitivo dei reali danni potrà essere certo fra qualche tempo, nel frattempo resterà in continuo aggiornamento.

Guermandi Rebecca