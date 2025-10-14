Un’operazione di sgombero si è trasformata in tragedia, durante un’esplosione a Castel d’Azzano, nel Veronese, dove tre carabinieri hanno perso la vita e altri tredici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti. L’intervento, predisposto da giorni, era volto a eseguire una perquisizione in un edificio occupato da tre fratelli. L’esplosione ha completamente distrutto l’immobile, un casolare, travolgendo le forze dell’ordine presenti sul posto.

L’operazione e la deflagrazione

L’intervento di sfratto era stato pianificato dopo ripetuti episodi di tensione legati agli occupanti, tre fratelli sulla sessantina — Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi — già noti alle autorità per precedenti analoghi. Il casolare, una costruzione agricola in condizioni fatiscenti, era stato più volte al centro di segnalazioni: in passato, i fratelli si erano barricati in casa e avevano minacciato di far esplodere bombole di gas per opporsi a procedimenti di sfratto.

Questa mattina, le forze dell’ordine — tra cui reparti speciali dei Carabinieri e l’Unità Operativa di Primo Intervento (Uopi) della Polizia — si sono recate sul posto per eseguire una perquisizione. Al momento dell’ingresso, la casa risultava satura di gas. Secondo le prime ricostruzioni, l’apertura della porta avrebbe innescato l’esplosione a Castel d’Azzano. Le fiamme si sono propagate rapidamente, causando il crollo dell’intera struttura e investendo i militari che si trovavano all’ingresso.

Il profilo degli occupanti e i precedenti

I fratelli Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipoteche sulle proprietà, erano già stati protagonisti di due episodi simili nell’autunno 2024. In entrambe le occasioni avevano saturato l’abitazione con gas e minacciato di farsi esplodere per resistere allo sgombero. Grazie alla mediazione delle autorità, allora si era evitata la tragedia.

Nel caso dell’esplosione a Castel d’Azzano, la situazione è degenerata. Gli inquirenti ipotizzano che sia stata Maria Luisa Ramponi a innescare l’esplosione mentre i due fratelli si trovavano in un locale del piano inferiore. Tutti e tre sono stati fermati: due subito dopo l’incidente, il terzo in un momento successivo.

Le vittime dell’esplosione a Castel d’Azzano

Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni, comandante della Squadra Operativa di Supporto del 4° Battaglione Veneto; il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, 56 anni, e il Carabiniere Scelto Davide Bernardello, 36 anni, entrambi in servizio a Padova.

Secondo quanto riferito dal sindacato Sim Carabinieri, i tre militari erano “stimati e amati dai colleghi” e avevano sempre svolto il proprio servizio “con dedizione e altruismo”. L’Arma ha proclamato il lutto per ricordare i tre carabinieri caduti nell’adempimento del proprio dovere.







Le parole delle istituzioni

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso “immenso dolore” per la perdita dei tre militari, sottolineando come abbiano “sacrificato la propria vita al servizio del Paese”.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso un messaggio di cordoglio, parlando di “una vicenda che ci richiama al sacrificio quotidiano di chi serve lo Stato”. La premier ha espresso solidarietà ai familiari delle vittime e un augurio di pronta guarigione ai feriti.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito la tragedia “motivo di profondo dolore e sconcerto”, ricordando i militari caduti come esempio di dedizione e coraggio.

Da parte sua, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato di un “bilancio terribile, doloroso e drammatico”, ricordando la complessità e la potenziale pericolosità delle operazioni di sgombero. Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha commentato l’accaduto, esprimendo sgomento per una tragedia “unica nel suo genere” e sottolineando che “non si può morire in questo modo, facendo un lavoro a beneficio della comunità”.

Le indagini della procura di Verona

Il procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, ha definito l’esplosione a Castel d’Azzano “una tragedia incredibile e un esito inaspettato”. Secondo quanto dichiarato, l’operazione era stata condotta con la massima prudenza e con tutte le dotazioni di sicurezza necessarie. Gli inquirenti stanno ora esaminando le cause tecniche dell’esplosione e verificando la presenza di ordigni artigianali o di molotov rinvenute tra le macerie.

L’area è stata completamente isolata per consentire ai Vigili del fuoco e agli esperti dell’Arma di proseguire le verifiche sulla dinamica dell’evento.

Lucrezia Agliani