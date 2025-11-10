Un boato improvviso ha squarciato la tranquillità serale di New Delhi. Poco prima delle 19 ora locale, una Hyundai i20 è esplosa nei pressi del Forte Rosso, uno dei monumenti simbolo dell’India, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. L’esplosione a Nuova Delhi, avvenuta a un semaforo nella trafficatissima zona di Old Delhi, ha causato almeno otto vittime e più di venti feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

L’onda d’urto dell’esplosione a Nuova Delhi ha incendiato altri veicoli e piccoli mezzi di trasporto, mentre una colonna di fuoco e fumo si è alzata per diversi metri, visibile a grande distanza. In pochi minuti, l’area è stata invasa da ambulanze, vigili del fuoco e unità speciali della polizia. Le autorità hanno immediatamente innalzato il livello di allerta nella capitale, temendo un possibile attentato.

Indagini in corso: tutte le ipotesi sul tavolo

Il ministro dell’Interno Amit Shah ha annunciato l’apertura di un’indagine approfondita, sottolineando che “nessuna pista sarà esclusa”. Gli investigatori stanno valutando due scenari principali: quello di un atto terroristico, ipotesi che riaccende il ricordo degli attentati del 2011 e del 2005, oppure un incidente legato a un guasto meccanico o a un impianto a gas difettoso.

Secondo il commissario di polizia Satish Golcha, l’esplosione al Forte Rosso è avvenuta quando l’auto, che procedeva a bassa velocità, si è fermata a un semaforo. Le prime analisi indicano che non si è formato alcun cratere nel suolo e non sono stati trovati frammenti metallici come bulloni o chiodi, elementi che di solito caratterizzano un ordigno. Tuttavia, la dinamica non esclude un possibile dispositivo rudimentale nascosto all’interno del veicolo.

Un ritrovamento inquietante nei dintorni della capitale

Le indagini sull’esplosione a Nuova Delhi hanno preso una piega più cupa dopo la scoperta, avvenuta poche ore prima della deflagrazione, di tre tonnellate di materiale esplosivo in due edifici di Faridabad, a circa venti chilometri da Delhi. Secondo quanto riportato dall’emittente NDTV, gli esplosivi sarebbero dello stesso tipo di nitrato d’ammonio utilizzato in passato in numerosi attacchi terroristici in India.

L’auto esplosa, secondo la polizia, era registrata proprio nello stato di Haryana, dove si trova Faridabad. Questa coincidenza alimenta i sospetti di un collegamento tra i due episodi. Nel frattempo, la Guardia di Sicurezza Nazionale (NSG) e la National Investigation Agency (NIA) sono intervenute sul posto per raccogliere campioni e verificare la natura del materiale esplosivo.

L’arresto del proprietario e le prime testimonianze

Nel giro di poche ore, la polizia di New Delhi ha arrestato il proprietario della vettura. Secondo quanto riferito dal portavoce Sanjay Tyagi, a bordo dell’auto viaggiavano tre persone. Non è ancora chiaro se tra loro vi fossero le vittime identificate, ma gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti del veicolo nei giorni precedenti all’esplosione.

Le testimonianze dei passanti descrivono scene di panico: “Ho visto l’auto fermarsi al semaforo e poi una palla di fuoco – racconta un venditore ambulante della zona. Tutti hanno iniziato a correre, la gente gridava, e il calore era insopportabile”.







Una zona simbolo e vulnerabile

Il Forte Rosso (Lal Quila) non è solo una delle principali attrazioni turistiche di New Delhi, ma anche un luogo altamente simbolico. Da lì, ogni 15 agosto, il primo ministro indiano pronuncia il discorso alla nazione per celebrare l’Independence Day. Nelle vicinanze sorgono anche importanti luoghi di culto, come il tempio jainista Digambar e la Jama Masjid, la moschea più grande del Paese.

La vicinanza di questi siti religiosi e la presenza costante di migliaia di visitatori rendono la zona un obiettivo sensibile per possibili attacchi. Per questo, dopo la deflagrazione, il governo ha ordinato di rafforzare la sicurezza non solo nei pressi del Forte Rosso, ma anche in tutti i luoghi di culto della capitale.

Il primo ministro Narendra Modi ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e ha assicurato che “le persone colpite stanno ricevendo assistenza immediata”. In un messaggio diffuso sui social, Modi ha aggiunto di aver discusso la situazione con Amit Shah e con i vertici della sicurezza nazionale: “Che i feriti si riprendano presto. L’India saprà reagire con unità e fermezza”.

Le autorità hanno annunciato che sarà avviato un piano straordinario di monitoraggio urbano per prevenire ulteriori incidenti. Intanto, squadre della polizia scientifica stanno analizzando i resti del veicolo e dei materiali ritrovati.

Un Paese sotto pressione

L’esplosione a Nuova Delhi riapre il dibattito sulla vulnerabilità delle grandi città indiane di fronte a minacce terroristiche e sulla fragilità dei sistemi di sicurezza. Negli ultimi anni, l’India ha più volte rafforzato i controlli, ma il crescente uso di veicoli a gas e la difficoltà nel monitorare aree densamente popolate continuano a rappresentare sfide enormi.

Per ora, il mistero resta aperto: atto terroristico o incidente tragico? Le prossime ore saranno decisive per chiarire la dinamica e per restituire alla capitale una parvenza di serenità dopo una notte di paura.

Lucrezia Agliani