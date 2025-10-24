Una nuova ricerca condotta dalla Flinders University (Australia) e pubblicata sulla rivista JAMA Network Open mostra un legame significativo – e finora poco considerato – tra l’esposizione alla luce artificiale di notte e l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Lo studio, che ha monitorato circa 89.000 adulti per quasi un decennio, suggerisce che dormire in ambienti eccessivamente illuminati o con fonti di luce notturna può incrementare il rischio di infarto, insufficienza cardiaca, fibrillazione atriale, stroke e altre condizioni correlate.

I risultati principali

Nella coorte presa in considerazione (circa 89.000 partecipanti di mezza età), coloro che hanno sperimentato i livelli più elevati di luce notturna – misurati con sensori da polso – hanno manifestato un rischio significativamente maggiore di:

Queste associazioni sono risultate indipendenti da numerosi fattori di rischio cardiovascolare tradizionali (fumo, attività fisica, alimentazione, stato socio-economico) e ben resistenti anche dopo l’aggiustamento per durata del sonno, efficienza del sonno e cronotipo.

In parallelo, lo studio ha osservato che un’esposizione più elevata alla luce diurna (giorno) risultava associata a un rischio inferiore di alcune malattie cardiovascolari, seppur tale relazione fosse meno forte dopo l’aggiustamento completo.







Trend dell’illuminazione notturna

Per comprendere l’importanza del fenomeno, lo studio richiama un dato ben noto: l’esposizione alla luce artificiale notturna (in inglese «light at night», LAN) è aumentata di circa il 50% fra il 1992 e il 2017 secondo misurazioni da satellite. Tale incremento è stato definito allarmante dagli esperti, in quanto già associato in precedenza ad altre condizioni di salute – quali malattie cardiometaboliche e cancro al seno.

Meccanismi biologici plausibili

Gli autori della ricerca propongono una serie di meccanismi attraverso i quali la luce artificiale notturna potrebbe compromettere la salute cardiovascolare:

La luce durante la notte può alterare il ritmo circadiano, ossia l’orologio biologico interno che regola pressione sanguigna, frequenza cardiaca, funzione vascolare e metabolismo del glucosio.

Questa alterazione può tradursi in aumento della pressione arteriosa, infiammazione, ipercoagulabilità, modulazione alterata del sistema nervoso autonomo e cambiamenti nella funzione endoteliale.

La luce notturna può inoltre disturbare il sonno: riduzione dell’efficienza, aumento del risveglio o modifica della struttura del sonno profondo, tutte condizioni che da soli costituiscono fattori di rischio cardiovascolare.

In sostanza, la presenza di luce artificiale durante il periodo notturno – spesso ritenuto «riposo» o «recupero» – potrebbe in realtà costituire un’aggressione silente al sistema cardiovascolare.

Il dato che emerge con forza è che, oltre ai tradizionali fattori di rischio – quali fumo, ipertensione, colesterolo alto, sedentarietà – potrebbe essere utile considerare anche l’esposizione alla luce notturna come un fattore modificabile di rischio cardiovascolare.

Gli autori sostengono che «evitare la luce notturna» possa rappresentare una strategia aggiuntiva di prevenzione delle malattie cardiovascolari. In ottica di salute pubblica, ciò significa promuovere ambienti di riposo più oscuri, limitare le fonti luminose durante la notte (lampade accese, dispositivi elettronici, illuminazione esterna che filtra nella camera da letto) e mettere in atto misure di igiene del sonno più accurate.

Inoltre, considerando l’aumento mondiale dell’illuminazione artificiale notturna – sia interna (abitative) che esterna (urbane) – l’impatto potenziale sulla popolazione è significativo.

Limiti della ricerca e aree da approfondire

È importante ricordare alcuni limitazioni del lavoro:

Pur essendo uno studio prospettico di larga scala, esso resta osservazionale , quindi non può stabilire con certezza la causalità tra luce notturna e malattia cardiovascolare.

La misurazione dell’esposizione alla luce è stata effettuata tramite sensore da polso per una settimana: ciò non garantisce di riflettere l’esposizione a lungo termine per ciascun individuo.

L’origine della luce (tipo di lampada, tonalità, direzione) non è dettagliatamente nota: ad esempio, la componente “luce blu” sembra avere un impatto maggiore sul ritmo circadiano, ma lo studio non distingue approfonditamente.

I partecipanti (coorte del UK Biobank) erano prevalentemente di etnia bianca (circa 97%) e con un profilo socio-economico da “volontari” più sani della media, il che può limitare la generalizzabilità.

Per questi motivi, gli autori invitano a nuovi studi interventistici – ad esempio manipolazione della luce notturna in camera da letto – per verificare se ridurre l’esposizione possa effettivamente tradursi in una diminuzione del rischio cardiovascolare.

Patricia Iori