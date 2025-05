Con un voto favorevole che conferma l’orientamento conservatore dell’attuale legislatura texana, il provvedimento rappresenta un passo significativo verso l’inserimento di simboli religiosi negli ambienti educativi statali. La misura, ossia l’esposizione dei Dieci Comandamenti nelle scuole pubbliche del Texas, già approvata dal Senato lo scorso 19 marzo, attende ora solamente la firma del governatore Greg Abbott, figura di spicco del Partito Repubblicano e noto per il suo sostegno a politiche improntate alla difesa dei valori religiosi tradizionali.

Un provvedimento destinato a entrare in vigore a settembre 2025

Secondo il testo legislativo, l’obbligo entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2025, tempistica scelta in modo da garantire che le scuole abbiano il tempo necessario per adeguarsi alla normativa in vista dell’anno scolastico 2025-2026. Questo significa che, salvo interventi dell’autorità giudiziaria o modifiche dell’ultimo momento, ogni aula delle scuole pubbliche texane dovrà esporre in maniera visibile una copia dei Dieci Comandamenti.

Le reazioni: entusiasmo conservatore e critiche laiche

Il disegno di legge ha incontrato il plauso dei rappresentanti più conservatori, che lo vedono come un ritorno alle radici morali del Paese. Secondo i promotori della misura, l’insegnamento e la visibilità dei Dieci Comandamenti non solo rafforzerebbero i valori etici tra i giovani, ma rappresenterebbero anche un atto di rispetto verso la tradizione giudaico-cristiana da cui, a loro dire, deriverebbe gran parte del diritto occidentale.

Non sono mancate, tuttavia, le critiche da parte di associazioni civili e organizzazioni per la laicità dello Stato. L’American Civil Liberties Union (ACLU) e altri gruppi per la libertà religiosa e dei diritti civili hanno già preannunciato l’intenzione di ricorrere contro la legge, definendola una chiara violazione della separazione tra Chiesa e Stato sancita dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

Un precedente che riapre il dibattito sulla laicità nelle scuole

Negli ultimi anni, altri stati a guida repubblicana hanno introdotto o tentato di introdurre misure simili, anche se molte di esse sono state bloccate dai tribunali. La decisione della Camera texana potrebbe dunque rappresentare un nuovo banco di prova per la Corte Suprema, soprattutto alla luce del mutato orientamento conservatore della maggioranza dei giudici nominati negli ultimi anni.

Il contenuto della legge: tra fede e giurisprudenza

Il disegno di legge prevede che ogni aula scolastica debba esporre un poster con i Dieci Comandamenti in un formato ben visibile, con caratteri leggibili e con diciture che rispecchiano una specifica versione biblica approvata dallo Stato. Il testo non prevede che vi sia un obbligo per gli studenti di recitare o studiare i Comandamenti, ma l’esposizione obbligatoria è sufficiente, secondo i critici, a implicare un favoritismo religioso.

In risposta, i sostenitori della legge affermano che i Dieci Comandamenti non sono esclusivamente un testo religioso, ma anche un documento di rilevanza storica e giuridica, utile per trasmettere concetti morali universali come il rispetto, l’onestà e la responsabilità. Argomentazioni simili sono state già esaminate dalla Corte Suprema in passato, con esiti alterni a seconda dei casi specifici e del contesto in cui tali esposizioni avvenivano.







La proposta era stata presentata all’inizio dell’anno legislativo, nel mese di febbraio, e ha attraversato un iter parlamentare relativamente rapido, segno della convergenza politica attorno a temi identitari tra i legislatori repubblicani texani. Dopo l’approvazione al Senato lo scorso marzo, l’ok definitivo della Camera dei Rappresentanti era atteso e, di fatto, è arrivato con una maggioranza solida.

Ora spetta al governatore Abbott apporre la propria firma per rendere esecutiva la legge. Visto il suo orientamento politico e le precedenti dichiarazioni a favore del ruolo della religione nella vita pubblica, la firma sembra una formalità.

Un’America divisa tra religione e secolarismo

La vicenda texana è solo l’ultimo esempio di una tensione latente tra la visione di un’America fondamentalmente cristiana e quella di una società pluralista e laica. Per alcuni, esporre i Dieci Comandamenti nelle scuole rappresenta una forma di educazione morale; per altri, è un’imposizione religiosa inaccettabile in un contesto pubblico e multiconfessionale.

La questione, dunque, va ben oltre i confini statali del Texas, toccando temi di rilevanza nazionale come la libertà religiosa, i diritti civili, il ruolo dello Stato nell’educazione e l’identità culturale del Paese. Se il Texas riuscirà a mantenere in vigore la legge senza che venga bloccata da un giudice federale, potrebbe aprire la strada ad altri stati per seguire la stessa direzione, modificando il panorama normativo americano in materia di religione e istruzione.

Patricia Iori