Il tribunale per l’immigrazione della Louisiana ha ordinato l’espulsione di Mahmoud Khalil, figura nota per aver guidato le proteste pro-Palestina all’Università Columbia la scorsa primavera. La decisione prevede il rimpatrio in Algeria o, in alternativa, in Siria, paesi legati alle sue origini familiari. Secondo il giudice Jamee Comans, Khalil avrebbe “intenzionalmente travisato fatti sostanziali” nella domanda di green card, la carta di soggiorno che conferisce lo status di residente permanente negli Stati Uniti.

Le omissioni contestate

La corte ha chiarito che l’attivista non avrebbe commesso una semplice svista burocratica, bensì un’omissione deliberata di informazioni importanti, che avrebbero dunque determinato la decisione dell’espulsione di Mahmoud Khalil. “Non è stata una svista da parte di un richiedente disinformato e ignorante”, si legge nella sentenza. Questo giudizio, durissimo, ha gettato ombre sul futuro dell’attivista, già al centro di polemiche negli ultimi mesi per il suo ruolo di primo piano nelle manifestazioni universitarie.

Il percorso giudiziario di Khalil si intreccia con la sua storia personale. Nato in Siria da genitori palestinesi e trasferitosi negli Stati Uniti per motivi di studio, è stato arrestato l’8 marzo durante una manifestazione nel campus della Columbia University a sostegno della popolazione di Gaza. Dopo l’arresto, non gli sono stati contestati reati penali, ma è rimasto per tre mesi sotto custodia dell’ufficio immigrazione. Solo a giugno è stato rilasciato, anche se le procedure di espulsione hanno continuato a gravare sul suo caso.

La reazione dell’attivista

Khalil ha reagito con durezza al verdetto. In una dichiarazione diffusa dall’American Civil Liberties Union (Aclu), ha accusato l’amministrazione Trump di utilizzare la giustizia come strumento politico. “Non sorprende che continuino a vendicarsi di me per aver esercitato il mio diritto alla libertà di parola”, ha dichiarato, definendo il tribunale per l’immigrazione una “farsa”. La sua posizione ribadisce un conflitto ormai evidente: da un lato l’apparato legale che lo accusa di irregolarità amministrative, dall’altro la dimensione politica di un attivista diventato simbolo delle mobilitazioni universitarie filo-palestinesi e antisioniste.

Oltre al profilo politico, emerge un aspetto personale che ha contribuito a catalizzare l’attenzione mediatica: Khalil è sposato con una cittadina americana ed è padre di un bambino nato negli Stati Uniti durante la sua detenzione. La sua espulsione potrebbe quindi comportare la separazione dalla sua famiglia. Questo dettaglio alimenta ulteriormente il dibattito sulla sentenza dell’espulsione di Mahmoud Khalil, sollevando interrogativi sui diritti dei residenti permanenti e sull’impatto umano delle decisioni legate all’immigrazione.







Gli avvocati: ricorso in vista

Il team legale di Khalil ha già annunciato l’intenzione di ricorrere contro la decisione del tribunale. Gli avvocati hanno ricordato che un tribunale federale ha emesso ordini che vietano temporaneamente l’espulsione di Mahmoud Khalil o la detenzione dell’attivista finché la sua causa rimane pendente. Ciò significa che l’esecuzione della sentenza potrebbe essere sospesa, aprendo una nuova fase di battaglia legale.

Il caso si inserisce in un clima politico sempre più teso negli Stati Uniti, dove le proteste pro-Palestina nei campus universitari hanno diviso l’opinione pubblica. L’amministrazione Trump ha spesso identificato queste mobilitazioni con forme di antisemitismo e ha promesso tolleranza zero nei confronti di attivisti considerati “pericolosi”. Khalil, accusato dal governo di avere legami con movimenti radicali, è diventato il volto di questo scontro ideologico.

Tra diritti civili e repressione

Organizzazioni come l’Aclu hanno denunciato la vicenda dell’espulsione di Mahmoud Khalil come un esempio di repressione politica mascherata da procedura legale. Secondo i difensori dei diritti civili, l’espulsione di Khalil rappresenterebbe un pericoloso precedente, capace di intimidire altri attivisti e di ridurre gli spazi di dissenso. La vicenda, pertanto, non riguarda soltanto un singolo individuo, ma si colloca in una più ampia discussione sul rapporto tra libertà di espressione, sicurezza nazionale e diritti dei migranti.

Il futuro di Mahmoud Khalil resta incerto: tra procedimenti giudiziari, pressioni politiche e mobilitazione dell’opinione pubblica, il suo caso è destinato a rimanere al centro del dibattito. Al di là delle accuse legali, la sua vicenda evidenzia le fratture di una società americana attraversata da tensioni etniche, religiose e ideologiche. La decisione finale sulla sua permanenza negli Stati Uniti non determinerà soltanto il destino di un attivista, ma rappresenterà un segnale sul modo in cui la democrazia americana intende gestire dissenso politico e diritti civili nei prossimi anni.

Lucrezia Agliani