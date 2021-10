Piuttosto che abituarsi all’incombente disumanità che imperversa per strada e nei Tg, proviamo a scegliere ogni giorno di essere umani

C’è una riflessione che faccio costantemente e che riguarda il propagarsi tra gli esseri umani della pratica del non rispetto e il conseguente adattamento ad essa della gran parte dei componenti.

Non so quanti, come me, vivono male perché al contrario non riescono ad abituarsi e soprattutto non vogliono, per cui continuano a restare sbalorditi ogni volta che assistono ad atti irrispettosi, o apprendono notizie riguardanti le tante forme di violenza dilaganti attualmente. La notizia dell’ultimo attentato kamikaze, o dell’ennesimo femminicidio, o dell’ultima violenza sui bambini, anziani, disabili, animali gli trafigge il cuore. Forse la maggior parte delle persone si è abituata ad ascoltare notizie del genere e le invidio.

La deresponsabilizzazione disumanizzante

Però poi mi chiedo se sia giusto abituarsi alla violenza, alla disumanità, al non rispetto. E’ vero che con il cuore leggero si vive meglio, ma a me sembra che smettendo di meravigliarci, diventassimo un pò complici di quelle violenze. E’ come se così facendo, ci disumanizzassimo. Forse a molti l’aiuta la deresponsabilizzazione, magari con affermazioni del tipo: è normale che così tante persone decidono di non rispettare le regole in quanto lo Stato non adotta le giuste misure per prevenire e contrastare la criminalità e il dilagare della violenza; se avessimo delle Istituzioni in grado di punire degnamente chi viola la legge, molti meno individui si permetterebbero di commettere atti oltraggiosi. Questo è vero fino ad un certo punto, perché la cosa può essere vista anche al contrario, ovvero: se molte meno persone avessero la briga di commettere atti criminali, se molti meno individui scegliessero di essere disumani, probabilmente lo Stato riuscirebbe a star dietro e dunque a contrastare chi li mette in atto.

Trascurabili atti criminali

E a questo proposito credo che probabilmente non tutti hanno chiaro che atti criminali si realizzano anche con la trasgressione di regole semplici, per esempio del codice stradale. Qui nella Capitale, ma anche in altre grandi città, capita spesso di restare incolonnati nel traffico ed è consuetudine assistere immancabilmente alle solite incursioni dei furbetti che sorpassano sulla corsia preferenziale per poi tagliare la strada a chi si trova correttamente su quella ordinaria. Qui ogni giorno non si guida, ma si lotta per cercare di non essere prevaricato. Anche l’autostrada è diventata pericolosa con il crescere del numero di trasgressori. Non si tratta solo della consuetudine a violare la legge, ma in auto la prevaricazione, il non rispetto, è diventata una costante e a causa di ciò bisogna stare anche molto più attenti e consumare una buona dose di stress aggiuntivo per cercare di evitare incidenti.









Il pensiero disumanizzante

E ogni volta mi chiedo come siamo arrivati a questo.

Stiamo cristallizzando in noi l’idea di non poterci aspettare alcuna forma di rispetto e ci siamo abituati ad una realtà in cui non possiamo avere fiducia nell’altro. Per cui il nostro modo di agire cambia e si adatta a questo pensiero. Stiamo diventando esseri disumani e non solo perchè ci abituiamo a vivere la quotidiana lotta in automobile. Quante volte ci capita che non aiutiamo le persone sconosciute per paura che possano tenderci un tranello? L’extracomunitario che chiede aiuto, o l’automobilista in panne in una strada buia, il barbone che grida, etc. Ormai non ci fermiamo più, continuiamo dritti per paura.

Le eccezioni

Ecco questo avviene per la maggioranza delle persone, ovviamente, ci sono poi eccezioni che confermano la regola. Esistono esimi rappresentanti dell’umanità che continuano a rispettare gli altri anche quando vedono l’imperversare delle prevaricazioni, di avere compassione, anche quando la loro fiducia viene tradita e continuano a non girare la faccia dall’altro lato, pur avendo paura anche loro.

In queste persone la fiducia vince sempre sulla paura, perché non hanno perso la risonanza del bene.

La predisposizione all’essere umani

Sono convinta che ogni essere umano nasca con una predisposizione congenita all’amore, credo che prima o poi si scoprirà impressa nel nostro Dna.

Chiunque ha provato sulla propria pelle il senso di appagamento, di eccitazione e gioia nel riceverlo, ma anche e soprattutto nel darlo. Poi nel tempo, a molti capita di perdere la risonanza di quelle emozioni, a causa di sconfitte e delusioni. Diventiamo cattivi per evitare di soffrire, o che qualcun altro ci possa ferire ancora. E’ vero anche che per qualche motivo perverso, il male attiri sempre più del bene. Ma credo che questo richiamo abbia a che fare con quella parte di noi che ricerca costantemente la risonanza di cui sopra, senza rendersene conto.

La scelta di essere umani

Bisognerebbe non dimenticarsi che la potenza di quel sentimento resta intatta, basta cercare di sperimentarla di nuovo e non confonderla con altro (attaccamento, appagamento sessuale, etc..). Rispondere ad una richiesta di aiuto con fiducia, offrire comprensione con un sorriso, non rispondere con odio alle prevaricazioni, ma provare a restare umani. In pratica, credo che noi ogni giorno possiamo scegliere se essere umani o disumani e che tutto quello che ci capita intorno, per la gran parte, dipende da questa nostra scelta.

La semplicità aiuta

Non vuole essere un discorso moralista, ma solo un discorso semplice.

Non ci si deve applicare troppo a capire che il male genera male e l’incontrario: le azioni volte al bene faranno scaturire, presto o tardi, altro bene. E queste ultime gioveranno a tanti, non solo a noi stessi. Provare a migliorare il mondo non è un’utopia, basterebbe iniziare dalle piccole scelte individuali del quotidiano, come quelle semplici di non trasgredire il codice della strada, o di avere rispetto per gli altri. E nell’abituarsi a quest’esercizio, verranno fuori maggiori evoluzioni e migliori interazioni che porteranno più sostanziali benefici di quelli che potrebbero scaturire dallo scegliere di entrare nella spirale della disumanità/ prevaricazione/ odio/ cattiveria, etc… A volte sono i pensieri più semplici ad aiutare più delle grandi dissertazioni filosofiche e questi possono aiutarci a fare la nostra scelta quotidiana.

Non è lo Stato, il Fato, Dio a decidere per noi e per il mondo. Siamo noi a scegliere il nostro Stato, il dio da cui farci guidare e anche dove incanalare il Fato.

Vivere in un mondo umano o disumano dipende dalla scelta che ognuno di noi fa quotidianamente.

Veronica Sguera