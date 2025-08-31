E anche quest’anno l’estate social italiana giunge al suo termine, portandosi con sé la fine di agosto e un rientro estivo caratterizzato dall’intensificazione dell’attività digitale, specialmente sui social. Ed è proprio a ridosso del rientro dalle ferie che tocca fare i conti con la realtà: il riposo è diventato un vero e proprio lavoro, così come la vacanza si è trasformata in performance.

Ad oggi si sente parlare del fenomeno dell‘Instagram tourism, che mostra come le vacanze siano sempre più orientate verso la creazione di contenuti digitali. Tutto ha iniziato a ruotare intorno ad essi e così inizia la ricerca di foto perfette da postare sui vari canali social a discapito delle esperienze autentiche. Quanto spesso capita di intrattenere una conversazione con parenti e amici in merito alle prossime mete estive? Spesso le destinazioni vengono scelte non per la bellezza intrinseca, quanto per la resa estetica che una location può avere sul nostro feed.

Ma ce ne stiamo pian piano rendendo conto, infatti, un articolo di Marie Claire denuncia lo svuotamento delle vacanze, trasformate in set per contenuti digitali, sostenendo: “Il 47% dei viaggiatori afferma che i social peggiorano l’esperienza” e che “il travel diventa performance”. La performance dell’estate social italiana sembra accessibile a molte più persone di quante possano in realtà permetterselo, portando così a una democratizzazione apparente del lusso. Adesso, non vi sembra come se tutti stessimo vivendo la stessa vita?

Il front stage e il back stage dell’estate social italiana

Secondo il sociologo canadese Erving Goffman, la vita sociale si realizza su un palcoscenico: il front stage è la dimensione pubblica in cui l’individuo costruisce e successivamente controlla l’immagine presentata al mondo esterno, mentre il back stage è quello spazio privato dove è l’autenticità ad essere ancora dominante. Se applichiamo lo stesso concetto ai social media, queste aree quasi si sfumano: la cura con cui si selezionano scatti e momenti di vacanza da pubblicare successivamente costruisce uno spazio di realtà “perfezionata“, mentre il back stage rimane invisibile agli occhi degli altri o, semplicemente, non viene comunicato.

Una costruzione meticolosa della spontaneità

Nei media digitali, i front stage sono sempre ambientati con una cura piuttosto meticolosa: il setting, i props e l’immagine sono selezionati accuratamente in modo tale da apparire naturali e spontanei quando, in realtà, sono calibrati nei minimi dettagli. Questo fenomeno enfatizza ulteriormente il concetto di “impression management” (gestione dell’impressione). Ma il lavoro dietro la spontaneità richiede anche una certa attenzione ai dettagli e perché no, anche fatica: scegliere l’angolazione perfetta, filtrare, sincronizzare il post, sono tutte pratiche che trasformano la vacanza in una performance emotiva e strategica.







Al di là di questa apparente leggerezza vi è un lavoro emotivo a cui non si può certamente rimanere indifferenti: occorre mantenere un atteggiamento rigorosamente positivo e attraente anche quando si è stanchi e stressati. La condivisibilità e l’engagement si fanno sicuramente pagare a caro prezzo.

L’estate social italiana come specchio dell’Italia contemporanea

Ciò che emerge dall’analisi dell’estate social italiana è molto più di un fenomeno generazionale: è il riflesso di una società che ha interiorizzato la logica della continua auto-promozione come una normale forma di sopravvivenza sociale. L’impression management di cui parla Goffman non è più confinato a momenti specifici, ma è diventato una modalità propedeutica alla nostra stessa sopravvivenza sociale. La tradizione italiana del “fare bella figura” si riflette benissimo nei social media dove si estende fino a coprire ogni singolo momento della giornata e ogni angolo dell’esperienza privata.

È proprio durante l’estate social iitaliana del 2025 che abbiamo capito non essere più un momento di sospensione dalle logiche sociali, ma un momento in cui esse trovano il loro momento di massima intensificazione. Da qui si misurano le gerarchie di classe: ogni panorama fotografato rappresenta un mattone nella costruzione di un’identità sociale che non può, ad oggi, permettersi di essere autentica. Non abbiamo avuto altra scelta se non quella di trasformare il riposo in prestazione in quanto essa è diventata l’unica forma di esistenza socialmente riconosciuta.

Giulia Ortaggio