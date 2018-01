Il puma orientale è stato dichiarato ufficialmente estinto

L’uomo ha sterminato tutti gli esemplari di puma orientale

Il puma orientale, una sottospecie di puma, noto anche come coguaro o leone di montagna si è estinto.

Se ne discuteva già da anni, nel 2011 lo U.S. Fish and Wildlife Service, l’agenzia del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti incaricata di gestire e preservare la fauna selvatica ,aveva divulgato una dichiarazione di “probabile estinzione” poiché non si avvistavano esemplari dagli anni ’30. Precisamente,l’ultimo esemplare sarebbe stato ucciso nel Maine nel 1938.

Ora, lo stesse ente ha dichiarato l’estinzione ufficiale di questa specie. L’esemplare è stato rimosso dalla lista federale che comprende gli animali da salvaguardare. Questa decisione completa un iter cominciato nel 2015.









L’habitat del puma orientale era l’America centrale, meridionale e settentrionale,specialmente l’area che si estende dall’Ontario al New England fino al Tenness.

Le cause della sua scomparsa sono gli avvelenamenti sistematici, la cattura e la caccia spietata, la perdita dell’habitat boschivo e il calo del cervo dalla coda bianca, suo nutrimento principale.

Nonostante la notizia sia molto triste, è possibile vedere un bagliore di speranza in questa storia.

Gli stati orientali degli Stati Uniti potranno ora procedere all’introduzione dei puma occidentali, fondamentali per ristabilire gli equilibri ecologici per la fauna selvatica autoctona.

La mancanza dei predatori ha provocato, infatti, un aumento spropositato della popolazione dei cervi. Quest’ultimi diffondono zecche pericolose per l’uomo e mangiano germogli e piantine. Inoltre si verificano frequenti collisioni tra cervi e automobili.

Secondo i ricercatori, la reintroduzione dei puma comporterebbe una diminuzione del 22% (21 mila in meno) di questi incidenti. In questo modo si salverebbe la vita a 115 persone annualmente e il sistema sanitario nazionale risparmierebbe 2,12 miliardi di dollari. Anche se la reintroduzione presenterebbe solo aspetti positivi, una parte della popolazione non è d’accordo poiché li reputa una minaccia per l’uomo e per il bestiame.

Alessia Cesarano