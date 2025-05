Il parlamento danese ha approvato giovedì una legge che porterà l’età pensionabile in Danimarca a 70 anni a partire dal 2040, rendendola la più alta in Europa. La nuova norma interesserà tutti i cittadini nati dopo il 31 dicembre 1970. Attualmente, l’età pensionabile nel paese è di 67 anni, ma salirà progressivamente a 68 nel 2030 e a 69 nel 2035. Il sistema danese lega l’età pensionistica all’aspettativa di vita sin dal 2006, aggiornandola ogni cinque anni. L’ultima approvazione sull’età pensionabile in Danimarca ha visto 81 voti favorevoli e 21 contrari.

La crescente insoddisfazione popolare

Le reazioni alla misura non si sono fatte attendere. A Copenaghen si sono svolte manifestazioni guidate dai sindacati, contrari all’aumento dell’età pensionabile in Danimarca. Jesper Ettrup Rasmussen, a capo di una confederazione sindacale, ha definito la riforma “profondamente ingiusta”, ricordando che “la Danimarca ha un’economia solida ma sarà il paese con l’età pensionabile più alta dell’UE”. Secondo Rasmussen, questa scelta rischia di compromettere il diritto dei cittadini a “una vecchiaia dignitosa”.

Le voci dalla base: «Lavoriamo senza sosta»

La nuova legge sull’età pensionabile in Danimarca sta incontrando opposizione anche tra i lavoratori. Tanti sono i lavoratori che dichiarano ai media danesi che il “lavoro è senza sosta”, evidenziando come il provvedimento possa essere meno gravoso per chi svolge lavori d’ufficio, ma insostenibile per coloro che hanno impieghi fisicamente logoranti, come gli operai.

La prima ministra socialdemocratica Mette Frederiksen, appartenente allo stesso partito di alcuni sindaci critici della riforma, aveva già espresso l’anno scorso perplessità sulla logica automatica dell’aumento pensionistico: “Non crediamo più che l’età pensionabile in Danimarca debba salire in automatico. Non si può pretendere che le persone lavorino un anno in più ogni volta”, aveva dichiarato. Tuttavia, nonostante queste parole, la nuova legge è stata votata e approvata dal suo governo.







Un confronto europeo: le età pensionabili in UE

La decisione danese si inserisce in un contesto più ampio di riforme previdenziali che interessano l’intera Europa. In Italia, l’età pensionabile è attualmente fissata a 67 anni, con possibilità di revisione nel 2026 in base all’aspettativa di vita. In Svezia si può iniziare a percepire la pensione già a 63 anni. Nel Regno Unito, le persone nate tra il 1954 e il 1960 accedono al trattamento pensionistico a 66 anni, ma chi è nato dopo vedrà gradualmente aumentare l’età pensionabile. In Francia, l’aumento da 62 a 64 anni nel 2023 ha scatenato scioperi e proteste diffuse, tanto che il presidente Macron ha dovuto imporre la riforma senza passare per un voto parlamentare.

Lavorare fino a 70 anni: sogno o incubo?

Il caso danese riapre il dibattito su una questione centrale per il futuro del lavoro: fino a che età si può, o si deve, lavorare? Mentre le aspettative di vita si allungano, non tutti i lavoratori possono sostenere una carriera prolungata. Lavoratori manuali, operatori sanitari, insegnanti e altri soggetti con attività usuranti pongono un problema concreto di sostenibilità. L’idea che la pensione a 60 anni sia ormai un traguardo irraggiungibile prende sempre più piede, mentre il “75 è il nuovo 65” diventa uno slogan inquietante.

Un compromesso ancora lontano

La riforma sull’età pensionabile in Danimarca sembra voler garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, ma rischia di farlo a discapito del benessere dei cittadini. A nulla sono valse le pressioni di piazza e i segnali di allarme provenienti da esperti, lavoratori e persino esponenti dello stesso partito di governo. Il nodo da sciogliere rimane: come conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con il diritto a una vecchiaia dignitosa?

L’innalzamento dell’età pensionabile in Danimarca a 70 anni rappresenta una delle più drastiche riforme previdenziali europee, destinata a diventare un caso emblematico. In un’Europa che invecchia e fatica a garantire sistemi pensionistici sostenibili, la sfida sarà sempre più quella di trovare un equilibrio tra conti pubblici e diritti individuali.

Lucrezia Agliani