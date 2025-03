Etiopia ed Eritrea, due nazioni storicamente ostili, potrebbero essere vicini all’ennesimo (e sanguinoso) conflitto: ancora una volta, i contrasti sarebbero avvenuti nella regione del Tigray, nell’Etiopia meridionale al confine con l’Eritrea, che tra il 2020 e il 2022 è stata teatro di una brutale guerra civile. Proprio qui negli scorsi giorni si sono affrontate due fazioni interne al Tigray People’s Liberation Front (TPLF), quella guidata dal Presidente ad interim della regione Getachew Reda e quella del dissidente Gebremichael Debretsion – quest’ultima, grazie al sostegno di numerosi militari, ha preso il controllo della città di Adigrat ed è accusata dall’attuale governo etiope di essere alleata dell’Eritrea. Con il possibile coinvolgimento di Egitto e Sudan, la stabilità del Corno d’Africa è nuovamente messa a rischio.

Le origini delle ostilità tra Etiopia ed Eritrea

Quello tra Etiopia ed Eritrea è un conflitto con origini antiche, che risalgono addirittura al periodo coloniale italiano e britannico: infatti, agli inizi degli anni ’50, le Nazioni Unite resero l’Eritrea una regione federata ma autonoma dell’Etiopia.

Sotto il governo imperialista di Hailé Selassié, questa operazione si trasformò di fatto in un’annessione (1962), innescando la resistenza del popolo eritreo dall’oppressione e la sua volontà d’indipendenza.

Iniziò così un periodo durissimo di guerriglia armata, all’interno della quale il Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo (EPLF) si scontrò con il Fronte di Liberazione Eritreo sulla metodologia della lotta per l’indipendenza.

Il supporto del popolo del Tigray fu decisivo per il raggiungimento dell’indipendenza dell’Eritrea, che avvenne nel 1991 e fu successivamente ufficializzata dal referendum del 1993.

La pace però era ancora lontana: infatti, nel 1998 scoppiò una nuova guerra a causa degli scontri al confine tra Etiopia ed Eritrea – da alleati strategici, il TPLF e l’EPLF divennero ben presto nemici ideologici.

La rottura avvenne quando gli eritrei iniziarono a rivendicare la città di Badme, che in poco tempo divenne oggetto di combattimenti contro le forze etiopi.

La guerra di trincea, che nel frattempo aveva mietuto un numero altissimo di vittime civili e generato migliaia di sfollati, si propagò fino al 2000, anno in cui venne siglata la tregua e la spartizione problematica del territorio conteso.

Fu proprio l’assegnazione di Badme all’Eritrea a far riaccendere occasionalmente gli scontri sul confine: solo nel 2018 si arrivò a un accordo di pace definitivo.









L’importanza strategica del Tigray

Per comprendere lo stato di instabilità regionale attuale è fondamentale analizzare il ruolo giocato dalla regione del Tigray, come anche osservato dal Generale etiope Tsadkan G. Bayru in merito alle vicende degli scorsi giorni:

«La regione del Tigray ha una rilevanza politica specifica molto maggiore delle sue dimensioni fisiche. La sua posizione geografica, culturale e storica è fondamentale per ciò che accade nella sotto-regione del Corno d’Africa. La regione confina con l’Eritrea e il Sudan nei suoi confini internazionali mentre internamente confina con le regioni di Amhara e Afar. Questo è ciò che la rende così vitale per i piani di guerra di altre persone.»

Infatti, le regione etiope del Tigray è stata il luogo di una vera e propria guerra genocidiaria di 2 anni passata quasi inosservata dai media occidentali. I suoi leader sono stati accusati per anni dai governi centrali di “spargere corruzione e terrore rosso” e incolpati delle principali problematiche del Paese: paradossalmente, questa situazione si è acuita durante la grande era riformatrice di Abiy Ahmed Ali, il Primo ministro di etnia Oromo che è stato insignito del Nobel per la Pace nel 2019.

Questo ha condotto la regione ad indire elezioni separate (il suo governo non è stato riconosciuto dall’Etiopia) mentre le sue forze militari hanno sferrato un attacco alla capitale Mekelle dando il via alle ostilità: tra massacri, crimini di guerra e sfollamenti di massa, il conflitto ha devastato la regione e portato a una crisi umanitaria gravissima.

In quella che può essere definita a tutti gli effetti una pulizia etnica a danno della popolazione tigrina, l‘Eritrea ha supportato le truppe etiopi ma la sua accountability non è mai stata realmente in considerazione.

Con l’Accordo di Pretoria del 2022 si è giunti a un cessate il fuoco e si è negoziato il controllo della regione al governo centrale etiope.

Il riemergere delle tensioni

L’attuale situazione nel Corno d’Africa, dato l’alto grado di frammentazione etnico-politica, non stupisce e proprio per tale motivo non è da escludersi lo scoppio di un conflitto su larga scala che coinvolga tutta la regione del Mar Rosso.

Questa possibilità viene confermata dalla necessità dell’Etiopia di avere uno sbocco sul mare, per cui già da tempo l’amministrazione di Abiy Ahmed avrebbe messo gli occhi sulla costa eritrea.

Decenni di retorica (e propaganda) irredentista hanno portato all’attuale divisione all’interno del TPLF: la fazione ribelle capeggiata da Debretsion, finanziata dall’Eritrea, pochi giorni fa ha preso il controllo della città di Adigrat e ha provato anche a conquistare Adi-Gudem, scatenando le ire del governo centrale.

Ad aggravare il quadro si aggiunge la decisione del Presidente eritreo Isaias Afewerki, storicamente nemico dell’amministrazione tigirina, di avviare una mobilitazione militare di massa. Nel frattempo, Getachew Reda, dopo aver accusato Debretsion Gebremichael di un “tentato golpe”, avrebbe espulso alcuni ufficiali d’alto rango dalle Tigray Defence Forces, contribuendo così al clima di instabilità nella regione.