Addis Abeba, Etiopia, scrive al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, accusando la confinante Eritrea di collaborare con gli indipendentisti dissidenti del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (FLPT), con l’obiettivo di preparare una nuova offensiva militare contro il proprio paese. L’FLPT, nato nel 1975, negli anni si è scontrato col governo centrale etiope reclamando l’indipendenza del Tigray, regione settentrionale del paese confinante con l’Eritrea.

Le tensioni e i conflitti tra Etiopia ed Eritrea risalgono al dopo guerra, con la seconda impegnata per anni nella lotta all’indipendenza, ottenuta nel 1993, anche grazie all’appoggio del FLPT. Durante la guerra civile del Tigray (2020-2022), che ha visto scontrarsi il governo centrale etiope guidato da Abiy Ahmed Ali e l’FLPT, però, l’Eritrea ha deciso di appoggiare l’autorità nazionale etiope. Ora sembra che i legami fra il governo di Asmara (Eritrea) e la frangia dissidente del FLPT siano diventati sempre più stretti e questo potrebbe portare a una nuova escalation bellica. Asmara, da canto suo, accusa Addis Abeba di avere mire espansionistiche sulle coste eritree, così da conquistarsi uno sbocco sul mare adesso precluso al paese.

Un conflitto che dura da oltre 70 anni

Dopo la Seconda guerra mondiale, le Nazioni Unite decisero che l’Eritrea – già colonia italiana fino al 1941 e poi sotto il protettorato britannico – dovesse essere considerata come regione federata autonoma dell’Etiopia. Il governo dell’impero etiope dei Selassié, però, con gli anni prese pieno possesso dei territori eritrei, facendo sfumare la promessa di autonomia per Asmara.

Da qui partono anni di tensioni, fino allo scoppio di una guerra lunga trent’anni che si concluderà nel 1991 con l’indipendenza dell’Eritrea. La guerriglia eritrea sarà appoggiata dal FLPT, movimento di stampo marxista nato nel 1975 da istanze regionali indipendentiste.

Nel 1998, però, scoppia un nuovo conflitto, questa volta proprio al confine fra l’Eritrea e la regione etiope del Tigray. Nel frattempo, infatti, l’FLPT, dopo aver assunto un carattere fortemente etnonazionalista e cercato un equilibro fra le diverse etnie etiopi, era arrivato al potere del governo centrale, dove rimase per ben tre decenni. È con l’elezione nel 2018 di Abiy Ahmed Ali, leader del Partito Democratico Oromo, che si arriverà a una pace con Asmara.

Le tensioni interne etiopi e la rivalsa del FLPT

Dopo trent’anni di egemonia politica del FLPT, le forze dell’opposizione riuscirono a far eleggere un loro rappresentante nel 2018, Abiy Ahmed Ali. Al quale sarà assegnato il Premio Nobel per la Pace per essere riuscito a porre fine al conflitto etiope-eritreo.

Con lo scoppio dell’epidemia da Covid, però, il governo guidato da Ahmed Ali rimanderà sempre più le nuove elezioni, causando la ribellione del FLPT, che deciderà di indire proprie elezioni autonome nel Tigray, vincendo a mani basse.

Le tensioni arrivano così a un punto di rottura e scoppia la guerra del Tigray (2020-2022). Durante il conflitto saranno perpetrati diversi massacri ai danni dei civili del Tigray da parte del governo centrale, aiutato dai soldati eritrei. Abiy Ahmed Ali, dopo il Premio Nobel per la Pace, sarà accusato di crimini di guerra. Il conflitto si concluderà grazie all’intervento delle istituzioni internazionali, con un accordo di pace firmato a Pretoria, in Sudafrica. L’FLPT si ritirerà nella regione del Tigray, dopo essere arrivata quasi a prendere Addis Abeba. Il conto delle vittime della guerra civile è di almeno 600.000 morti, secondo l’Unione Africana.







Ad oggi, l’FLPT risulta divisa in due fazioni, una guidata dal responsabile del governo provvisorio del Tigray Getachew Reda e l’altra dal dissidente Debretsion Gebremichael, che con le sue forze, e probabilmente il finanziamento eritreo, è riuscito a prendere il controllo della città di Adigat.

La lettera alle Nazioni Unite di Addis Abeba e la risposta di Asmara

Il 2 ottobre, il ministro degli esteri etiope ha inviato una lettera alle Nazioni Unite, accusando Asmara di creare instabilità nel Tigray, finanziando la frangia più ribelle del FLPT. L’obiettivo finale sarebbe proprio preparare una nuova offensiva contro il governo centrale etiope.

Il 9 ottobre, però, sono state rilasciate due dichiarazioni separate dall’Eritrea e dal FLPT, in cui Addis Abeba viene accusata di mentire e voler creare i presupposti per appropriarsi della costa eritrea, visto le mire etiopi sul porto di Assab, sul Mar Rosso. Anche perché Abiy Ahmed Ali più volte ha ribadito la volontà di riconquistare “l’accesso al mare” perso dopo l’indipendenza eritrea.

La questione rimane aperta e molto delicata. Sembra che ci siano tutti i presupposti per un nuovo conflitto, dopo quelli passati che hanno causato già decine di migliaia di morti. Anche perché L’Eritrea, uno dei paesi meno popolosi d‘Africa, negli ultimi anni si è molto avvicinata all’Egitto, che ha rapporti critici e tesi con L’Etiopia, secondo paese più popoloso del continente.

Martina Portello