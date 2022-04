Etiopia: siccità e carestia nella regione Somala

In un paese già alle prese con conflitti umanitari provocati dalla guerra civile una grave siccità affligge gran parte dell’Etiopia meridionale e nord-orientale.

Oltre a causare la perdita di vite umane, la grave siccità in Somalia ha colpito oltre un milione di capi di bestiame e ha portato a sfollamenti su larga scala nella regione. Si stima che oltre 6,8 milioni di persone nelle regioni colpite avranno urgente bisogno di assistenza umanitaria. Secondo l’Unicef, quasi 850.000 bambini in quelle aree saranno gravemente malnutriti quest’anno a causa di una combinazione di siccità, conflitti e recessione economica.

L’impatto della siccità nell’Etiopia orientale e meridionale si sta aggravando, così come la sofferenza e la perdita delle comunità pastorali e agropastorali colpite in queste aree. . Il numero di capi di bestiame che muoiono per mancanza di pascoli e acqua è sbalorditivo. Le stime dei governi regionali hanno indicato oltre 1,46 milioni di decessi di bestiame, rispetto a oltre 170.000 decessi di bestiame in Somali, Oromia e SNNP a gennaio. Questo è un indicatore chiave di quanto sia diventata allarmante la situazione.

Gli animali sopravvissuti hanno una condizione corporea significativamente deteriorata che ha diminuito il loro valore di mercato e ha portato a una diminuzione correlata del potere d’acquisto delle famiglie, che stanno diventando sempre più vulnerabili con ulteriori strategie di coping limitate.

L’insicurezza alimentare e nutrizionale è ulteriormente aumentata perché il bestiame rimane la principale fonte di nutrimento e reddito per queste comunità. Almeno 286.000 persone che hanno i mezzi per viaggiare (183.000 in Somali e 103.000 in Oromia) sono emigrate in cerca di acqua, pascolo o assistenza, lasciando dietro di sé anziani e malati, il che li espone a maggiori vulnerabilità e rischi di protezione.

I dati allarmanti sulla fame in Somalia, che fanno ulteriore luce sugli effetti deleteri della prolungata siccità nella regione del Corno d’Africa, ed evidenziano il carattere imperativo della aiuti agricoli su larga scala che mantenga l’autonomia e l’approvvigionamento alimentare delle famiglie rurali nella loro regione di origine.

Una crisi regionale

La pastorizia – la pastorizia nomade degli animali – è uno stile di vita antico di secoli che si adatta perfettamente alle zone aride del Corno d’Africa. Dove è difficile coltivare i raccolti da un suolo arido. La siccità qui non è insolita. Ciò che non ha eguali è la loro frequenza.

L’attuale periodo di mancanza di piogge va a colpire una regione che aveva appena iniziato a riprendersi dalla siccità del 2016-2017. L prolungarsi di tale fenomeno non ha consentito la rigenerazione dei pascoli e dei punti d’acqua. Nell’Etiopia meridionale, oltre 6,8 milioni di persone hanno bisogno di aiuto . L’elevato numero di capi de bestiame morti equivale ad un valore di centinaia di milioni di dollari. E nella sola regione Somala si attesta quasi il 70% degli animali morti.

Non è solo un colpo finanziario: il latte è la principale fonte di nutrimento per i bambini. Ancora una volta, i tassi di malnutrizione sono allarmanti e in aumento.

Le statistiche non sono molto migliori nel nord del Kenya. Più di tre milioni di persone sono a corto di cibo, un aumento di quasi il 50% da agosto 2021. I costi del cibo sono in aumento in tutta la regione , in parte una conseguenza dei prezzi internazionali record dei cereali e del nuovo slancio della guerra in Ucraina.

Ciò non solo aggrava la crisi per le famiglie povere, ma significa anche che i finanziamenti già limitati dei donatori ora acquistano ancora meno. I mercati (nel nord del Kenya) sono crollati, e i tradizionali aiuti in denaro non sono più sufficienti. Ciò che è chiaro è che la risposta alla siccità non si avvicina nemmeno a ciò che è necessario. Ad aggravare ancora di più la situazione ci sono le tante altre emergenze – dall’Afghanistan all’Ucraina.

Cause non solo naturali

La siccità oscura la politica che è anche responsabile della fame. La Somalia è in guerra da quasi tre decenni, un conflitto che ha lasciato milioni di persone perennemente bisognose e con un governo federale debole e dipendente dai donatori. La cui autorità si estende poco oltre la capitale, Mogadiscio.

Il gruppo jihadista al-Shabab controlla zone di campagna e impone un rigido isolamento delle comunità rurali. Diffida delle principali agenzie umanitarie occidentali, in particolare del Programma alimentare mondiale, che accusa di indebolire gli agricoltori locali .

La legislazione antiterrorismo impedisce inoltre alle organizzazioni di soccorso finanziate da donatori di lavorare nel territorio dei ribelli. “Solo il CICR (Comitato Internazionale della Croce Rossa) e la Mezzaluna Rossa somala hanno accesso alle aree sotto il controllo di al-Shabab”. Ad alcune piccole ONG è consentito l’accesso. Ma è a discrezione dei singoli comandanti di al-Shabab e la quantità di aiuto che possono fornire è esigua.

Anche le scelte politiche giocano un ruolo nella crisi della siccità in Kenya. Tradizionalmente, il nord-est scarsamente popolato è stato politicamente emarginato. Sebbene la devoluzione abbia decentralizzato il potere, l’eredità di tale approccio significa che i mercati e i legami commerciali rimangono deboli.

La prossima siccità

Il riscaldamento globale garantisce quasi che la siccità nel Corno d’Africa diventi più frequente e grave. Prima del 1999, le piogge fallite colpivano la regione ogni cinque o sei anni. Negli ultimi anni si sono ridotte ad una frequenza di due o tre anni.

I pastori hanno sempre trovato il modo di adattarsi, ma in una situazione in cui le condizioni cambiano così rapidamente, non dà loro tempo per tentativi ed errori, per trovare ciò che funziona.

Lo stress da caldo, le malattie e la perdita di biodiversità influenzeranno allo stesso modo gli esseri umani e il bestiame. Con una netta diminuzione della produttività degli animali. È probabile che la concorrenza tra pastori disperati porti a un aumento del conflitto.

Le ricorrenti siccità in Somalia hanno già costretto centinaia di migliaia di persone ad abbandonare la terra, accalcandosi nei campi profughi alla periferia dei centri urbani. Senza animali rimasti, ci sono poche possibilità che riescano a riprendere le loro vite precedenti.

Felicia Bruscino

