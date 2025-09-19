L’agosto 2025 resterà negli annali come il mese più arido registrato in Europa e nel bacino del Mediterraneo da quando l’Osservatorio europeo sulla siccità (EDO) ha avviato i monitoraggi, nel 2012. Più della metà dei terreni – il 53% – è stata colpita da un record di siccità, un dato che supera di 23 punti la media storica di agosto (30,1%) e che segna un massimo assoluto. Già dal gennaio di quest’anno, ogni mese aveva fatto registrare un nuovo record, ma agosto ha rappresentato l’apice di un trend preoccupante.

Balcani e Mediterraneo in ginocchio: il record di siccità che ha colpito l’Europa

Le aree più colpite dal record di siccità sono state l’Europa orientale e i Balcani. In Bulgaria, Kosovo, Serbia e Macedonia del Nord la siccità ha interessato almeno il 90% dei territori, causando incendi devastanti e costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie case. Anche la Turchia ha vissuto una stagione critica, con l’84% dei terreni colpiti e vasti incendi che hanno messo a dura prova le capacità di intervento. Più a nord, Armenia, Georgia e Libano hanno visto percentuali di siccità prossime al totale: rispettivamente 99, 97 e 96%.

Neppure l’Europa occidentale è stata risparmiata dal record di siccità e inquinamento del 2025. In Portogallo il 70% del territorio ha sofferto una riduzione drastica di precipitazioni e umidità del suolo, un’impennata rispetto al 5% di luglio. La Francia ha vissuto una situazione simile, con due terzi del suo territorio a corto di acqua, segnando un’estate che mette in discussione la tenuta delle riserve idriche e la sopravvivenza delle coltivazioni.

Tipologie di siccità: un peggioramento continuo

Gli esperti ricordano che la siccità non è un fenomeno univoco, ma può assumere forme diverse e spesso combinate. Esiste quella meteorologica, legata alla mancanza di precipitazioni; quella del suolo, che riguarda l’umidità superficiale e la fertilità agricola; e infine quella idrologica, che colpisce fiumi, laghi e falde acquifere. L’indicatore del programma europeo Copernicus, basato su osservazioni satellitari, mette insieme dati su precipitazioni, umidità e stato della vegetazione, fornendo una panoramica completa della gravità del fenomeno.

Il confronto con gli anni precedenti mette in evidenza l’accelerazione degli ultimi mesi. Nell’agosto 2024 la siccità aveva colpito il 36% dei terreni europei, una percentuale alta ma lontana dall’attuale 53%. Il record di siccità assoluto precedente era stato toccato a maggio 2025 con il 52%. L’attuale primato, dunque, non rappresenta un episodio isolato, ma il risultato di una tendenza crescente che accomuna stagioni sempre più calde e prive di piogge significative.







L’altra faccia della crisi: le emissioni

Alla siccità si è sommato un altro dato allarmante: il 2025 ha visto un boom di emissioni inquinanti. Secondo il Copernicus Atmosphere Monitoring Service, gli incendi boschivi scoppiati in Europa e nel Regno Unito hanno prodotto 12,9 megatonnellate di carbonio, superando i precedenti massimi annuali di 11,4 megatonnellate registrati nel 2003 e nel 2017. A contribuire sono stati soprattutto i roghi devastanti in Spagna e Portogallo a metà agosto, che hanno distrutto vaste aree della Penisola Iberica.

Fuoco, polveri e ozono

Gli incendi non hanno colpito solo l’Europa occidentale. In Turchia, Cipro e nei Balcani si sono sviluppati focolai di grandi dimensioni, mentre in alcune aree i roghi sono continuati anche a settembre. Dal Canada, inoltre, il fumo degli incendi estivi è arrivato fino al Vecchio Continente, peggiorando ulteriormente la qualità dell’aria. A questo si è aggiunto un insolito trasporto di polvere sahariana, che ha aggravato le concentrazioni di particolato fine.

Parallelamente, le ondate di calore che hanno caratterizzato l’estate 2025 hanno fatto schizzare i livelli di ozono oltre i limiti normativi. Già a giugno si erano osservate concentrazioni anomale, con ulteriori picchi registrati a metà giugno, inizio luglio e inizio agosto. Secondo gli esperti, si tratta di un rischio serio per la salute, con effetti diretti sull’apparato respiratorio e sulla qualità della vita urbana.

La sfida della mitigazione

Laurence Rouil, direttore del programma Copernicus, ha sottolineato la necessità di non abbassare la guardia: “Questi fenomeni rappresentano un rischio per la qualità dell’aria e la salute delle persone, sia a livello locale sia transfrontaliero. È fondamentale continuare il monitoraggio e utilizzare i dati per sviluppare strategie di mitigazione e adattamento”.

Le ondate di calore, il record di siccità e il picco di emissioni non sono eventi isolati, ma tasselli dello stesso quadro: il cambiamento climatico. L’Europa si trova oggi a fronteggiare un intreccio di emergenze ambientali che mette in crisi risorse naturali, agricoltura, salute pubblica e qualità della vita. L’estate 2025 ha reso evidente che la “nuova normalità” climatica non è più un futuro remoto, ma una realtà già in atto.

Lucrezia Agliani