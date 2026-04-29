Oggigiorno, si parla di un’Europa sempre più calda e al centro di una trasformazione climatica sempre più evidente e accelerata, con effetti che si manifestano simultaneamente su più fronti: dagli oceani alle catene montuose, dalle regioni artiche alle aree mediterranee. I dati più recenti indicano una tendenza inequivocabile verso condizioni ambientali più estreme, segnate da temperature elevate, scarsità di precipitazioni e una progressiva perdita di risorse naturali fondamentali come neve e ghiaccio.

Secondo il rapporto European State of the Climate 2025, elaborato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e dall’ Organizzazione Mondiale della Meteorologia , il continente europeo sta vivendo una fase di cambiamento climatico rapido e diffuso, con conseguenze tangibili su ecosistemi, economie e società.

Il riscaldamento supera nuove soglie simboliche

Un elemento particolarmente significativo emerge da precedenti analisi climatiche globali: il recente report Global Climate Highlights ha mostrato come, per la prima volta, la temperatura media globale su un arco di tre anni abbia raggiunto un incremento di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Questo valore rappresenta una soglia critica, spesso citata negli accordi internazionali sul clima come limite oltre il quale gli impatti diventano significativamente più gravi e difficili da gestire.

Il superamento, anche temporaneo, di questo limite non implica automaticamente un fallimento irreversibile delle politiche climatiche, ma segnala con forza quanto il sistema climatico stia reagendo rapidamente alle emissioni di gas serra accumulate negli ultimi decenni. L’Europa, in particolare, si distingue come una delle regioni che si stanno riscaldando più velocemente a livello globale.

Oceani sempre più caldi

Tra gli aspetti più preoccupanti emersi dal rapporto vi è l’aumento delle temperature marine. Gli oceani europei stanno registrando valori definiti “pericolosamente elevati”, con implicazioni dirette sulla biodiversità marina, sulle correnti oceaniche e sugli equilibri climatici regionali.

Le acque più calde favoriscono fenomeni come le ondate di calore marine, che possono causare la moria di specie sensibili, alterare le catene alimentari e compromettere attività economiche cruciali come la pesca e il turismo. Inoltre, l’aumento della temperatura degli oceani contribuisce all’intensificazione di eventi meteorologici estremi, amplificando la capacità dell’atmosfera di trattenere umidità e generare precipitazioni intense.

Siccità persistenti e risorse idriche in crisi

Parallelamente, vaste aree del continente stanno affrontando condizioni di siccità sempre più frequenti e prolungate. Le precipitazioni irregolari e le temperature elevate accelerano l’evaporazione, riducendo la disponibilità di acqua nei suoli e nei bacini idrici.

Le regioni mediterranee risultano particolarmente vulnerabili: qui la combinazione di estati più calde e inverni meno piovosi sta mettendo sotto pressione agricoltura, approvvigionamento idrico e produzione energetica. La scarsità d’acqua non è più un fenomeno episodico, ma una condizione strutturale che richiede strategie di adattamento a lungo termine.







Ondate di calore sempre più frequenti e intense

Le ondate di calore rappresentano uno degli effetti più evidenti e immediatamente percepibili del cambiamento climatico. Negli ultimi anni, questi eventi estremi si sono moltiplicati sia in frequenza sia in intensità, colpendo regioni che in passato ne erano relativamente immuni, comprese le aree del Nord Europa e dell’Artico.

Le temperature elevate non incidono soltanto sul benessere umano, aumentando il rischio di mortalità e malattie legate al caldo, ma hanno anche effetti rilevanti sulle infrastrutture, sull’agricoltura e sulla produttività economica. Le città, in particolare, soffrono il fenomeno delle “isole di calore urbane”, che amplifica ulteriormente le temperature percepite.

Un continente quasi interamente sopra la media

Uno dei dati più significativi contenuti nel rapporto riguarda l’estensione geografica del riscaldamento: nel 2025 almeno il 95% del territorio europeo ha registrato temperature annuali superiori alla media storica. Si tratta di un’indicazione chiara di come il cambiamento climatico non sia più limitato a specifiche aree, ma coinvolga l’intero continente in maniera sistemica.

Neve e ghiacciai in ritirata

Un altro segnale evidente del cambiamento climatico in Europa è la drastica riduzione della copertura nevosa e glaciale. Nel 2025, la copertura nevosa è risultata inferiore del 31% rispetto alla media, un dato che mostra una tendenza ormai consolidata.

La diminuzione della neve ha conseguenze rilevanti non solo per gli ecosistemi montani, ma anche per la disponibilità di acqua dolce. Le nevicate invernali rappresentano infatti una riserva naturale che alimenta fiumi e falde durante la primavera e l’estate. La loro riduzione comporta un minor apporto idrico nei periodi più caldi, aggravando le condizioni di siccità.

I ghiacciai alpini, già in forte regressione, continuano a perdere massa a ritmi preoccupanti. Questo fenomeno non solo modifica il paesaggio, ma contribuisce anche all’innalzamento del livello del mare e alla perdita di importanti risorse idriche.

Gli effetti del cambiamento climatico non si limitano agli indicatori fisici, ma si estendono agli ecosistemi e alle attività umane. La perdita di biodiversità, l’alterazione degli habitat naturali e l’aumento degli eventi estremi stanno mettendo a dura prova la resilienza delle comunità europee.

Settori come l’agricoltura, la silvicoltura e il turismo sono particolarmente esposti. Le colture tradizionali potrebbero diventare meno produttive o addirittura non più sostenibili in alcune regioni, mentre nuove aree potrebbero diventare idonee a coltivazioni diverse, ridisegnando le mappe agricole del continente.