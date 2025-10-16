Il 15 ottobre, dopo un lungo e acceso dibattito parlamentare, l’eutanasia in Uruguay è diventata una pratica legale, rendendo così il Paese il primo dell’America Latina. Il provvedimento, denominato “Muerte digna”, segna una tappa fondamentale nel percorso dei diritti civili del Paese, già noto per le sue politiche progressiste in materia di aborto, matrimonio egualitario e consumo di marijuana.

La legge, approvata dal Senato con 20 voti favorevoli su 31, è il frutto di cinque anni di discussione politica e sociale, e rappresenta una conquista civile che ha avuto come protagonisti pazienti, medici e attivisti.

I criteri di accesso e la procedura per l’eutanasia in Uruguay

La nuova normativa sull’eutanasia in Uruguay consente di accedere alla pratica del fine vita a determinate condizioni: potranno farne richiesta solo cittadini o residenti uruguaiani maggiorenni, pienamente coscienti e in grado di esprimere la propria volontà. È necessario inoltre che il richiedente sia affetto da una malattia incurabile o da una patologia che provochi sofferenze insopportabili, tali da compromettere in modo grave la qualità della vita.

Il percorso prevede una prima valutazione medica entro tre giorni dalla richiesta: il medico di base deve informare il paziente sulle cure palliative disponibili e stabilire se esistono i requisiti per accedere alla procedura. Successivamente, un secondo medico – o una commissione – effettua una valutazione indipendente entro cinque giorni. In caso di parere positivo da entrambe le parti, il paziente può formalizzare la richiesta scritta, accompagnata da due testimoni, con la possibilità di revocarla in qualsiasi momento.

A quel punto, la persona ha il diritto di scegliere tempi e luogo dell’intervento, che può avvenire anche sei giorni dopo la domanda, o prima se le condizioni cliniche lo richiedono. Le strutture pubbliche e private dovranno garantire il servizio, ma potranno indirizzare il paziente altrove se l’eutanasia è in contrasto con i loro principi etici o religiosi.

Tra diritto e compassione: il senso della “Muerte digna”

Il dibattito parlamentare si è concluso dopo dieci ore di discussione intensa, ma anche di profonda empatia. Le parole di Beatriz Gelós, 71 anni, affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), hanno avuto un impatto decisivo.

A sostenere la legge è stata anche Florencia Salgueiro, attivista per il diritto all’eutanasia, che ha ricordato la battaglia del padre, morto di SLA dopo anni di richieste rimaste inascoltate. Questa legge non rappresenta la fine della vita, ma il recupero della dignità nella sofferenza.

Una società che guarda avanti

L’Uruguay conferma così il suo ruolo di laboratorio sociale del continente latinoamericano, un Paese capace di sfidare la tradizione e promuovere libertà individuali anche su temi eticamente complessi. Il progetto di legge, proposto dal Frente Amplio, è stato sostenuto anche da alcuni senatori di centrodestra, a dimostrazione che la questione della morte assistita ha superato le barriere ideologiche.

Secondo un recente sondaggio, oltre il 60% degli uruguaiani si è dichiarato favorevole alla legalizzazione dell’eutanasia, mentre solo il 24% si è detto contrario. Un consenso popolare che ha rafforzato la legittimità politica della riforma, in un contesto regionale dove la Chiesa cattolica conserva ancora una forte influenza e si è apertamente opposta alla misura, invitando a “difendere la vita”.







L’opposizione religiosa e il dibattito etico

La Chiesa cattolica uruguaiana ha definito l’eutanasia “un atto deliberato per mettere fine alla vita, non una morte naturale”, e ha lanciato un appello a tutti i credenti perché si oppongano alla legge. Tuttavia, il governo e i sostenitori del provvedimento hanno insistito sul fatto che la “Muerte digna” non promuove la morte, ma riconosce il diritto di scelta di chi vive una sofferenza irreversibile.

Il principio fondante della norma non è quello di abbreviare la vita, ma di restituire autonomia e dignità al paziente, sottraendo la fine dell’esistenza a un destino puramente biologico per restituirla a una dimensione umana e consapevole.

Il confronto con il resto del continente

Con l’approvazione della legge, l’Uruguay diventa il primo Paese latinoamericano a regolamentare l’eutanasia per via legislativa. La Colombia e l’Ecuador, infatti, hanno solo depenalizzato la pratica attraverso sentenze della Corte costituzionale – rispettivamente nel 1997 e nel 2024. In altri Stati, come Cile e Argentina, il tema resta oggetto di dibattito, ma senza ancora un quadro normativo stabile.

Il presidente cileno Gabriel Boric, ad esempio, aveva tentato di rilanciare una legge simile, bloccata in Senato, ma la fine del suo mandato e il ritorno della destra al potere rischiano di congelare il progetto.

Una conquista che parla al futuro

L’iter della “Muerte digna” rappresenta più di una riforma sanitaria: è una dichiarazione di libertà individuale. Come in passato con le battaglie sull’aborto e sulla legalizzazione della cannabis, l’Uruguay riafferma la centralità del diritto alla scelta, non solo sul nascere, ma anche sul morire.

Il cammino verso questa l’eutanasia in Uruguay è stato lungo e complesso, ma il suo significato travalica i confini nazionali. In un continente dove la fede e la morale tradizionale continuano a influenzare la politica, l’Uruguay si propone come modello di laicità e compassione, capace di mettere la dignità umana al di sopra dei dogmi.

Con la legge “Muerte digna”, l’Uruguay ha scritto una pagina di storia. Ha scelto di dare voce a chi soffre, di ascoltare chi chiede una fine libera, e di riconoscere che anche nel morire c’è un diritto alla scelta. È una conquista civile e umana, che trasforma il dolore in consapevolezza e fa dell’Uruguay un faro di progresso in un continente ancora diviso tra tradizione e libertà.

Lucrezia Agliani