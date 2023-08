Evanston, Illinois: innovativa iniziativa basata su risarcimenti per discriminazione razziale

Nel sobborgo di Evanston, Illinois, sta prendendo forma un’innovativa iniziativa volta a affrontare il passato e promuovere l’uguaglianza. Si tratta di un piano di risarcimenti per la discriminazione razziale, un passo significativo verso la giustizia sociale e la riparazione delle ingiustizie storiche.

Una profonda svolta nei diritti civili si sta svolgendo a Evanston, Illinois, un sobborgo di Chicago, dove il governo locale ha avviato un audace processo di risarcimento alle vittime di discriminazione razziale. Questo esperimento, che ha l’obiettivo di affrontare il passato e promuovere l’uguaglianza, è stato proposto e approvato dal consiglio comunale nel 2019. Questa iniziativa pionieristica prevede un risarcimento di 25.000 dollari per tutti coloro che hanno subito politiche segregazioniste in passato, specialmente nella distribuzione degli alloggi. L’obiettivo è migliorare le opportunità di acquisto immobiliare, agevolare la ristrutturazione delle abitazioni e fornire assistenza ipotecaria, anche per le generazioni future.

Questa proposta è stata promossa e portata avanti da Robin Rue Simmons, ex assessore di Evanston e fondatrice dell’organizzazione no-profit First Repair. La complessità nell’implementare un criterio equo per la distribuzione dei risarcimenti ha creato sfide significative durante la ricerca su come applicare i fondi. Simmons ha affrontato l’arduo compito di creare un modello da zero, valutando le disparità nell’istruzione e nel benessere che i cittadini hanno subito nel corso degli anni. La comunità afroamericana di Evanston ha stabilito che le priorità dovrebbero essere le abitazioni, culminando nella creazione del “Programma di riparazione per gli alloggi”, finanziato attraverso le entrate delle tasse sulla vendita di cannabis locale.

Nel 2022, il comitato per i risarcimenti ha distribuito voucher del valore di 25.000 dollari a 620 richiedenti per l’acquisto di case, l’assistenza ipotecaria e la ristrutturazione, beneficiando anche le future generazioni. Il Comitato sta ora sviluppando un nuovo piano per estendere il programma di risarcimento, concentrandosi principalmente sulle disuguaglianze nell’istruzione. Simmons sottolinea che ulteriori ricerche sull’istruzione pubblica sono fondamentali per comprendere l’impatto delle riparazioni e per ampliare il dibattito.

Questo approccio rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro la segregazione razziale che ha radici profonde negli Stati Uniti. La proposta di Evanston è considerata un esempio pionieristico che potrebbe essere seguito da altre città, e la crescente sostegno a iniziative simili riflette una volontà crescente di affrontare l’ingiustizia storica e promuovere l’uguaglianza.