Gli eventi climatici estremi hanno segnato profondamente i primi sei mesi del 2025, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e finanziario. Secondo un recente rapporto pubblicato dal colosso svizzero della riassicurazione Swiss Re, le perdite economiche globali dovute a eventi meteorologici estremi hanno raggiunto quota 135 miliardi di dollari, pari a circa 116 miliardi di euro. Un dato impressionante, che mostra un aumento netto rispetto allo stesso periodo del 2024 e conferma il trend crescente dei danni legati al cambiamento climatico.

Ma al di là delle cifre, ciò che emerge con forza è la frequenza e l’intensità sempre maggiori degli eventi estremi: ondate di calore prolungate, piogge torrenziali, inondazioni devastanti, tempeste violente e grandinate di dimensioni inusuali. Tutti questi fenomeni, un tempo considerati rari, stanno diventando sempre più comuni e sempre più costosi, sia in termini umani che materiali.

Un semestre segnato dalle catastrofi: il secondo più costoso di sempre

Il bilancio tracciato da Swiss Re è impietoso: l’inizio del 2025 si è classificato come il secondo semestre più oneroso nella storia recente, in termini di costi legati alle catastrofi naturali. Le perdite assicurate – ovvero quelle coperte da polizze e quindi rimborsabili – hanno toccato gli 80 miliardi di dollari (circa 69,1 miliardi di euro), in sensibile aumento rispetto ai 62 miliardi registrati nei primi sei mesi del 2024.

La crescita delle perdite assicurate è particolarmente significativa per le compagnie di assicurazione e riassicurazione, poiché riflette non solo il maggior numero di eventi catastrofici, ma anche il loro impatto più devastante sulle infrastrutture, sulle abitazioni e sulle attività produttive.

Secondo gli analisti di Swiss Re, l’impennata dei costi è legata a una molteplicità di fattori, tra cui la crescente urbanizzazione, l’aumento del valore degli immobili nelle aree esposte a rischio e, soprattutto, gli effetti tangibili del riscaldamento globale.

Il cambiamento climatico come motore delle catastrofi

Gli studi scientifici concordano nel ritenere che l’aumento della temperatura media globale stia amplificando la frequenza e l’intensità delle manifestazioni atmosferiche più violente. Ogni grado in più significa più energia a disposizione per tempeste, uragani e precipitazioni intense, ma anche periodi di siccità e ondate di calore più durature e gravi.

Nel primo semestre del 2025, si sono verificati episodi record in diverse parti del mondo: tempeste devastanti negli Stati Uniti e in Europa centrale, grandinate estreme in Asia e incendi incontrollabili in Australia e nel bacino del Mediterraneo. Questi eventi, oltre ad avere causato vittime e sfollati, hanno inciso pesantemente sull’economia locale e globale.

Secondo il report, oltre il 60% delle perdite economiche totali è stato causato da eventi climatici direttamente collegabili ai cambiamenti atmosferici in atto, mentre il restante è legato a eventi geofisici (come terremoti o frane), meno prevedibili ma non meno impattanti.







Il peso crescente sulle assicurazioni e sulle economie nazionali

Compagnie e riassicuratori – come appunto Swiss Re – stanno rivedendo le loro strategie di copertura, aumentando premi e franchigie, ma anche restringendo le aree in cui offrono polizze standard. In alcune regioni ad alto rischio, come la Florida o la California, alcune assicurazioni hanno addirittura cessato di sottoscrivere nuove polizze per danni da incendi o uragani, ritenendole troppo rischiose rispetto ai profitti potenziali.

Questo fenomeno ha effetti a cascata sulle economie locali: le famiglie e le imprese, private della copertura assicurativa, si trovano più esposte ai danni economici, e in caso di disastro, devono fare affidamento esclusivamente su risorse proprie o su interventi pubblici. Di conseguenza, anche gli Stati sono costretti a intervenire più spesso, con piani straordinari di emergenza e ricostruzione, aggravando i bilanci pubblici.

L’Europa non è immune

Anche il Vecchio Continente ha pagato un prezzo elevato agli eventi estremi nella prima metà del 2025. In particolare, alcune regioni dell’Europa centrale e meridionale hanno subito grandinate di dimensioni eccezionali, con danni ingenti alle colture agricole, alle autovetture e alle abitazioni.

Le tempeste estive che hanno colpito Germania, Svizzera e Italia tra maggio e luglio hanno causato milioni di euro di danni assicurati, mostrando una vulnerabilità crescente delle infrastrutture europee a eventi che un tempo erano rari o localizzati. In Francia, i rovesci torrenziali hanno provocato alluvioni lampo in diverse aree urbane, con danni estesi a case, trasporti e attività commerciali.

Secondo gli esperti, la crescita dell’urbanizzazione in aree esposte, spesso senza adeguate misure di drenaggio o di resilienza, ha contribuito a trasformare eventi meteorologici intensi in veri e propri disastri.

Di fronte a un simile scenario, appare evidente che la sola copertura assicurativa non può più bastare. I governi, le amministrazioni locali e le organizzazioni internazionali devono mettere in campo politiche strutturali di adattamento al cambiamento climatico. Ciò significa, innanzitutto, investire in infrastrutture resilienti, migliorare la pianificazione urbanistica e incentivare la diffusione di tecnologie di mitigazione del rischio.

Patricia Iori