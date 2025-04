A seguito di importanti sviluppi, gli organizzatori del WorldPride hanno annunciato che gli eventi originariamente previsti presso il Kennedy Center di Washington D.C. verranno trasferiti in nuove sedi. Questa decisione è stata presa per garantire un ambiente più inclusivo alla comunità LGBTQ+, come spiegato dal comitato responsabile del WorldPride. Il cambio di programma è stato motivato dal recente intervento del presidente Donald Trump nella gestione del Kennedy Center.

Le celebrazioni di WorldPride si spostano al Welcome Center

Già da febbraio, l’istituzione culturale ha vissuto cambiamenti radicali. Trump ha rimosso l’intero consiglio di amministrazione e si è autoproclamato presidente del centro. Tra i motivi che avrebbero spinto a tale azione vi sarebbe il malcontento verso alcune esibizioni precedenti, tra cui spettacoli di drag queen. Questa svolta conservatrice ha destato grande preoccupazione tra artisti, organizzatori e attivisti, spingendo molti a riconsiderare la propria partecipazione a eventi ospitati dal Kennedy Center.

June Crenshaw, vice direttrice della Capital Pride Alliance di Washington, ha spiegato che la decisione di trasferire le celebrazioni è stata presa in maniera preventiva. L’obiettivo principale è stato quello di assicurare che ogni membro della comunità LGBTQ+ potesse sentirsi accolto e rispettato. Crenshaw ha anche precisato che nessun evento è stato cancellato, ma semplicemente riprogrammato in luoghi alternativi, in particolare presso il WorldPride Welcome Center situato nel cuore della capitale americana.







La notizia del trasferimento arriva dopo un’inchiesta dell’Associated Press, che aveva già riportato la cancellazione improvvisa o la riprogrammazione di una serie di eventi programmati dal Kennedy Center nell’ambito dell’iniziativa “Tapestry of Pride”, prevista tra il 5 e l’8 giugno. Sebbene non tutti gli eventi siano stati annullati direttamente dall’istituzione, come precisato dalla stessa Crenshaw, la mancanza di chiarezza e le recenti prese di posizione hanno generato forte incertezza tra gli organizzatori.

Il cambiamento nella gestione del Kennedy Center non si è limitato a un semplice rinnovo amministrativo. Trump ha manifestato pubblicamente la sua contrarietà a eventi che, a suo dire, promuoverebbero “propaganda anti-americana”. In un post su Truth Social, ha criticato severamente le precedenti scelte artistiche del centro e ha nominato Richard Grenell come nuovo direttore esecutivo.

Subito dopo il cambiamento ai vertici, il Kennedy Center ha annullato una performance che avrebbe visto protagonista il Gay Men’s Chorus di Washington, motivando la decisione con presunti problemi finanziari e di calendario. Tuttavia, lo spettacolo cancellato, intitolato “A Peacock Among Pigeons: Celebrating 50 Years of Pride”, sarà comunque presentato nell’ambito del festival corale internazionale collegato al WorldPride.

La reazione dell’industria culturale ai cambiamenti politici

La nuova direzione ha provocato anche l’abbandono di diversi artisti di fama, tra cui quelli coinvolti nelle produzioni teatrali più attese. Spettacoli come “Hamilton” e “Fellow Travelers” sono stati rimossi dalla programmazione, alcuni per volontà dei loro creatori stessi, in dissenso con la linea politica imposta. Anche la celebre attrice e produttrice Issa Rae ha scelto di cancellare un suo spettacolo completamente esaurito, motivando la scelta con la perdita dei valori di inclusione che avevano caratterizzato a lungo l’istituzione.

In vista dell’inizio delle celebrazioni, gli organizzatori hanno intensificato le misure di sicurezza, a causa dell’inasprimento della retorica politica verso le persone transgender e delle nuove restrizioni amministrative. Un recente avviso emesso dalla Capital Pride Alliance ha invitato i partecipanti transgender provenienti dall’estero a valutare attentamente i rischi legati al loro ingresso negli Stati Uniti, soprattutto a causa delle nuove politiche che complicano la modifica del genere sui documenti ufficiali.

Parallelamente, gli organizzatori stanno collaborando strettamente con le autorità locali per assicurare che l’evento si svolga in piena sicurezza per residenti e visitatori. Il messaggio lanciato è chiaro: nonostante le difficoltà e i cambiamenti imposti, la comunità LGBTQ+ è determinata a farsi vedere e sentire, celebrando un momento storico in nome della visibilità, dell’orgoglio e dei diritti civili.

La resilienza dimostrata dagli organizzatori e dai partecipanti sottolinea quanto sia fondamentale non arrendersi di fronte agli ostacoli politici o culturali. Più che mai, questa edizione delle celebrazioni rappresenta un’occasione per riaffermare con forza il valore dell’inclusione e della libertà di espressione.

Elena Caccioppoli