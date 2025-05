Evo Morales è determinato a proseguire con la sua candidatura a Presidente alle prossime elezioni generali della Bolivia che si terranno il 17 agosto nonostante il Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo abbia inabilitato alla possibilità di ricandidarsi. Il sindacalista indigeno che ha governato il Paese per 3 mandati, ora si trova al centro di uno scandalo inerente a presunti abusi su minori e ha organizzato una grandiosa marcia verso La Paz per dimostrare la sua intenzione di realizzare ancora una volta il suo programma a servizio del popolo. Con la rinuncia alla candidatura da parte dell’attuale Presidente Luis Arce, il panorama politico boliviano appare più instabile e frammentato che mai.

Evo Morales è stato di fatto squalificato dalla corsa presidenziale: questo è quanto emerge dalla sentenza emessa dal Tribunale Costituzionale della Bolivia in cui viene chiarito che nessun cittadino può ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati, siano essi consecutivi o discontinui, come contenuto nell’art.168 della Costituzione. Ma il leader indigeno è intenzionato a ritornare alla guida del Paese.

Elezioni generali della Bolivia 2025: cruciali e caotiche

Proprio il 14 maggio, in concomitanza all’apertura del periodo di registrazione dei candidati alle elezioni, il TCP si è espresso in merito alla ricandidatura di Morales. Non si tratta però dell’unica sorpresa: infatti Luis Arce, attuale Presidente della Bolivia, ha deciso di rinunciare alla propria candidatura.

Il leader del MAS ha invitato Morales ha fare lo stesso e ha inoltre sollevato una questione scottante, ossia la frammentazione della sinistra e del suo elettorato, che questa volta potrebbe far cadere il Paese in mano alla destra autoritaria.

Già da alcuni mesi Morales ha rotto definitivamente con Arce e il Movimiento al Socialismo (che ha guidato per 30 anni), il quale ad oggi è in netto svantaggio e soprattutto non ha ancora presentato un candidato unitario alle prossime elezioni proprio a causa di questo deteriorante “fraticidio”.

Lo scorso marzo il sindacalista indigeno ha annunciato il lancio del suo nuovo partito, EVO Pueblo, che però ad oggi non è ancora ufficialmente registrato.

Attualmente, i candidati più solidi appartengono all’ala liberale: l’ex Presidente Jorge “Tuto” Quiroga e l’imprenditore Doria Medina. Andrónico Rodríguez potrebbe però qualificarsi come il nuovo volto della sinistra boliviana.









La reazione di Evo Morales

Evo Morales ha dichiarato in più occasioni che solo il popolo può chiedergli di declinare la sua candidatura, ribadendo la sua fiducia nella coscienza rivoluzionaria e continuando a difendere i progressi compiuti durante i suoi 14 anni di governo (tra cui il mantenimento di un tasso di cambio unico).

Sul suo profilo X, Morales ha così commentato la decisione del TCP:

«Il TCP calpesta la Costituzione ed emette sentenze incostituzionali ed arbitrarie che assecondano i capricci di chi detiene il potere […] Oggi, con lo stesso organismo che ha violato lo stato di diritto, cercano di squalificarci e di costruire un falso consenso istituzionale per escludere i movimenti indigeni e popolari. In definitiva, cercano di delegittimare il significato stesso della democrazia ma noi continueremo a mobilitarci e lottare».

Proprio ieri è partita la mobilitazione “Para Salvar Bolivia Nuevamente” organizzata dai sostenitori di Morales per registrare la sua candidatura alle elezioni generali della Bolivia: oggi la carovana raggiungerà la capitale, dove effettuerà una “grande marcia”.

Su Morales pende ancora un mandato d’arresto e questa è la prima volta da ottobre in cui l’ex Presidente lascia la sua roccaforte di Cochabamba. Nel mentre, si sono già registrati alcuni disordini con la polizia nella città di El Alto.

Che cosa prevede il futuro?

In aggiunta al dibattito circa la legittimità delle azioni di Morales (le dispute sulla sua possibilità di ricandidarsi infatti vanno avanti dal 2019), queste sono senza dubbio le elezioni più incerte e polarizzanti degli ultimi anni per il Paese latinoamericano.

A pesare maggiormente su questi elementi, la Bolivia sta vivendo una grave crisi economica (con un’inflazione raddoppiata secondo le previsioni) causata soprattutto dalla mal gestione del governo Arce che ha completamente distrutto il modello economico plurale del Paese.

Morales rischia di essere arrestato e se questo dovesse verificarsi ciò segnerebbe definitivamente la rottura con la vecchia sinistra boliviana. Ma, a complicare lo scenario, anche l’opposizione appare molto divisa e questo fa prevedere la necessità di futuri accordi e negoziazioni per governare il Paese. La forte disillusione popolare nei confronti del governo socialista ora potrebbe spostare i consensi sempre più a destra.

Nonostante Morales abbia dalla sua parte ancora molti consensi (soprattutto tra i ceti più poveri), quello che emerge è la mancanza di rinnovamento all’interno dell’arena politica boliviana, la quale deve ritornare a mettere realmente al centro le minoranze, i movimenti sociali e gli indigeni riuscendo al contempo ad affrontare efficacemente le sfide della contemporaneità dopo la “promessa infranta” del MAS.

Sara Coico