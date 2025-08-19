Una svolta significativa nella tutela dei lavoratori della gig economy arriva dal Tribunale di Milano, che ha sancito nuovi obblighi per la società Foodinho srl, responsabile del servizio di consegna Glovo. La decisione di dare un extra ai rider di Glovo si inserisce in un contesto sempre più attento alla salute e alla sicurezza dei lavoratori impiegati nel settore delle consegne a domicilio, spesso esposti a condizioni ambientali difficili e poco regolamentate.

Dotazioni anti-caldo obbligatorie: una nuova frontiera nella tutela del lavoro

Il provvedimento del Tribunale non si limita esclusivamente al riconoscimento economico: al centro della decisione vi è anche la previsione di dotazioni obbligatorie per contrastare gli effetti delle alte temperature. La sentenza impone a Foodinho di fornire ai propri rider una serie di strumenti e dispositivi di protezione individuale pensati per fronteggiare il caldo intenso, che sempre più spesso caratterizza le estati italiane.

I rider dovranno ricevere cappelli con visiera per schermarsi dal sole diretto, occhiali da sole protettivi, creme solari ad alta protezione per le parti esposte del corpo, borracce termiche per conservare l’acqua fresca e sali minerali da integrare durante il servizio. Una dotazione che rappresenta un passo avanti nella consapevolezza dei rischi legati al lavoro in condizioni climatiche estreme, soprattutto per una categoria come quella dei rider, spesso trascurata nei contratti collettivi tradizionali.

Il contesto climatico e la necessità di interventi normativi

L’estate del 2025 ha nuovamente messo alla prova la tenuta fisica dei lavoratori all’aperto, in particolare quelli impegnati nella consegna di cibo a domicilio. Le ondate di calore sempre più frequenti e persistenti, con temperature che a Milano hanno superato per settimane i 35 gradi, hanno reso improrogabile l’intervento delle istituzioni, non solo per tutelare la salute dei lavoratori, ma anche per definire criteri minimi di sicurezza e dignità sul lavoro.

L’iniziativa del Tribunale di Milano si inserisce proprio in questo contesto emergenziale, con l’obiettivo di costringere le piattaforme digitali a considerare seriamente il benessere fisico dei propri collaboratori, finora spesso considerati alla stregua di lavoratori autonomi e privi di ogni tutela reale.

Un’indennità climatica: 30 centesimi in più a consegna oltre i 25 gradi

Tra le disposizioni più rilevanti della sentenza, spicca l’obbligo per Foodinho di riconoscere un’indennità economica ai rider ogni volta che la temperatura esterna supera i 25 gradi. In particolare, la società dovrà corrispondere un supplemento di 30 centesimi per ogni consegna effettuata in queste condizioni. Una misura che, seppur modesta nell’entità, assume un forte valore simbolico e giuridico: per la prima volta si riconosce formalmente che il clima può rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo per il lavoratore, da compensare con un adeguato trattamento economico.

La soglia dei 25 gradi, apparentemente bassa, è stata scelta tenendo conto dei criteri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che considera temperature superiori a tale limite come potenzialmente pericolose per chi svolge attività fisica all'aperto.







Le reazioni delle parti sociali e delle associazioni di categoria

Alcune associazioni sindacali dei rider hanno accolto con favore la decisione, definendola “una vittoria di civiltà” e un importante precedente nella lotta per il riconoscimento dei diritti fondamentali dei lavoratori della gig economy.

Mentre Foodinho ha espresso riserve sul contenuto della sentenza, sostenendo che gli obblighi imposti rischiano di gravare in modo eccessivo sull’equilibrio economico del servizio e che eventuali costi aggiuntivi potrebbero essere trasferiti sull’utente finale. Tuttavia, l’azienda ha fatto sapere di voler rispettare la decisione, pur riservandosi il diritto di impugnarla nelle sedi competenti.

Il ruolo crescente della magistratura nel regolare la gig economy

Negli ultimi anni, la magistratura italiana è intervenuta più volte per chiarire i confini tra lavoro autonomo e subordinato nel contesto della gig economy, spesso a favore di un inquadramento più protettivo per i rider.

Già nel 2020, la Corte di Cassazione aveva affermato che i rider, pur operando formalmente come lavoratori autonomi, svolgevano una prestazione riconducibile al lavoro subordinato per via della natura eterodiretta della loro attività. La nuova sentenza del Tribunale di Milano si pone quindi in continuità con questa linea interpretativa, ampliandola al tema della sicurezza sul lavoro in condizioni climatiche estreme.

La salute dei lavoratori come nuova priorità normativa

L’obbligo di predisporre dotazioni anti-caldo e riconoscere indennità per il disagio climatico introduce il principio che la salute del lavoratore non è un fattore accessorio, ma centrale nella definizione dei rapporti di lavoro contemporanei.

Questa visione è in linea con le raccomandazioni dell’Unione Europea, che già da tempo promuove l’adozione di strategie nazionali per l’adattamento dei luoghi di lavoro ai cambiamenti climatici.

Il futuro del lavoro nella gig economy: flessibilità sì, ma non a scapito della dignità

La decisione giudiziaria milanese rilancia anche il dibattito più ampio sulla sostenibilità del modello economico fondato su piattaforme digitali e lavoro flessibile. Se da un lato queste forme di impiego offrono vantaggi in termini di rapidità, autonomia e accessibilità, dall’altro spesso lasciano scoperti i lavoratori rispetto a diritti fondamentali come la sicurezza, la previdenza e la giusta retribuzione.

Il caso Glovo-Foodinho dimostra che il tempo della deregolamentazione indiscriminata sembra ormai giunto al termine. Il riconoscimento della pericolosità delle alte temperature per chi lavora in strada rappresenta un importante segnale di inversione di tendenza, in cui la tutela della persona torna a essere prioritaria rispetto alle esigenze del profitto.