Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, ovvero il film sul serial Killer Ted Bundy si arricchisce di un nuovo membro. Da qualche giorno infatti è stato reso ufficiale che Jim Parsons, lo Sheldon Cooper di The Big Bang Theory, è entrato a far parte del cast.

La pellicola avrà per protagonista Zac Efron nei panni dell’efferato sociopatico. Tra i produttori ci saranno La Voltage Pictures e la Cota Films. Dietro alla macchina da presa, invece, Joe Berlinger.

Sebbene il regista in questione sia più famoso per film prettamente documentaristici che per lungometraggi narrativi, bisogna sottolineare che non è affatto nuovo a questo specifico genere. Sua è infatti la serie di tre film/documentari intitolati Paradise Lost. Tre produzioni che approfondiscono il controverso caso sui cosiddetti "West Memphis Three". In particolare il terzo film della serie gli valse addirittura la candidatura agli oscar come miglior documentario nel 2011.









Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile: Il cast

Jim Parsons, invece, vestirà i panni del procuratore distrettuale Larry Simpson. Grazie a quest’ultimo, infatti, nel 1979 si ottenne la condanna per il serial killer. Tra protagonisti del film spicca il grande John Malkovich nei panni del giudice Edward Cowart (ossia colui che emise la condanna capitale per Bundy).

A interpretare Elizabeth Kloepfer, l’incredula fidanzata dello psicopatico troveremo Lily Collins. Questo sarà un personaggio chiave del film, in quanto l’intera pellicola avrà al centro della trama il punto di vista della donna che per anni si rifiutò di credere alle accuse.

Solo quando lo stesso Bundy si decise a parlare e a descrivere i suoi numerosi e disumani omicidi, la Kloepfer e il resto del mondo si resero conto della mostruosità celata dietro a quel singolo individuo.

Una menzione particolare, infine, va fatta per James Hetfield. Lo storico leader dei Metallica, infatti, avrà una parte nel film come interprete di Bob Hayward, l’agente che per primo che arrestò il killer e che ebbe sospetti su di lui.

Emanuele Algieri