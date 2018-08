Facebook: eliminati diversi account che diffondevano fake news in USA

Per evitare un altra bufera come quelle di “Facebook Analytica” e del “RussiaGate”, la società con a capo Mark Zuckerberg, ha tempestivamente scoperto ed eliminato vari account, pagine e profili fake atti ad influenzare gli utenti durante il voto delle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti d’America

Come reso noto dallo staff di Facebook e dallo stesso Mark Zuckerberg attraverso un post, sono stati eliminati 8 pagine e 17 profili sul suo principale social network, e 7 account su Instagram, che hanno violato le regole e servivano ad organizzare una vera e propria campagna campagna mediatica in vista delle elezioni di metà mandato a novembre in America, atta a creare una propaganda di disinformazione allo scopo di dividere l’opinione pubblica americana in vista del voto. Inoltre secondo le analisi questi profili avevano l’ interesse nell’ organizzare una seconda “Unite the Right”, la manifestazione di carattere nazista che un anno fa copriva le strade di Charlottesville, in Virginia

Le pagine e gli account eliminate avevano un seguito di 290mila followers. Non si conoscono ancora i soggetti che stavano dietro a questi profili fake perchè utilizzavano reti VPN per nascondere il loro indirizzo IP, cosi da far credere che i loro server fossero in un Paese diverso da dove erano realmente collocati. Inoltre secondo le analisi dello staff Facebook, per restare anonimi, venivano pagate organizzazioni terze e servizi telefonici per sponsorizzare i loro post: si quantifica una cifra di 11mila dollari.

Non si è certi di chi possa esserci dietro, ma vedendo un comportamento simile con lo scandalo “RussiaGate” si sospettano interferenze da parte della “Internet Research Agency (IRA)”, l’organizzazione russa nota come “fabbrica di troll” e accusata di avere interferito nella campagna elettorale per le presidenziali statunitensi del 2016 e, più in generale, di condurre campagne di disinformazione online. Dal Cremlino, il presidente Vladimir Putin ha sempre negato ogni responsabilità di interferenze politiche verso altri Paesi

