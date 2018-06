Facebook: in arrivo la nuova funzione, che permette di silenziare gli spoiler

Dopo l’ultimo scandalo di Cambridge Analytica e le relative problematiche inerenti alla regolamentazione della privacy, il gioiello di Mark Zuckerberg lancia una nuova funzionalità. Questa sarà dedicata principalmente agli appassionati di film e serie tv, che ogni giorno si trovano di fronte ai numerosi post, contenenti spoiler (anticipazioni) fastidiosi. Attualmente in corso il test di Snooze, su un gruppo ristretto di utenti.

Il problema degli spoiler online

A chi non è mai capitato di incappare in un post contenente spoiler? Spesso per problemi legati alla vita di tutti i giorni, non si ha il tempo di seguire assiduamente, tutti i nostri programmi preferiti. Il fenomeno degli spoiler in rete è dunque un problema per tutti gli utenti, che non riescono a guardare in tempo reale un evento di loro interesse. Gli spoiler non riguardano solo serie tv e film, ma anche partite di calcio o programmi di varietà generale. Inoltre la frammentazione delle modalità con cui gli utenti hanno accesso ai contenuti – come il device mobile – ha gradualmente incrementato il fenomeno dei contenuti On Demand. Questo permette di poter rivedere in un momento successivo, tutte le puntate che non sono state viste. Viene così a mancare il parallelismo fra la messa in onda e la mera visione e per questo motivo gli spoiler possono essere davvero sgradevoli.









Snooze: la nuova funzionalità

Prima la conseguenza per evitare gli spoiler, si manifestava con l’allontanamento progressivo dai social e da tutti quei canali d’informazione, che potevano profilare anticipazioni. Facebook prova a rivoluzionare e arginare questo fastidio, che è sempre più comune fra i suoi utenti. Si ispira al modello in funzione su Twitter Si chiama Keyword Snooze, la nuova funzionalità che sarà presto disponibile sul social network. Gli esperti stanno testando un algoritmo per proteggere gli utenti dagli spoiler, che minacciano di rovinare l’esperienza diretta con i contenuti.

I posti potranno essere silenziati per trenta giorni. Si dovrà cliccare sui tre puntini sopra al post e selezionare l’opzione per bloccare le parole presenti nel testo. Comparirà una lista di termini presenti nel post, che potranno essere silenziati. Sarà dunque possibile bloccare solo temporaneamente post e articoli, che avranno al loro interno determinate parole chiave.

Alessia Primavera