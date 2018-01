Sin dall’avvento del Web 2.0, il cui focus sui content creators è andato crescendo di anno in anno, i social sono diventati sempre di più un punto di riferimento per chi volesse diffondere il proprio lavoro. Tuttavia, per molto tempo, Facebook ha ignorato una grossa fetta di mercato. Quella relativa ai gamers, una categoria di streamers particolarmente prolifica.

Facebook Live rappresenta il tentativo di Facebook di entrare prepotentemente in questo mercato. Un mercato estremamente ampio, pronto a esplodere ulteriormente grazie al diffondersi sempre maggiore del fenomeno esports.

In realtà, finora, i siti di riferimento per i gamers sono stati Twitch e YouTube. Eppure, entrambe le piattaforme hanno mostrato a più riprese di non essere in grado di tutelare al meglio la propria utenza.

Twitch continua ad essere il sito preferito dagli streamers e dagli spettatori, data la sua versatilità e i continui aggiornamenti. Non va dimenticato che il servizio continua a migliorare di anno in anno, con l’aggiunta di features innovative come le clip, i cheers e la modalità theatre.

È altrettanto vero, però, che più di una volta le scelte sulle sue condizioni di utilizzo hanno causato polemiche. Resta nella storia l’obbligo di mantenere un abbigliamento consono, causato dalle streamers che mostravano molto più che semplici gameplay a chi fosse disposto a donare cifre ingenti, esteso poi anche agli uomini.

O, forse ancora più controverso, quello riguardante la rimozione dell’audio nel caso di utilizzo di colonne sonore protette da copyright. Situazione resa ancora più insostenibile dal fatto che l’algoritmo che avrebbe dovuto gestire questo sistema era particolarmente zelante e finiva col rimuovere l’audio dalla maggior parte dei filmati, a volte persino in diretta.

Mentre Twitch è attivo dal 2011, YouTube ha aperto la possibilità del live streaming a tutti i suoi utenti solo alle soglie del 2014. Il problema è che l’interfaccia di streaming è molto più limitata rispetto a quella offerta dal suo rivale. Come se non bastasse, pare che oggigiorno la piattaforma di proprietà Google sia il punto di partenza della maggior parte delle polemiche nate su Internet.

Anche a non voler andare troppo indietro col tempo, nel 2017 PewDiePie, proprietario di uno dei maggior canali YouTube, si è visto accusato di razzismo per due episodi in pochi mesi. Oggi, in seguito a quella che online è stata definita “Adpocalypse”, possono essere monetizzati sulla piattaforma solo i video privi di qualsiasi tipo di profanità.









Facebook Live come alternativa nuova e più libera.

È questo il gap che Facebook Live vorrebbe riempire, attirando i gamers di Twitch e YouTube con una percentuale maggiore sulle donazioni. Va specificato che, al momento, entrambi i siti tengono per sé il 30% dei guadagni degli streamers, e Facebook ha fatto lo stesso in passato con i game developers.

Ad ogni modo, si tratta di un sistema tutt’altro che improvvisato, e che rientra nel programma “gaming creator pilot” di Facebook. Un programma che ha come obiettivo quello di aiutare i gamers a crearsi un pubblico e una community attraverso Facebook, Instagram e Oculus.

Facebook Live rientra perfettamente nei cambiamenti fatti di recente da Facebook, come il nuovo algoritmo del news feed, che ora includerà molte più notizie riguardanti i nostri amici. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli utenti in modo attivo, piuttosto che favorire un consumo passivo dei media.

E poche community sono attive come quelle dei gamers, in cui gli utenti intervengono frequentemente per dare le proprie opinioni su tattiche e giochi, generando costantemente argomenti di discussione.

Chiaramente, il potenziale successo di Facebook Live dipende in larga parte dalla sua capacità di creare un’interfaccia adatta allo streaming. La speranza è che Facebook lavori a migliorare quella attuale per renderla più fruibile, perlomeno avvicinandola a quanto offerto da Twitch. Se a questo sviluppo coinciderà una situazione economicamente favorevole per gli utenti, Facebook Live potrebbe effettivamente diventare la nuova casa degli streamers.

Roberto Maselli