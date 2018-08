Facebook ha rimosso 652 pagine e account controllati dall’Iran e dalla Russia che, attraverso notizie false, volevano influenzare l’opinione politica negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Medio Oriente e in America Latina.

Dell’indagine se ne sta occupato FireEye, una società di sicurezza informatica. Già a luglio Facebook aveva cancellato 8 pagine su Facebook, 17 profili e 7 account su Instagram, in quanto sospette di voler influenzare le elezioni di midterm statunitensi che si terranno il prossimo 6 novembre.

Dopo quanto accaduto durante le elezioni americane del 2016, tra scandali su sicurezza e privacy e sospette manipolazioni russe, in quest’occasione Facebook è subito intervenuta. Difatti, sebbene la società non abbia ancora concluso le analisi e le verifiche del materiale considerato sospetto, tutti gli account e le pagine sono state rimossi. Inoltre, ha dichiarato sempre Facebook, sono stati subito contattati il governo degli Stati Uniti e quello britannico, oltre al dipartimento USA del Tesoro e il dipartimento di Stato.

L’indagine di FireEye

FireEye ha scoperto l’esistenza di quattro campagne diverse legate ai diversi account e pagine. La loro attività sospetta è legata a una «condotta non autentica coordinata» che comprende la condivisione di materiale a sfondo politico. In realtà, non è stato possibile individuare collegamenti tra i vari profili. Così come non è possibile dire con certezza che l’obiettivo del gruppo fosse influenzare le elezioni di midterm, ma «non si esclude che tentativi in questo senso possano essere stati fatti», ha detto Nathaniel Gleicher, capo della sicurezza informatica.

Se Mark Zuckerberg ammette che «C’è molto che ancora non sappiamo», Gleicher dichiara che le investigazioni vanno avanti, ma, data la sensibilità dell’argomento, non verranno condivise ulteriori informazioni su quanto è stato rimosso.









La prima campagna

La prima campagna comprendeva 74 pagine, 70 account e 3 gruppi su Facebook, oltre a 76 account Instagram, per un totale di circa 155mila follower. I primi account creati risalgono al 2013 e rispondevano allo slogan di “Liberty Front Press”, definendosi indipendenti. In realtà, erano legati allo stato iraniano e diffondevano notizie su Medio Oriente, Regno Unito, Stati Uniti e America Latina. L’obiettivo di questa campagna, secondo FireEye, era quello di «promuovere gli interessi politici iraniani, inclusi i temi anti-sauditi, anti-israeliani e pro-palestinesi, così come promuovere il sostegno per alcune politiche statunitensi favorevoli all’Iran, come l’accordo nucleare Stati Uniti-Iran». Inoltre, veicolava anche diversi messaggi anti-Trump, con tanto di account “gestiti” da pupazzi mascherati da americani liberali.

La seconda campagna

La seconda campagna coinvolgeva 12 pagine e 66 account Facebook, oltre a 9 account Instagram. Questi si presentavano come profili di giornali o siti di news, ma in realtà venivano usati per compiere attacchi informatici.

La terza campagna

La terza campagna comprendeva 168 pagine e 140 account su Facebook e 31 su Instagram. Promuoveva eventi e solo una delle pagine aveva circa 800mila follower. Condivideva contenuti in arabo e in farsi sulla politica del Medio Oriente, del Regno Unito e degli Stati Uniti.

La quarta campagna

Sulla quarta campagna Facebook non ha fornito particolari informazioni. Tutto quelli che si sa è che era formata da pagine, gruppi e account legati all’intelligence militare russa e apparentemente senza legami con le prime tre, che avevano sede in Iran. Era incentrata sulla diffusione di messaggi filo-russi legati alle guerre in Siria e Ucraina.

Margaret Petrarca