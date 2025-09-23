Quanto sono forti le democrazie? A quanto pare, poco. Infatti, stiamo assistendo sempre di più al fenomeno delle Fake democracy, tutti quei sistemi politici apparentemente democratici che assumono una valenza autarchica. Russia, Ungheria e Turchia sono solo alcuni degli Stati che stanno smantellando la democrazia elemento dopo elemento e stanno cercando di seppellire la sovranità popolare per centralizzare il potere esecutivo.

Dalle fake news alla fake democracy: le macchine della disinformazione al servizio dell’autarchia

L’affermarsi dei sistemi democratici nel ventunesimo secolo ha permesso a quest’epoca di essere considerata l’era della libertà, in un mondo in cui la sovranità appartiene principalmente alla popolazione civile. Eppure, dagli anni 10 del 2000 è iniziato un vero e proprio processo di snaturamento delle democrazie, che in alcuni Stati ha portato a un clima di repressione, alla centralizzazione del potere e ad ostacolare, anche in modo violento, il dissenso verso il governo.

In questo contesto, l’elaborazione e la diffusione delle fake news diventano uno strumento molto efficace: «Dividi et impera» diceva Giulio Cesare e purtroppo le notizie false servono soprattutto a questo. Dagli immigrati ai manifestanti, l’obiettivo della diffusione delle fake news è proprio quello di aizzare le persone contro le fasce più deboli della popolazione e trovare un colpevole che sia esterno all’esecutivo, in modo da poter controllare più facilmente i governati.

Il controllo dei media è dunque importantissimo, perché permette di manipolare le informazioni e veicolare gli stati d’animi attraverso una propaganda funzionale al mantenimento del potere da parte di chi è al governo. Sotto questo profilo, sono moltissimi gli studi che dimostrano chiaramente come la diffusione delle notizie false attraverso la rete, soprattutto tramite i social media, abbia effetti significativi sull’orientamento del voto da parte di una buona fetta di elettorato e quindi sull’esito delle elezioni.

Democrazie a rischio: il caso in Russia, Turchia e Ungheria

Se Vladimir Putin è riuscito in vent’anni a centralizzare il potere democratico sulla sua persona, ad eliminare dissidenti politici e a sottomettere il popolo russo tramite la propaganda sui social, in primis VK, anche i governi di Viktor Orbàn in Ungheria e Tayyp Erdoğan in Turchia sono un chiaro esempio di quanto in realtà i sistemi democratici siano fragili. In primis, è palese la repressione verso le opposizioni e chi esprime dissenso per l’operato del governo; oltre ciò, un campanello d’allarme è rappresentato dalla censura e dal divieto di diffusione delle opere artistiche che contestano i governanti, elementi comuni in Russia, Turchia e Ungheria.







Quindi, non è in pericolo solo la popolazione, ma anche ogni rappresentante politico che esprima dissenso contro l’inquinamento del sistema, come è successo con Aleksej Navalny in Russia. Così, una democrazia si trasforma in un sistema autarchico, anche se lo Stato mantiene una facciata di apparente libertà; ciò dimostra che i moderni sistemi democratici sono molto più fragili di quel che sembrano.

Perché la democrazia va difesa e coltivata

In un contesto geopolitico sempre più teso, la democrazia è in pericolo ogni volta in cui è l’ignoranza a vincere le elezioni: tra programmi elettorali che non vengono compresi, l’inabilità a verificare la veridicità di una notizia e l’affidamento sulle percezioni invece che sui dati reali, le cittadine e i cittadini finiscono per eleggere persone inadeguate dalle politiche mediocri. Una democrazia muore nel momento in cui le istituzioni si indeboliscono e i ceti medi perdono certezze, quando si va a definire un netto contrasto tra la casta e il popolo, tra l’establishment e i cittadini, mentre la paura comincia a governare e le tendenze assolutistiche vengono risvegliate in nome della sicurezza.

Eppure, i sistemi democratici sono la scelta migliore per il benessere di una popolazione: laddove un governo autarchico incita alla guerra per la risoluzione dei conflitti, la democrazia sceglie diplomazia e soluzioni pacifiste per risolvere le controversie. Inoltre, i sistemi democratici offrono maggiori diritti alla popolazione, con la libertà e le opportunità che fungono da faro e contribuiscono all’aumento della ricchezza generale. Infine, la democrazia tutela la sovranità del popolo, come evidenza il primo articolo della Costituzione italiana, permettendo la partecipazione della società civile a un sistema elettorale garantista, pluralista e pluripartitico.

In altre parole, la democrazia può essere promotrice di legalità e responsabilità degli eletti quando ben gestita e quando sia prevista l’indipendenza dei principali poteri dello Stato. Per questo dobbiamo riconoscerne le enormi potenzialità, in primis proteggendo ed esercitando il diritto di voto e difendendola dalle infiltrazioni di persone corrotte, impegnate a difendere esclusivamente i propri interessi e non quelli della collettività che rappresentano.

Aurora Colantonio