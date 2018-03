Il falso principe che adesca ragazze su Facebook fingendosi sceicco

I social network hanno rivoluzionato la nostra vita sociale: ci permettono di mantenere i contatti con persone che già frequentiamo e ci consentono di conoscere persone nuove. Ma, come in ogni cosa, c’è anche il rovescio della medaglia, ossia: come facciamo a sapere che qualcuno mai visto e incontrato dal vivo sia effetivamente chi dice di essere, quando lo ‘conosciamo’ tramite una chat?

Il falso principe

I casi di finti profili sono numerosi, anche perché è abbastanza semplice iscriversi a Facebook usando un nome ed un cognome diversi dal proprio e inserire come foto profilo quelle di un’altra persona. Qualcuno potrebbe obiettare che è illegale e che si tratta di furto d’identità: è vero, ma ciò non impedisce ad alcuni ‘simpaticoni’ di farlo ugualmente. L’ultimo caso di falso profilo Facebook è abbastanza clamoroso: qualcuno si è finto niente di meno che sceicco degli Emirati Arabi Uniti per poter adescare una giovane donna. Ma non stiamo parlando di uno sceicco qualunque, bensì del principe ereditario di Dubai in persona, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, conosciuto con il nome d’arte di “Fazza”.









La vittima di questa truffa è una giovane donna di 35 anni del Cilento che ha raccontato la sua vicenda:

“Mi sono innamorato dei tuoi occhi. Sono follemente innamorato di te”

Questi sono solo alcuni dei complimenti (scritti in inglese) che il falso principe le inviava in chat; la ‘conversazione’ è durata alcuni giorni e poi ha proposto alla ragazza di “mostrarsi in cam” e di proseguire lo scambio di messaggi attraverso l’app “Hangout”. La giovane ha rifiutato di farsi vedere con la web cam, continuando a parlare con il falso principe sulla chat di Facebook.

“Mi ha chiesto delle foto se avevo una casa e quanto valeva. Abbiamo parlato a lungo e mi ha anche detto che vorrebbe fossi una sua sposa. Gli ho detto che se teneva realmente ad una persona avrebbe fatto qualcosa di molto importante”.









La ragazza l’ha volontariamente provocato per capire quale sarebbe stata la sua risposta: “Ma lui ha cambiato subito discorso”.

“Sono milionario ma amo stare con le persone comuni. Mio padre mi ha insegnato a fare tutto e a parlare con tutti”.

Dunque, niente regali o doni per la donna che gli avrebbe rapito il cuore.

“Naturalmente era solo una provocazione. Sono felicemente sposata e mamma di una bellissima bambina. Non cambierei la mia vita per nulla al mondo”.

Stando così le cose, la ragazza ha scelto “di interrompere il gioco” e lo ha eliminato dalle sue amicizie “prima che la situazione potesse degenerare”.

Di sicuro, lei non è la prima ‘vittima’ di questo falso principe, che comunque continua a mantenere questo finto profilo, tra l’altro non si sa ancora se si tratti di un uomo o di una donna.









AAA Principe Cercasi

Ora, che un buon partito possa ‘fare gola’ a molte persone è cosa abbastanza ovvia e risaputa, a maggior ragione se si tratta di un principe che è anche uno degli uomini più ricchi del mondo. Ma il vero principe degli Emirati ha i suoi profili social ufficiali, distinguibili grazie alla spunta blu che appare accanto al suo nome, perciò occhio alle imitazioni.

Ah, per chi fosse interessata, “Fazza” è attualmente single, quindi non disperate se fra meno di due mesi Harry d’Inghilterra convolerà a nozze, c’è ancora un principe disponibile sulla piazza.

Carmen Morello