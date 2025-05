Nel silenzio delle diplomazie e nell’indifferenza dei mercati globali, oltre 295 milioni di persone, distribuite in 53 Paesi e territori, vivono oggi in condizioni di fame nel mondo acuta. Un numero impressionante, in crescita di quasi 14 milioni rispetto al 2023, che racconta una realtà sempre più tragica. A lanciare l’allarme è il rapporto del Global Network Against Food Crises, promosso da Nazioni Unite, Unione Europea e diverse organizzazioni umanitarie.

Crisi alimentari e abbandono politico

Nel 2024, la fame nel mondo è diventata un’emergenza sistemica. Le cause? Conflitti armati, collassi economici, eventi climatici estremi e spostamenti forzati. Ma non solo: a peggiorare la situazione è l’abbandono progressivo dei finanziamenti umanitari, sempre più esigui rispetto all’enormità delle necessità. Il segretario generale dell’ONU António Guterres ha definito questa crisi un “fallimento dell’umanità”, denunciando il crollo dell’attenzione politica e la mancanza di un reale impegno internazionale.

Bambini dimenticati: la piaga della malnutrizione

Tra le vittime più colpite dalla catastrofe umanitaria della fame nel mondo ci sono i bambini. Quasi 38 milioni di minori sotto i cinque anni soffrono di gravi forme di malnutrizione in 26 diverse crisi nutrizionali. Striscia di Gaza, Yemen, Sudan e Mali sono tra i contesti più drammatici, dove la sopravvivenza quotidiana è messa in discussione da carenze alimentari croniche e strutture sanitarie al collasso. L’infanzia, in questi luoghi, sta scomparendo nel silenzio.

Gli sfollati della fame nel mondo: una spirale senza fine

Un altro elemento drammatico evidenziato dal rapporto ONU sulla fame nel mondo riguarda lo sfollamento forzato: oltre 95 milioni di persone fuggono da guerre, carestie e disastri climatici, cercando rifugio in paesi già colpiti da gravi insicurezze alimentari.

Dalla Repubblica Democratica del Congo alla Siria, passando per la Colombia e il Sudan, la migrazione forzata aggrava la pressione su risorse già insufficienti e innesca nuove crisi, in un effetto domino che sembra inarrestabile.







Fame catastrofica: un numero mai così alto

Il livello più estremo di emergenza alimentare – definito “Fase 5” nei sistemi IPC e CH – ha raggiunto livelli senza precedenti. Sono 1,9 milioni le persone che vivono oggi in condizioni di fame catastrofica, ovvero prive di ogni accesso regolare al cibo e a rischio immediato di morte per fame. È il dato più elevato mai registrato da quando il Global Report on Food Crises ha cominciato il suo monitoraggio, nel 2016. E il trend è ancora in crescita.

Cause strutturali e fattori scatenanti

Dietro a questa crisi globale si nasconde una somma di fattori interconnessi. Il conflitto resta il principale responsabile: guerre civili e tensioni politiche hanno spinto circa 140 milioni di persone in 20 Paesi verso l’insicurezza alimentare. A ciò si aggiungono gli shock economici – inflazione, svalutazione delle valute, instabilità finanziaria – che hanno colpito quasi 60 milioni di individui in 15 Stati. E infine, gli eventi climatici estremi, come le siccità e le alluvioni causate da El Niño, hanno spinto oltre 96 milioni di persone sull’orlo della fame.

Le prospettive per l’anno a venire sono tutt’altro che rassicuranti. Il 2025 rischia di essere l’anno con il più drastico taglio ai finanziamenti umanitari da quando il rapporto è stato istituito. Una riduzione che, se confermata, potrebbe amplificare ulteriormente gli effetti devastanti della fame e della malnutrizione in molte regioni già sull’orlo del collasso.

L’appello della rete globale: rompere il ciclo

Secondo la Global Network Against Food Crises, l’unica strada per contrastare la deriva attuale è un deciso cambio di rotta. Bisogna superare le risposte emergenziali frammentarie e puntare su un intervento strutturale, coordinato, sostenibile.

Serve investire in sistemi alimentari locali, rafforzare i servizi nutrizionali integrati e garantire il sostegno alle comunità più vulnerabili. Solo così sarà possibile costruire resilienza a lungo termine e interrompere il ciclo delle crisi alimentari.

Il messaggio lanciato dalla rete globale è chiaro e diretto: “Il mondo ha perso la bussola”. L’emergenza della fame nel mondo non è solo una questione umanitaria, ma un indicatore del fallimento collettivo nel garantire i diritti fondamentali. In un pianeta in cui cibo e risorse esistono in abbondanza, tollerare la fame di milioni di persone rappresenta una sconfitta morale e politica senza giustificazioni.

Mentre il mondo sviluppato discute di intelligenza artificiale, missioni spaziali e transizione verde, una parte sempre più vasta dell’umanità lotta semplicemente per mangiare. I numeri parlano chiaro: il fenomeno è globale, in espansione e sottofinanziato. Fermare questa corsa verso il baratro richiede una volontà politica che oggi appare, purtroppo, tragicamente assente.

Lucrezia Agliani