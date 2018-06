Famiglie gay, mercenari e fumetti. Tutte le polemiche del nuovo governo

Dopo tre mesi di calvario finalmente l’Italia possiede un governo. Nato in preda a mille contraddizioni e in un clima totalmente eccezionale, il primo governo populista d’Europa ha finalmente visto la luce, pronto ad attuare quel cambiamento di cui tanto ha millantato. L’alleanza di governo tra Lega e Movimento 5 stelle è a tutti gli effetti un esperimento politico unico nel suo genere ma, come tutti gli esperimenti, non è esente da controindicazioni o effetti collaterali.









Mettere insieme due partiti diversi e con visioni strategiche talvolta opposte può non rappresentare un buon viatico per la nascente legislatura, e le poche convergenze che hanno consentito la stesura del contratto di governo potrebbero non essere sufficienti per la tenuta dell’esecutivo. Ma il governo Conte non ha fatto in tempo a nascere che già fa parlare di se. Questo è dovuto alle dichiarazioni o alle prese di posizione di alcuni suoi ministri, che inconsapevolmente mettono in mostra le divergenze fra i due partiti di maggioranza. Vediamone alcune.

Le famiglie gay non esistono

La prima vera e propria dichiarazione che ha sollevato un vespaio di polemiche è quella partorita dal neo ministro della famiglia e della disabilità, il leghista Lorenzo Fontana. Stando alle sue parole rilasciate in un’intervista, le famiglie gay non esistono e, da cattolico, la famiglia naturale è una sola: uomo, donna e figli.

L’annosa questione delle coppe gay e dei diritti civili ha tenuto banco per molto tempo nel dibattito politico, ma almeno ha ottenuto un tenue risultato con la legge Cirinnà attuata dal governo Renzi. Anche se come impostazione si presenta debole, questa legge serve almeno come tiepida risposta non solo alla comunità LGBT ma all’intero assetto sociale del paese.

Qui la questione non è che un cattolico abbia idee contrarie alle coppie di fatto o che ritenga l’unica famiglia possibile quella di matrice cristiana. Da un cattolico sarebbe strano aspettarsi il contrario. Il tema di fondo non sono le idee personali (che in quanto tali sono legittime) ma il fatto che queste dichiarazioni trapelino dalla bocca di un ministro. Data la carica istituzionale che ricopre, il ministro Fontana dovrebbe ricordare che quando parla lo fa a nome della Repubblica italiana e per questo le sue parole dovrebbero essere più inclusive e meno esclusive.

Il fatto che poi un ministro parli contro un principio (le coppie di fatto) sancito da una legge dello Stato (la legge Cirinnà) è una contraddizione bella e buona che però può non appassionare abbastanza l’opinione pubblica, perciò lasciamo il dibattito solo agli amanti del genere.

Difesa pubblica o privata?

Un’altra grana deriva dalla neo ministra della Difesa, Elisabetta Trenta. Seconda la denuncia di alcuni esponenti del PD, la ministra sarebbe in conflitto di interesse a causa delle cariche da lei ricoperte in alcune società. Gli esponenti dem fanno riferimento alla SudgestAid, società consortile privata con partecipazioni pubbliche, impegnata in progetti di sviluppo e di difesa nelle aree del Mezzogiorno e del mondo.









Gli esponenti del PD in pratica accusano la ministra Trenta di non essere idonea al ruolo che ricopre perché andrebbe a scontrarsi con gli interessi della società cui era a capo e che, sostanzialmente, si occupava di reclutare mercenari, ovvero soldati privati per l’espletamento dei progetti societari.

A rincarare la dose ci pensa anche il settimanale francese Le Point, che accusa la ministra dello stesso conflitto di interessi. Oltretutto, aggiungono i dem, il marito ricopre un’importante carica dirigenziale all’interno del Ministero, occupandosi proprio degli appalti sugli armamenti.

Al di la della legittimità delle critiche e dei dubbi sollevati dal PD, prima di dipingere la ministra Trenta come persona poco trasparente meglio attendere qualche sua dichiarazione o, in alternativa, qualche passo falso. Ma fino ad allora ci atteniamo alla presunta buona fede della ministra.

La d-istruzione del fumetto

Polemiche a pioggia anche sul neo ministro dell’istruzione, l’anonimo Marco Bussetti, in quota Lega. Ello ha recentemente rilasciato una dichiarazione pregna di significato:

“Penso che sarebbe utile fare un ragionamento sulle modalità con cui vengono somministrati i compiti. Io sono perché si facciano un po’ di compiti, con intelligenza. Invece di stare tutta l’estate seduti sulla sdraio a leggere i fumetti o a giocare col cellulare, meglio essere stimolati da buone letture o attività che tengano acceso, vigile, attento, impegnato il cervello”.

Che un leghista parli di cervello è già di per se una notizia. Ma celie a parte, ciò che più ha fatto inorridire la platea sono i suoi strali contro i fumetti che, a suo giudizio, pregiudicano le facoltà intellettuali dei giovani.









Ora, che il mondo dell’istruzione pubblica abbia problemi atavici lo si sa, ma attribuire ai giovani il difetto di nutrirsi di fumetti denota un pressapochismo intellettuale lampante. Anche perché, fosse quello il problema odierno dei giovani, basterebbe un attimo a risolverlo. Il problema non sono i fumetti, che di per loro sono un tipo di lettura, bensì l’intero comparto dell’istruzione italiano e del modo in cui si somministra la cultura. Certo, leggere un fumetto non è come leggere Foscolo o D’Annunzio, ma sempre meglio che leggere “I promessi sposi”, uno dei romanzi più diseducativi che si possano propinare a dei giovani studenti.

Anche al ministro Bussetti consigliamo di ragionare un attimo prima di aprir bocca e rendersi anche conto che il fumetto non è un’eresia ma un esempio di creatività, al pari di qualsivoglia opera dell’ingegno. Che il ministro dell’istruzione mediti e torni a istruirsi, magari leggendo la vita di Carvaggio illustrata da Milo Manara.

Nicolò Canazza