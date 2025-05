Le famiglie italiane hanno tagliato la spesa a marzo 2025. Nonostante una retorica istituzionale che spesso si mostra ottimista, i dati più recenti dipingono un quadro ben diverso: quello di un tessuto familiare che fatica a mantenere il proprio potere d’acquisto, schiacciato da salari statici e da un’inflazione che, pur rallentando, continua a erodere il valore reale delle entrate.

Le dinamiche salariali: una stagnazione cronica

Negli ultimi anni, i salari reali in Italia hanno mostrato una crescita quasi nulla, non riuscendo a tenere il passo con l’aumento del costo della vita. Una tendenza che ha radici profonde e strutturali, e che si è accentuata nel periodo post-pandemico, quando l’inflazione globale ha iniziato a spingere verso l’alto i prezzi di beni e servizi, senza che il mercato del lavoro nazionale riuscisse a reagire con adeguati aumenti retributivi.

Secondo le ultime rilevazioni, la crescita nominale delle retribuzioni si è rivelata insufficiente a compensare l’incremento dei prezzi al consumo. Questo ha determinato una compressione del potere d’acquisto delle famiglie, con conseguente riduzione della propensione alla spesa, in particolare per i beni non essenziali.

L’effetto combinato dell’inflazione e della domanda debole

In questo contesto, il dato recentemente diffuso dall’Istat sulle vendite al dettaglio assume una rilevanza ancora maggiore. Nel mese di marzo 2025, le vendite al dettaglio hanno registrato un calo del 4,2% in termini di volume rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Anche in termini di valore, si osserva una contrazione significativa, pari al 2,8%. Tali cifre rivelano che le famiglie non solo acquistano meno in quantità, ma cominciano anche a ridurre l’importo complessivo delle spese, nonostante il livello dei prezzi continui a essere elevato.

Il confronto con il mese precedente, febbraio 2025, mostra un ulteriore peggioramento: -0,5% sia in valore che in quantità. Si tratta di una tendenza che conferma l’indebolimento progressivo della domanda interna, componente fondamentale della crescita economica.

Alimentari sotto pressione: il termometro della crisi

Tra le categorie merceologiche più colpite, i prodotti alimentari si distinguono per una contrazione particolarmente marcata. L’Istat segnala un calo degli acquisti pari al 6,7% rispetto a marzo 2024, un dato che rivela come anche i consumi di beni primari siano stati oggetto di tagli. Quando i cittadini iniziano a ridurre gli acquisti alimentari, significa che la pressione sulle finanze familiari ha raggiunto livelli critici.

Non va meglio per i beni non alimentari, che registrano anch’essi una flessione del 2,1%. Anche se meno drammatico rispetto agli alimentari, questo dato conferma la diffusa prudenza nei consumi, spinta da un clima di incertezza economica e da una ridotta disponibilità di spesa discrezionale.

Le ragioni dietro al calo dei consumi

Le cause di questo rallentamento sono molteplici. In primo luogo, la struttura del mercato del lavoro italiano, caratterizzata da un’elevata incidenza di contratti a termine, lavoro part-time involontario e bassi salari, impedisce una crescita stabile dei redditi familiari. A questo si aggiunge la politica monetaria della Banca Centrale Europea, che, pur avendo rallentato l’inasprimento dei tassi di interesse, mantiene ancora un livello restrittivo per contrastare l’inflazione, con effetti indiretti sulla disponibilità di credito al consumo.

In secondo luogo, va considerato l’impatto psicologico che l’inflazione ha avuto sui comportamenti di spesa. L’esperienza del biennio 2022-2023, segnato da un forte aumento dei prezzi, ha lasciato un’impronta profonda nella percezione dei cittadini, che oggi appaiono più prudenti e orientati al risparmio, anche in presenza di segnali di raffreddamento dell’inflazione.

Il quadro macroeconomico e le prospettive

Il contesto macroeconomico europeo contribuisce a delineare un orizzonte ancora incerto. Sebbene alcuni indicatori segnalino un moderato miglioramento della congiuntura, la ripresa resta fragile e disomogenea. L’Italia, in particolare, sconta un tasso di crescita inferiore rispetto alla media dell’Eurozona, con un sistema produttivo che fatica a innovarsi e una domanda interna che non riesce a fungere da traino.

Le politiche fiscali finora adottate, come i bonus mirati e i sussidi temporanei, non sembrano in grado di garantire un sostegno strutturale alla capacità di spesa delle famiglie. Serve, secondo molti economisti, un cambio di paradigma: puntare su politiche retributive espansive, investimenti in formazione e occupazione stabile, e riforme capaci di stimolare la produttività, unica leva in grado di giustificare nel lungo periodo un incremento dei salari.







Il ruolo della distribuzione e delle imprese

Anche il settore della distribuzione è direttamente coinvolto in questa dinamica. Le imprese che operano nel commercio al dettaglio si trovano strette tra l’aumento dei costi operativi – energia, materie prime, logistica – e la contrazione della domanda. Il risultato è una compressione dei margini e una crescente difficoltà a sostenere la competitività senza sacrificare la redditività.

In molti casi, la risposta degli operatori commerciali è stata quella di puntare su offerte promozionali, sconti e strategie di fidelizzazione, nella speranza di mantenere la clientela. Tuttavia, queste iniziative non sempre riescono a compensare l’effetto depressivo esercitato dall’incertezza economica sui consumi.

Patricia Iori