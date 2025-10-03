Nel secondo trimestre del 2025, le famiglie italiane risparmiano di più ma consumano poco, trovandosi nuovamente strette in una morsa economica che sembra non allentare la presa: da un lato l’inasprimento del carico fiscale, dall’altro la fatica quotidiana di far quadrare i conti in un contesto di consumi stagnanti e redditi che non riescono a tenere il passo con l’inflazione. È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall’Istat, che tracciano un quadro complesso e in parte preoccupante dell’attuale congiuntura economica.

Il risparmio torna a crescere: tra prudenza e incertezza

Uno degli aspetti più significativi del rapporto Istat riguarda l’atteggiamento delle famiglie italiane rispetto al risparmio. La propensione a mettere da parte denaro, infatti, è salita al 9,5%, un dato che segnala chiaramente una tendenza alla cautela. Si tratta di un comportamento che riflette non tanto una capacità economica rafforzata, quanto piuttosto una crescente insicurezza verso il futuro. L’aumento della propensione al risparmio, infatti, avviene in un contesto in cui i consumi crescono a malapena (+0,5%), e il potere d’acquisto registra solo un lieve miglioramento (+0,3%), eroso in buona parte da un’inflazione che continua a farsi sentire (+0,5%).

Questo atteggiamento prudentemente difensivo si traduce in una minore disponibilità a spendere, soprattutto per beni non essenziali, con un impatto diretto sul commercio al dettaglio e, più in generale, sulla dinamica della domanda interna.

Consumi al palo e redditi in lieve ripresa

Nonostante un lieve incremento del reddito disponibile (+0,8%) rispetto al secondo trimestre del 2024, la crescita dei consumi resta marginale. Le famiglie, insomma, guadagnano un po’ di più, ma spendono quasi la stessa cifra. Una situazione che mostra come la dinamica reddituale non sia sufficiente a stimolare la domanda, frenata sia dall’inflazione, sia dall’insicurezza sul futuro economico del Paese.

Il potere d’acquisto, corretto per l’andamento dei prezzi, cresce infatti solo dello 0,3%, un margine quasi impercettibile che conferma la difficoltà degli italiani a tradurre l’incremento nominale dei redditi in un miglioramento effettivo del benessere materiale. In altre parole, la ripresa dei redditi non riesce a compensare pienamente l’aumento del costo della vita, lasciando le famiglie in una situazione di stallo.

Pressione fiscale in aumento: un peso sempre più gravoso

Sul fronte delle finanze pubbliche, l’Istat ha registrato un incremento della pressione fiscale che desta preoccupazione. Il rapporto tra entrate fiscali e contributive e il Prodotto interno lordo (Pil) nominale ha raggiunto il 42,3%, segnando un aumento di ben 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un dato che certifica un aggravio del carico fiscale proprio in una fase in cui la crescita economica appare debole e incerta. A fronte di un Pil in lieve contrazione (-0,1% nel secondo trimestre), l’aumento della pressione fiscale si traduce in un ulteriore ostacolo alla ripresa, incidendo sulla capacità di spesa delle famiglie e frenando potenzialmente anche gli investimenti delle imprese.

È evidente, dunque, che il sistema fiscale italiano – pur nella sua necessaria funzione di sostenere la spesa pubblica e i servizi – sta esercitando una pressione significativa sui contribuenti, che rischia di penalizzare proprio le fasce più fragili della popolazione.

Vendite al dettaglio: segnali contraddittori

Un ulteriore elemento d’analisi offerto dall’Istat riguarda il commercio al dettaglio, con dati che confermano una tendenza già in atto da diversi mesi: ad agosto 2025, le vendite dei beni alimentari sono cresciute in termini di valore (+1,6%), ma sono diminuite in volume (-2,2%). In parole semplici, si spende di più, ma si compra meno.

Questo fenomeno, indicativo di un’inflazione ancora persistente, mostra come le famiglie siano costrette a destinare una quota crescente del proprio reddito a coprire le spese alimentari, rinunciando in parte alla quantità, pur mantenendo (o aumentando) la spesa complessiva. Un meccanismo che incide pesantemente sul bilancio familiare, soprattutto per i nuclei a basso reddito, che dedicano una porzione più ampia delle proprie risorse a beni di prima necessità.

La contrazione dei volumi venduti, a fronte di un incremento dei valori, è un segnale inequivocabile di come la dinamica inflattiva stia erodendo la capacità reale di consumo delle famiglie italiane.

Crescita economica in affanno

Il contesto generale in cui si inseriscono questi dati è quello di un’economia nazionale che fatica a riprendere slancio. Il prodotto interno lordo, infatti, ha registrato una variazione negativa dello 0,1% nel secondo trimestre del 2025. Si tratta di un dato che, pur non allarmante in senso assoluto, conferma la difficoltà dell’Italia a mantenere un ritmo sostenuto di crescita.

La debolezza della domanda interna, combinata a un contesto internazionale incerto e a vincoli di bilancio sempre più stringenti, rende complicato per il governo mettere in campo politiche espansive significative. La priorità sembra essere quella di garantire la sostenibilità dei conti pubblici, ma a farne le spese rischiano di essere proprio le famiglie, già provate da anni di stagnazione.







Alla luce di questi dati, appare evidente l’urgenza di un ripensamento complessivo della strategia economica nazionale. Le politiche fiscali e di welfare dovrebbero puntare a un maggiore equilibrio tra sostenibilità dei conti pubblici e sostegno concreto alla domanda interna. Una riduzione selettiva della pressione fiscale, accompagnata da interventi mirati a favore dei redditi medio-bassi, potrebbe contribuire a rilanciare i consumi e a rafforzare la fiducia delle famiglie.

Al contempo, sarebbe auspicabile una politica dei redditi più incisiva, in grado di restituire potere d’acquisto reale ai lavoratori e di contrastare l’effetto erosivo dell’inflazione. Senza un rafforzamento della domanda interna, ogni prospettiva di crescita rischia infatti di rimanere appesa a fattori esogeni, come l’andamento delle esportazioni o le fluttuazioni dei mercati internazionali.

Il quadro delineato dall’Istat mostra con chiarezza come le famiglie italiane stiano attraversando una fase di notevole difficoltà. La crescita del risparmio, sebbene apparentemente positiva, è in realtà il riflesso di un clima di incertezza e di timore per il futuro.

Patricia Iori