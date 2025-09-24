Le proposte di Nigel Farage nel piano di Reform UK sull’immigrazione hanno immediatamente sollevato un’ondata di condanne. Rachel Reeves, cancelliera ombra, ha definito i piani “senza alcuna base nella realtà”, mentre Anna Turley, presidente del Labour, ha sottolineato come le idee del leader di Reform UK stiano “cadendo a pezzi in tempo reale”. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha parlato di iniziative “inaccettabili”, mentre dai liberaldemocratici Ed Davey ha avvertito del rischio di un nuovo scandalo Windrush, con cittadini onesti minacciati di espulsione. Duro anche il commento dei nazionalisti scozzesi: “politiche disperate e spregevoli”, secondo Pete Wishart.

L’allarme del settore sanitario

Tra le reazioni più forti contro il piano di Reform UK sull’immigrazione spicca quella del Royal College of Nursing. La segretaria generale Nicola Ranger ha definito “ripugnante” l’idea di allontanare infermieri migranti, persone arrivate per curare i pazienti britannici e divenute parte integrante delle comunità. La dirigente ha avvertito che privare retroattivamente questi lavoratori dei loro diritti significherebbe paralizzare servizi sanitari e assistenziali già sotto pressione.

Keir Starmer, leader laburista, si prepara a un intervento diretto contro Nigel Farage, annunciando un discorso incentrato sul rifiuto della divisione e dell’odio alimentato dall’estrema destra. Secondo fonti interne, il Labour intende contrastare Reform non solo con critiche tecniche, ma anche con una visione alternativa che sottolinei il valore dell’integrazione e della coesione sociale. La conferenza del partito, in programma nei prossimi giorni, sarà il palcoscenico per un contrattacco deciso.

Il nodo dei costi e dei numeri

Il programma di Reform UK sull’immigrazione sostiene che l’abolizione del permesso di soggiorno permanente (ILR) porterebbe a un risparmio di 230 miliardi di sterline. Tuttavia, la cifra è stata smentita dagli stessi autori del rapporto da cui è stata estratta, che l’hanno definita inaffidabile e basata su calcoli errati. Pressato dai giornalisti, Farage non solo non ha ritirato la stima, ma ha insistito che fosse “probabilmente troppo bassa”. Senza fornire dati concreti, ha affermato che oltre la metà dei migranti idonei all’ILR non lavora e probabilmente “non lavorerà mai”.

Le nuove regole annunciate da Nigel Farage

Nel cuore della sua proposta, Farage intende cancellare l’attuale percorso che consente ai migranti di ottenere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato dopo cinque anni di residenza. Al suo posto, un sistema di rinnovi obbligatori ogni cinque anni, vincolato a criteri più severi: salari più alti, conoscenza certificata della lingua inglese e regole stringenti per il ricongiungimento familiare. Questo approccio, ha ammesso, potrebbe dividere famiglie già stabilite e minacciare persino lo status di rifugiati provenienti da Ucraina e Hong Kong.







La “Boriswave” nel mirino

Nigel Farage ha battezzato “Boriswave” il gruppo di circa 800.000 migranti che, tra il 2026 e il 2030, maturerebbero il diritto all’ILR in virtù delle regole più permissive introdotte dal governo Johnson dopo la Brexit. Secondo il leader di Reform, molti di questi sarebbero giovani con basse qualifiche, destinati a diventare un peso per lo Stato sociale. Le sue parole hanno infiammato il dibattito politico, con accuse di populismo e strumentalizzazione della paura.

Le cifre ufficiali raccontano una realtà più sfumata. Secondo l’Osservatorio sulla migrazione dell’Università di Oxford, alla fine del 2024 i cittadini extracomunitari con ILR saranno circa 430.000, molto meno degli scenari evocati da Reform. Inoltre, un terzo dei percettori di Universal Credit con permesso permanente risulta occupato, a smentire la narrativa di un totale affidamento al welfare.

Le conseguenze per i settori chiave: la spaccatura che rischia il Regno Unito

Il piano di Farage, se attuato, avrebbe ripercussioni dirette in comparti come sanità, assistenza sociale e agricoltura, dove il lavoro migrante rappresenta una risorsa essenziale. Pressato su questo punto, il leader di Reform ha ipotizzato un canale ristretto per visti specifici nei settori con carenza di manodopera, accompagnato dall’obbligo per i datori di lavoro di formare personale locale.

Tuttavia, per i critici, questa misura non basterebbe a compensare il vuoto creato dall’espulsione di lavoratori già radicati nel Paese.

Secondo Sunder Katwala, direttore del think tank British Future, le proposte di Reform non solo sono impraticabili, ma minano il principio stesso di appartenenza e fiducia tra cittadini e istituzioni. Rimettere in discussione i diritti acquisiti significherebbe aprire un fronte legale senza precedenti e generare un clima di insicurezza per milioni di famiglie. Per Katwala, discutere nuove regole per i futuri arrivi è legittimo, ma negare stabilità a chi già vive e contribuisce alla società britannica è ingiusto e destabilizzante.

Il progetto di Nigel Farage e di Reform UK sull’immigrazione ha aperto una frattura profonda nella politica britannica. Da un lato, la promessa di risparmi colossali e di un controllo più severo sui flussi migratori; dall’altro, il rischio di alimentare divisioni, minacciare servizi essenziali e compromettere la vita di centinaia di migliaia di famiglie. A poche settimane dalla conferenza laburista, il dibattito sembra destinato a intensificarsi, delineando un nuovo scontro politico attorno al tema più divisivo di sempre: chi ha diritto di sentirsi davvero a casa nel Regno Unito.

Lucrezia Agliani