Il fenomeno della discriminazione e della violenza nei confronti delle persone Lgbtq+ è stato dimostrato, ancora una volta, dai dati raccolti da Gaycenter attraverso il servizio di supporto Gay Help Line e la piattaforma di ascolto Speakly.org, strumenti che in vent’anni hanno registrato oltre 400mila contatti, di cui circa 20mila soltanto nell’ultimo anno.

Tra i giovani under 26, circa il 40% racconta di avere vissuto episodi di maltrattamento dopo aver fatto coming out.

Inoltre, l’85% delle persone minorenni dichiara di aver subito almeno una forma di violenza o discriminazione legata al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

I più giovani sono i principali protagonisti

L’età adolescenziale e la prima giovinezza rappresentano da sempre momenti delicati nella costruzione dell’identità personale. Per molti ragazzi e ragazze Lgbtq+, tuttavia, questo percorso può trasformarsi in un’esperienza segnata da isolamento, paura e marginalizzazione sociale.

Secondo gli operatori impegnati nei servizi di ascolto, le richieste di aiuto provengono frequentemente da giovani che vivono situazioni di conflitto all’interno della famiglia, episodi di bullismo scolastico o discriminazioni nei contesti sociali e lavorativi. In numerosi casi, il coming out diventa il punto di rottura di equilibri già fragili, portando a tensioni domestiche, esclusione affettiva e difficoltà psicologiche profonde.

Il dato del 40% di under 26 che riferisce di avere subito maltrattamenti dopo aver dichiarato apertamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere dimostra quanto il riconoscimento di sé continui a rappresentare, per molti giovani italiani, un momento ad alto rischio sociale ed emotivo.

Le forme di violenza denunciate non sono soltanto fisiche. Molto diffuse risultano infatti le aggressioni verbali, le umiliazioni, le minacce, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori quotidiani che spesso finiscono per incidere pesantemente sulla salute mentale delle vittime. Ansia, depressione, senso di solitudine e difficoltà relazionali emergono come conseguenze frequenti nelle storie raccolte dagli operatori.







L’aumento delle richieste dal Sud Italia

Tra gli aspetti più rilevanti emersi dall’analisi dei dati raccolti in vent’anni di attività vi è il forte incremento delle richieste di supporto provenienti dal Sud Italia. Se agli inizi del servizio le segnalazioni provenienti dalle regioni meridionali rappresentavano circa il 20% del totale, oggi hanno superato il 40%.

Un cambiamento che, secondo Gaycenter, riflette non soltanto una maggiore emersione del fenomeno, ma anche una condizione di fragilità sociale più accentuata rispetto ad altre aree del Paese.

Nel Mezzogiorno, infatti, le difficoltà economiche e occupazionali tendono a sommarsi alle discriminazioni legate all’identità personale. Per molte persone Lgbtq+, trovare lavoro o vivere apertamente il proprio orientamento sessuale può risultare ancora particolarmente complicato in contesti caratterizzati da una minore inclusione sociale e da reti di sostegno più deboli.

Il compito dei servizi di ascolto

I servizi di supporto psicologico e di ascolto rappresentano un presidio essenziale. La Gay Help Line, attiva da vent’anni, si è progressivamente trasformata in uno strumento di riferimento nazionale per chi vive situazioni di disagio, discriminazione o emergenza.

Nel tempo, le modalità di contatto si sono evolute insieme alle esigenze delle nuove generazioni. Accanto alla linea telefonica tradizionale si sono sviluppati strumenti digitali come chat e piattaforme online, capaci di offrire maggiore accessibilità e anonimato.

Speakly.org, ad esempio, intercetta soprattutto utenti molto giovani, spesso minorenni, che preferiscono un primo approccio scritto piuttosto che una conversazione telefonica diretta. Questa modalità permette di abbattere molte barriere emotive iniziali e consente alle persone di raccontarsi con maggiore libertà.

I luoghi dove nasce il disagio

Dall’analisi delle testimonianze emerge chiaramente come famiglia e scuola siano ancora oggi gli ambienti nei quali si verificano molte delle situazioni più difficili per i giovani Lgbtq+.

Nel contesto familiare, il coming out continua spesso a essere accolto con ostilità, incomprensione o rifiuto. Alcuni ragazzi riferiscono di avere subito pressioni psicologiche, limitazioni della libertà personale o addirittura allontanamenti dalla propria abitazione. Anche il mondo scolastico presenta criticità significative. Gli episodi di bullismo omotransfobico restano diffusi e, in molti casi, non vengono affrontati adeguatamente. Offese, esclusione sociale e derisioni rappresentano esperienze comuni per numerosi studenti.

Il peso della discriminazione sul lavoro

Accanto alle difficoltà vissute in ambito familiare e scolastico, permane il tema dell’inclusione lavorativa. Secondo Gaycenter, le persone Lgbtq+ incontrano ancora ostacoli significativi nel mondo del lavoro, soprattutto nelle aree economicamente più fragili del Paese. Molti utenti raccontano di avere nascosto il proprio orientamento sessuale per timore di discriminazioni professionali o ripercussioni sulla carriera. La situazione appare particolarmente delicata nel Sud Italia, dove la minore disponibilità di opportunità occupazionali rende più difficile sottrarsi a contesti discriminatori. Chi teme di perdere il lavoro o di non riuscire a trovarne uno nuovo tende infatti a sopportare più facilmente atteggiamenti ostili o umilianti.

L’incremento dei contatti registrati dai servizi di supporto non viene interpretato soltanto come indice di maggiore disagio, ma anche come segnale di una crescente fiducia nella possibilità di chiedere aiuto.