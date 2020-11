Fare i compiti online: quando la tecnologia ci viene in aiuto

Fare i compiti online? Oggi in particolare parliamo di analisi grammaticale. Ripenso ai quaderni e alle pagine colme di esercizi: un incubo… ma forse una soluzione c’è.

Fare i compiti online: che cos’è l’analisi grammaticale?

Fare l’analisi grammaticale significa classificare ciascuna parola, riconoscere a quale delle parti del discorso appartiene, e indicare le caratteristiche della sua forma. Così da rendere la formulazione di frasi e periodi corretta, lineare e logica. Le parti del discorso sono quelle che chiamiamo nomi o sostantivi, ma anche gli articoli, gli aggettivi, i pronomi, i verbi, gli avverbi, le preposizioni, le congiunzioni, e le esclamazioni o interiezioni.

Imparare divertendosi

È vero, l’analisi grammaticale può sembrare un incubo. Ma con l’aiuto della tecnologia e di analisi.grammaticale.it possiamo imparare divertendoci!

Sono sempre di più i sistemi digitali che offrono supporto nell’apprendimento, nello svolgere i compiti, oppure per risolvere una semplice curiosità.

Nell’era della didattica a distanza, saper usare il computer è fondamentale. Grazie a questo strumento in molte materie i ragazzi diventano autosufficienti.

Spesso i genitori sono impegnati, lavorano, oppure ce la mettono davvero tutta, ma non ricordano con precisione i dettagli di cui invece i ragazzi avrebbero bisogno. E spesso questo genera incomprensione e disagio.

Si pensi anche ai disturbi specifici dell’apprendimento, come la dislessia. Passare le ore a cercare di memorizzare, il risultato? Vuoto totale, e stress.

Fare i compiti online: la tecnologia ci viene in aiuto

La tecnologia ci viene in aiuto, se utilizzata in maniera consapevole.

Internet sembra essere diventato negli ultimi anni un vero e proprio strumento indispensabile per lo studio. È in rete che gli studenti delle scuole medie e superiori hanno accesso a risorse gratuite di ogni tipo e su ogni argomento. E molti studenti che incontrano difficoltà di lettura sono attratti dal web e dalla sua moltitudine di immagini e font particolari.

L’uso di Internet può essere un modo stupefacente per motivare gli studenti a studiare. E sviluppa competenze essenziali come il metodo di ricerca e l’abilità nel campo delle tecnologie dell’informazione. Del resto, l’alfabetizzazione informatica è una delle competenze chiave di cittadinanza per l’Unione Europea.

Secondo il progetto Net Children Go Mobile – ricerca di 6 anni fa che studiò l’utilizzo di internet tra i giovani dai 9 ai 16 anni – la percentuale dei ragazzi che quotidianamente accede al web per lo studio è triplicata passando dal 10% nel 2010 al 34% nel 2014. Un adolescente italiano su 4 utilizza quotidianamente internet per svolgere i compiti.

Il progetto ha rilevato che la percentuale dei giovani tra i 9 e i 12 anni che svolge i compiti online è il 27%. Questa quasi raddoppia in relazione agli studenti delle scuole secondarie superiori (13-16 anni): è il 43%.

Purtroppo, questo progetto di ricerca si concluse nel 2014. Ad oggi non si hanno dati aggiornati, ma è possibile pensare che la percentuale di studenti che svolge i compiti a casa sia… quintuplicata.

Ecco come funziona

Tornando all’analisi grammaticale, vi dimostro come funziona uno dei siti più rappresentativi di questi sistemi: analisi.grammaticale.it. Non dovete far altro che inserire nel sito la frase che non riuscite a sviscerare, e il sistema provvederà ad analizzarla. Ho provato a farlo io per voi, ecco il risultato:

Ma attenzione: dobbiamo ricordare che, essendo un sito completamente automatico, alcuni risultati possono essere errati o contenere parole non riconosciute.

Giulia Chiapperini