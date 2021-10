Farmaco ErSO: un nuovo rivoluzionario alleato contro il tumore al seno

La Bayer investe 25 milioni di dollari nel farmaco ErSO che stimola un meccanismo cellulare capace di attaccare solo le cellule tumorali.

Attualmente ci sono evidenze scientifiche solo per studi fatti su modelli murini, ma presto inizierà la sperimentazione anche sull’uomo. Infatti, il colosso tedesco Bayer, ha deciso di investire sul nuovo farmaco ErSO contro il carcinoma mammario positivo per il recettore degli estrogeni.









Lo studio

Pubblicato su Science Translational Medicine, è stato eseguito da ricercatori dell’Università dell’Illinois. Il team ha tentato una strategia alternativa all’immunoterapia per arginare il fenomeno della farmaco-resistenza. A tal proposito, è stata focalizzata l’attenzione sul principio di attivazione, con l’obiettivo di capire come convertire un percorso protettivo selettivo del tumore in una risposta antitumorale letale e mirata.

I risultati

Nei modelli murini il farmaco ErSO ha ucciso rapidamente il 95-100% delle cellule tumorali primarie e delle loro metastasi nel cervello, nel fegato, nei polmoni e nelle ossa. Inoltre, è stato osservato che, in caso di ricrescita, le cellule tumorali rimangono sensibili anche durante un secondo trattamento.

Come affermato dal professore di biochimica David Shapiro, “è sorprendente la rapida distruzione della maggior parte delle metastasi polmonari, ossee ed epatiche e il drammatico restringimento delle metastasi cerebrali”. Purtroppo, queste evoluzioni tumorali sono spesso le responsabili di numerosi decessi per cancro al seno.

Molti di questi tumori al seno si riducono di oltre il 99% in soli 3 giorni. L’ErSO agisce rapidamente e i suoi effetti sui tumori al seno sono ampi.

Quanto emerso dai dati sperimentali dà grandi speranze alla medicina, considerando che gli studi precedenti avevano dato risultati poco rincuoranti. Infatti, in passato la molecola analizzata era un’altra che, nonostante attivasse lo stesso meccanismo di risposta, causava effetti collaterali indesiderati. Invece, topi, ratti e cani tollerano bene il farmaco ErSO.

Il meccanismo di funzionamento del farmaco ErSO

Tale farmaco sfrutta una particolare proteina chiamata “recettore degli estrogeni”, presente in grandi quantità nei soggetti affetti da tumori al seno. In pratica, ErSO si lega molto bene al complesso proteico in modo da arginare la crescita delle cellule tumorali, rendendole invece più sensibili ai farmaci antitumorali.

In pratica, il legame farmaco-proteina determina una sovra-attivazione di un meccanismo naturale di risposta allo stress, uccidendo di fatto le cellule tumorali.

Come anticipato, il legame attiva un percorso cellulare sovra-regolato noto con il nome di risposta anticipatoria alle proteine ​​non ripiegate, o a-UPR. Tale meccanismo è già attivo nelle cellule tumorali agevolando gli scienziati, che devono preoccuparsi solo della sovra-stimolazione.

“La cosa unica di questo composto è che non tocca le cellule prive del recettore degli estrogeni e non influisce sulle cellule sane, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un recettore per gli estrogeni.

I tumori inducono una riproduzione incontrollata delle cellule sottoponendole di conseguenza a un forte stress. Per questo l’organismo ha evoluto un meccanismo di protezione, che aiuta le cellule malate a sopravvivere. Tuttavia, tale risposta stimola la resistenza ai farmaci, abbassando le probabilità di guarigione dei pazienti.

Invece il farmaco ErSO, agendo in modo diverso rispetto ai farmaci convenzionali, ovvero non inibendo il recettore degli estrogeni, ha la capacità di annientare le cellule tumorali sovra-attivando una risposta naturale dell’organismo.

Il cancro al seno

Ogni anno circa 2,3 milioni di donne vengono colpite dal tumore al seno e nella maggior parte dei casi si tratta proprio di cancro positivo per il recettore degli estrogeni. Purtroppo, questo tipo di neoplasia non è sempre curabile, soprattutto se sopraggiungono metastasi.

Attualmente si hanno risposte solo su modelli animali, ma il team di ricerca è fiducioso. Fino ad ora la sperimentazione non aveva mai dato risultati così soddisfacenti, motivo per cui il colosso Bayer ha deciso di investire tanto sul farmaco ErSO. In un futuro prossimo, sarà opportuno implementare la fase sperimentale così da determinare una serie di fattori fondamentali per passare alla ricerca direttamente sull’uomo. Qualora giungessero ulteriori conferme, si aprirebbero nuove opportunità terapeutiche basate sul principio dell’iper-attivazione dell’a-URP e non dell’inibizione del recettore degli estrogeni.

Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire.

Secondo le statistiche, a livello mondiale una persona su cinque svilupperà un tumore nel corso della propria vita. Solo nel 2020, i nuovi casi sono stati circa 19,3 milioni e circa 10 milioni di morti. Dati che fanno male e preoccupano, soprattutto se analizzati nel contesto pandemico attuale. Infatti, si teme che l’emergenza Covid-19 abbia pesantemente penalizzato i malati di tumore, rallentando le terapie e riducendo le attività di screening.

Purtroppo, i numeri mostrano anche una preoccupante diffusione della malattia nei paesi ricchi e in via di sviluppo, evidenziando quanto abitudini e comportamenti scorretti della nostra quotidianità siano pericolosi. Infatti, stress, vita frenetica, depressione e sedentarietà sono fattori di rischio che facilitano l’insorgenza della malattia.

Insomma, ancora una volta la scienza ci ricorda che la società del “qui ed ora” è una fortezza dalle pareti di cristallo, dove abitano persone che troppo spesso non possono permettersi di ascoltarsi.

Carolina Salomoni