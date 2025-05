L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha ufficialmente riconosciuto un potenziale collegamento tra l’assunzione del farmaco Finasteride e l’insorgenza di effetti collaterali a livello psichiatrico, quali ansia, depressione e pensieri suicidari. Il provvedimento è frutto di una revisione approfondita delle evidenze disponibili condotta dal Comitato di Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC), che ha ritenuto opportuno aggiornare le avvertenze inserite nel foglietto illustrativo del medicinale.

Questa decisione si inserisce in un contesto crescente di preoccupazioni legate agli effetti a lungo termine di alcuni trattamenti farmacologici per patologie non vitali ma esteticamente rilevanti, come l’alopecia androgenetica. Finasteride, in particolare, è largamente impiegata in tutto il mondo sia nella sua formulazione da 1 mg, utilizzata per combattere la calvizie maschile, sia nella dose da 5 mg, indicata per il trattamento dell’iperplasia prostatica benigna.

Un farmaco comune, ma controverso

La Finasteride è una molecola che agisce inibendo l’enzima 5-alfa-reduttasi di tipo II, responsabile della conversione del testosterone in diidrotestosterone (DHT), un ormone che gioca un ruolo chiave nello sviluppo della calvizie androgenetica. Sebbene efficace nel rallentare la caduta dei capelli e talvolta anche nel favorirne la ricrescita, il farmaco non è privo di effetti indesiderati, come ricordato nel tempo da un numero crescente di segnalazioni provenienti da pazienti e medici.

Già in passato erano state riportate reazioni avverse di natura sessuale, quali disfunzione erettile, calo della libido e disturbi dell’eiaculazione, talvolta persistenti anche dopo la sospensione del trattamento. Tuttavia, la recente attenzione si è spostata su un aspetto ancora più delicato: la salute mentale degli utilizzatori, in particolare tra i soggetti giovani.

Giovani uomini, il gruppo più esposto

Uno degli elementi che ha maggiormente contribuito alla decisione dell’EMA è stato l’aumento delle segnalazioni relative a disturbi psicologici nei pazienti più giovani, spesso uomini al di sotto dei 40 anni che utilizzano la formulazione da 1 mg per trattare la calvizie. In questi casi, la correlazione temporale tra l’inizio della terapia e l’emergere di sintomi depressivi o ansiosi è risultata particolarmente significativa.

Non si tratta tuttavia di una prova definitiva di causalità, ma piuttosto di un forte indizio statistico, corroborato da studi osservazionali e testimonianze cliniche. Le autorità sanitarie ribadiscono che non tutti i pazienti sviluppano effetti psichiatrici, ma ritengono fondamentale avvisare i consumatori del rischio potenziale.

Il ruolo della farmacovigilanza

La revisione condotta dal PRAC si inserisce nel più ampio sistema europeo di farmacovigilanza, finalizzato a garantire che i benefici dei farmaci in commercio superino i rischi potenziali. Nel caso della Finasteride, le autorità non hanno ritirato il medicinale dal mercato, né ne hanno limitato drasticamente l’impiego, ma hanno deciso di potenziare le informazioni contenute nel foglio illustrativo, raccomandando un’attenta valutazione del rapporto rischio-beneficio prima dell’inizio del trattamento.

In particolare, si consiglia ai medici di discutere apertamente con i pazienti i potenziali effetti collaterali, compresi quelli meno frequenti ma più gravi, come l’insorgenza di pensieri suicidari. I pazienti, dal canto loro, sono invitati a monitorare attentamente eventuali cambiamenti dell’umore durante il trattamento e a contattare tempestivamente il proprio medico in caso di sintomi sospetti.

Una scelta informata

L’aggiornamento delle informazioni su Finasteride punta a promuovere una scelta terapeutica più consapevole. I pazienti, soprattutto quelli più giovani, devono poter decidere se assumere il farmaco avendo a disposizione tutti i dati rilevanti, anche quelli che riguardano effetti collaterali meno noti ma potenzialmente gravi.

Le autorità europee ritengono che, pur non essendo controindicato l’uso del medicinale, sia opportuno che venga prescritto con maggiore prudenza. Questo si traduce in una maggiore responsabilità da parte dei medici prescrittori e in una comunicazione trasparente tra professionisti della salute e pazienti.







Studi e controversie internazionali

La questione degli effetti psichiatrici associati alla Finasteride è oggetto di dibattito da diversi anni anche al di fuori dell’Unione Europea. Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (FDA) aveva già inserito nel 2012 un avvertimento sui possibili effetti depressivi legati al farmaco. Da allora, numerose associazioni di pazienti e gruppi di ricerca hanno suscitato dubbi sull’effettiva sicurezza del principio attivo, chiedendone la sospensione o una regolamentazione più rigorosa.

Una parte della comunità scientifica resta tuttavia scettica, ricordando l’assenza di prove cliniche definitive e la necessità di ulteriori studi randomizzati. I meccanismi attraverso cui la Finasteride potrebbe influenzare il sistema nervoso centrale non sono ancora del tutto chiari, ma alcune ipotesi si concentrano sul ruolo che il DHT e gli ormoni sessuali maschili possono avere nella modulazione dell’umore.

La prospettiva dei pazienti

La decisione dell’EMA arriva dopo anni di denunce da parte di pazienti che lamentano di non essere stati adeguatamente informati dei rischi. In alcuni casi, gli effetti collaterali sarebbero comparsi dopo pochi mesi di trattamento e avrebbero avuto un impatto significativo sulla qualità della vita, spingendo alcuni individui a interrompere il trattamento bruscamente o, nei casi peggiori, a sviluppare pensieri autolesionistici.

Le associazioni di tutela dei pazienti hanno accolto con favore l’iniziativa europea, ribadendo comunque la necessità di una maggiore formazione dei medici e di campagne informative più efficaci, che possano raggiungere anche coloro che assumono il farmaco senza una reale supervisione medica, magari acquistandolo online.

Patricia Iori